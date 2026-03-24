サラー、今シーズン限りでリヴァプールを退団：「このクラブはいつまでも私のホームだ」

モハメド・サラーとリヴァプールの愛の物語は、今シーズン終了をもって正式に幕を閉じる。エジプトのスター選手は、自身のSNSを通じて公開した動画で、シーズン終了後にリヴァプールに別れを告げることを明らかにした。





元ローマおよびフィオレンティーナ所属の彼の契約は、昨シーズン中に期限切れ間際で、かつ物議を醸す中、2027年6月30日を期限として更新されていたが、双方は早期の退団で合意に至った。