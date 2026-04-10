サラーを待ちながら…サウジ・リーグはリヴァプールから欧州王者をどう引き抜いたのか？

報道が事実なら、サラーは2019年のUEFAチャンピオンズリーグ決勝（対トッテナム）でリヴァプール先発した選手として、サウジアラビアリーグへ移籍する6人目となる。

エジプトのスターはPKで先制し、ワンダ・メトロポリターノでのトッテナム戦を2-0で制し、14年ぶり6度目のCL制覇へ導いた。

この試合のリヴァプール先発メンバーは以下の通り：

GK：アリソン・ベッカー

DF：アレクサンダー・アーノルド、ファン・ダイク、マティプ、ロバートソン

中盤：ファビーニョ、ジジ・フェイナルドゥム、ジョーダン・ヘンダーソン

フォワード：モハメド・サラー、ロベルト・フィルミーノ、サディオ・マネ

サラーを除いた攻撃陣5人は後にサウジ・プロリーグでプレーしており、エジプトのスターもまもなく6人目として加わる見込みだ。