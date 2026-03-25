リヴァプールで9年間プレーしたモハメド・サラーが、同クラブからの退団を発表した。エジプト代表FWは今シーズン限りで退団することになり、2027年6月までの契約期間が残っているにもかかわらず、同クラブとの契約を1年繰り上げて終了させることになった。クラブ首脳陣はすでに、彼の決断に反対しない意向を伝えており、彼が去ることを選んだのであれば、引き留めることなく去らせる方針だ。 かつてローマやフィオレンティーナに所属した彼は、長年にわたりリヴァプールの最高の選手であり、時にはプレミアリーグ最高の選手でもあった。世界トップクラスの成績を残してきたが、今や双方にとって一つのサイクルが終わりを迎えた。
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サラーは来年どこへ行くのか：リヴァプール退団、スロット監督との関係、そして今後の展望
リヴァプールの新プロジェクト
サラーがクラブを去る決断をした背景には、リヴァプールのアルネ・スロット監督との緊張した複雑な関係もある。昨年すでに両者の間には問題が生じており、その後も二人は完全に和解することはなかった。 さらに、リヴァプールは新たなページをめくり、新たな章を始めている。直近の移籍市場では、特に台頭しつつある若手選手――とりわけイサクとヴィルツの2名――に重点を置いており、時が経つにつれ、リヴァプールのプロジェクトにおけるサラーの重要性はますます薄れていった。現在、このエジプト人選手は以前ほど前面に押し出されておらず、クラブは新たなプロジェクトを始めるために他の選手たちに期待を寄せている。
サラーはどこへ行くのか
これらが、同選手が今シーズン終了後にリヴァプールを退団すると発表した主な理由である。クラブ同様、彼もまた新たな未来を切り拓くために次のステップへ進む準備ができている。彼はどこでプレーするのだろうか？現時点では具体的なオファーはまだ届いておらず、確固たる進路を見出すのは困難であり、彼の代理人も「今のところ何も決まっていない」と説明している。 有力な候補の一つとしてサウジ・プロリーグが挙げられる。過去の移籍市場でも、数千万ユーロを提示してサラーの獲得に動いたクラブが存在した。昨夏や1月にもアプローチがあったが、エジプト人選手は常に首を横に振り、巨額のオファーを断ってきた。しかし、今、状況は一変している。