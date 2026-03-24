アンフィールドから歴史の一ページが去ろうとしている。今シーズン終了をもって、リヴァプールとエジプト人FWモハメド・サラーは、9年間にわたる在籍を経て、今シーズン限りでそれぞれの道を歩むことを共同で発表した。かつてチェルシー、バーゼル、フィオレンティーナ、ローマでプレーしたサラーは、リヴァプール在籍中に、マージーサイドの「赤」のチームで勝ち得るべきタイトルをほぼすべて手中に収めてきた。
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サラーがリヴァプールを去る：今夏、どこへ移籍するのか？ MLS、サウジ・プロリーグ、東西から巨額のオファーが殺到
プレスリリース
「モハメド・サラーは、2025-26シーズン終了をもってリヴァプールFCでの輝かしいキャリアに幕を下ろすことになりました。
このFWは、アンフィールドでの9年間にわたる素晴らしい一章を締めくくるため、リヴァプールと合意に達しました。
サラーは、自身の将来について透明性を確保し、ファンへの敬意と感謝の意を示すため、できるだけ早くこの発表をファンに行うことを望んでいました。
2017年夏にASローマから加入した背番号11は、リヴァプール史上最高の選手の一人としての地位を確立し、プレミアリーグ優勝2回、チャンピオンズリーグ優勝1回、FIFAクラブワールドカップ優勝1回、UEFAスーパーカップ優勝1回、FAカップ優勝1回、リーグカップ優勝2回、コミュニティ・シールド優勝1回に貢献しました。
現在までに435試合で255ゴールを記録しているエジプト人選手は、リヴァプールの歴代得点ランキングで3位につけており、プレミアリーグのゴールデンブーツ賞を4度受賞したほか、数多くの個人賞も獲得している。
今シーズンはまだ多くの試合が残されているため、サラーはリヴァプールにとって可能な限り最高の結果を残すことに全力を注いでいる。したがって、彼の功績と成功を存分に称えるのは、今年後半、彼がアンフィールドに別れを告げる時になるだろう。」
サラーの動画
今後の展開
サラーにとって、ヨーロッパを離れた未来を想像するのは容易だ。何しろ「自分の」リヴァプールと対戦する可能性はほぼゼロだからだ。実際、12月にはスロット監督への不満を爆発させ、「もう関係はない」と断言し、退団寸前まで追い込まれていた。 彼に関しては、サウジアラビアのシモーネ・インザーギ率いるアル・ヒラルや、地球の反対側にある米国MLSのサンディエゴへの移籍説が浮上している。西と東という2つの方向性だが、いずれも34歳になっても、身体的な爆発力を要するウイングという彼のポジションにおいて、競争力を維持できる環境となるだろう。
もう一つの可能性として、ヨーロッパではあるが最有力候補ではないのがトルコのスーパー・リグだ。アナトリア半島、特にイスタンブールには、2025年春に2027年までの最終契約更新時にリヴァプールで「ファラオ」が得ていた2400万ユーロのような巨額の年俸を支払えるクラブが存在する。ガラタサライ、フェネルバフチェ、ベシクタシュが後続候補として挙げられる。