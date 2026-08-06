エジプト代表でのワールドカップを終えたモハメド・サラーは、この数カ月で届いていたすべてのオファーを自ら精査することを望んだ。大会開幕前には、代表にだけ集中するため、そうした提案は意図的に保留にされていた。さまざまな検討を経て、昨年6月に契約満了でリヴァプールを退団しフリーとなっていたこのFWは、トルコで再出発することを決断。ベシクタシュ行きの噂も多かったが、最終的に獲得を決めたのはトラブゾンスポル だった。トラブゾンスポルはジェノアからマリノフスキー を獲得し、元インテルのオナナ をGKとして残留させた後、サラーの加入でも合意に達した。