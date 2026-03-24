サラー、今シーズン限りでリヴァプールを退団：「このクラブはいつまでも私のホームだ」

モハメド・サラーとリヴァプールの愛の物語は、今シーズン終了をもって正式に幕を閉じる。エジプトのスター選手は、自身のSNSを通じて公開した動画で、シーズン終了後にリヴァプールに別れを告げることを明らかにした。
元ローマおよびフィオレンティーナ所属の彼の契約は、昨シーズン中に期限切れ間際で、かつ物議を醸す中、2027年6月30日を期限として更新されていたが、双方は早期の退団で合意に至った。
モハメド・サラーとリヴァプールの愛の物語は、今シーズン終了をもって正式に幕を閉じる。エジプトのスター選手は、自身のSNSを通じて公開した動画で、シーズン終了後にリヴァプールに別れを告げることを明らかにした。
元ローマおよびフィオレンティーナ所属の彼の契約は、昨シーズン中に期限切れ間際で、かつ物議を醸す中、2027年6月30日を期限として更新されていたが、双方は早期の退団で合意に至った。
発表動画の前半で、サラーは今シーズン終了での退団を明らかにした。「皆さん、こんにちは。残念ながら、その日が来てしまいました。これが私の退団に関する発表の第一弾です。今シーズン終了をもってリヴァプールを去ることになります」。
これにより、2027年6月30日に満了予定だった契約について、クラブとの間で合意による契約解除が成立し、契約は1年繰り上げて終了することになりました。
「まず最初に言いたいのは、このクラブ、この街、そしてこの人たちが、これほどまでに自分の人生の一部になるとは、夢にも思わなかったということです。リヴァプールは単なるサッカーチームではありません。それは情熱であり、歴史であり、精神そのものです。このクラブの一員ではない人には、言葉ではうまく説明できません。」
夏の移籍先はどこか
「私たちは数多くの勝利を祝ってきました。最も重要なタイトルも手に入れました。そして、人生で最も重要な瞬間に共に戦ってきました。 私がここにいる間、このクラブの一員となってくれたすべての人々、特に過去と現在のチームメイトたちに感謝したい。そしてサポーターの皆さんへ：言葉では言い尽くせません。私のキャリアの中で最も輝かしい瞬間に示してくれたサポート、そして最も困難な時にそばにいてくれたこと。それは私が決して忘れることのないものであり、いつまでも心に刻み続けるものです」。