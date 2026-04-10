サラーを待ちながら…サウジ・リーグはリヴァプールから欧州王者をどう引き抜いたのか？

リヴァプールのエジプト人スター、モハメド・サラーが退団へ。
先月、今季限りでのリヴァプール退団を発表。来夏の移籍先としてサウジアラビア・プロリーグのクラブが有力視されている。
リヴァプールのエジプト人スター、モハメド・サラーが退団へ。
先月、今季限りでのリヴァプール退団を発表。来夏の移籍先としてサウジアラビア・プロリーグのクラブが有力視されている。
報道が事実なら、サラーは2019年のUEFAチャンピオンズリーグ決勝（対トッテナム）でリヴァプール先発した選手として、サウジアラビアリーグへ移籍する6人目となる。
エジプトのスターはPKで先制し、ワンダ・メトロポリターノでのトッテナム戦を2-0で制し、14年ぶり6度目のCL制覇へ導いた。
この試合のリヴァプール先発メンバーは以下の通り：
GK：アリソン・ベッカー
DF：アレクサンダー・アーノルド、ファン・ダイク、マティプ、ロバートソン
中盤：ファビーニョ、ジジ・フェイナルドゥム、ジョーダン・ヘンダーソン
フォワード：モハメド・サラー、ロベルト・フィルミーノ、サディオ・マネ
サラーを除いた攻撃陣5人は後にサウジ・プロリーグでプレーしており、エジプトのスターもまもなく6人目として加わる見込みだ。
2023年夏、5人の選手が異なる経緯でサウジ・プロリーグへ加入した。筆頭は、報道によると約4700万ユーロでリヴァプールからアル・イッティハドに移籍したブラジル人MFファビーニョだ。
1年目は苦戦したが、2年目はチームをプロ化後初のリーグとカップの2冠に導いた。
その夏、リヴァプールのイングランド人MFジョーダン・ヘンダーソンがアル・イッティハドに加入。移籍金は報道によると1400万ユーロ。
しかし在籍は半シーズンにとどまり、2024年1月にアヤックス、2025年夏にブレントフォードへ移籍した。
一方、中盤の3人目、オランダ代表ジョルジニオ・ワイナルドゥムはリヴァプール退団から2年越しでサウジアラビアリーグへ移籍した。
2021年夏にリヴァプールからパリ・サンジェルマンへ移籍し、翌年にはローマへ。2023年夏、アル・イッティハドが800万ユーロで獲得した。
加入後、元リバプールのスティーブン・ジェラード監督、そして現在チームを率いるサアド・アル・シャハリ監督の下で、彼は最高のパフォーマンスを発揮している。
2023年夏、セネガル代表FWサディオ・マネはサウジアラビアリーグのアル・ナセルへ3000万ユーロで移籍。リヴァプール退団からわずか1シーズン後、バイエルン・ミュンヘンから新天地へ移った。
加入後、マニはチームに不可欠な存在となったが、獲得したタイトルは2023年のアラブクラブ選手権のみである。
5人目はブラジル人FWロベルト・フィルミーノ。2023年夏、リヴァプールとの契約満了でアル・アハリにフリー移籍した。
加入2年目の昨夏、カタールのアル・サッドへ移籍。その前にクラブをAFCチャンピオンズリーグ初制覇に導き、自身もMVPに輝いた。