サラーは来年どこへ行くのか：リヴァプール退団、スロット監督との関係、そして今後の展望

これらが、同選手が今シーズン終了後にリヴァプールを退団すると発表した主な理由である。クラブ同様、彼もまた新たな未来を切り拓くために次のステップへ進む準備ができている。彼はどこでプレーするのだろうか？現時点では具体的なオファーはまだ届いておらず、確固たる進路を見出すのは困難であり、彼の代理人も「今のところ何も決まっていない」と説明している。 有力な候補の一つとしてサウジ・プロリーグが挙げられる。過去の移籍市場でも、数千万ユーロを提示してサラーの獲得に動いたクラブが存在した。昨夏や1月にもアプローチがあったが、エジプト人選手は常に首を横に振り、巨額のオファーを断ってきた。しかし、今、状況は一変している。