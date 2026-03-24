サラーがリヴァプールを去る：今夏、どこへ移籍するのか？ MLS、サウジ・プロリーグ、東西から巨額のオファーが殺到

サラーにとって、ヨーロッパを離れた未来を想像するのは容易だ。何しろ「自分の」リヴァプールと対戦する可能性はほぼゼロだからだ。実際、12月にはスロット監督への不満を爆発させ、「もう関係はない」と断言し、退団寸前まで追い込まれていた。 彼に関しては、サウジアラビアのシモーネ・インザーギ率いるアル・ヒラルや、地球の反対側にある米国MLSのサンディエゴへの移籍説が浮上している。西と東という2つの方向性だが、いずれも34歳になっても、身体的な爆発力を要するウイングという彼のポジションにおいて、競争力を維持できる環境となるだろう。

もう一つの可能性として、ヨーロッパではあるが最有力候補ではないのがトルコのスーパー・リグだ。アナトリア半島、特にイスタンブールには、2025年春に2027年までの最終契約更新時にリヴァプールで「ファラオ」が得ていた2400万ユーロのような巨額の年俸を支払えるクラブが存在する。ガラタサライ、フェネルバフチェ、ベシクタシュが後続候補として挙げられる。