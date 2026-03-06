サラナ・ウィーグマン監督は好調のライオンネスに対し、アイスランド戦で「最高レベル」に到達するよう警告。守備が堅い相手に対しては忍耐強く戦うよう呼びかけた。

金曜日の記者会見で、ウィグマン監督は精神的な強さの重要性を強調した。「非常に重要です。火曜日の試合でそれを示しました」とウィグマン監督は語った。「もちろん前半に得点したかったし、チャンスもあったが、チームはもっと良いプレーができることを示した」

オランダ代表監督は、守備陣を崩す際に慌てずにいられたのはチームの成熟度のおかげだと評価した。「我々は計画を貫き、全員がそれぞれの役割を遂行し続けた。あの局面で独断的な行動を取れば逆効果だからだ」とヴィーグマンは説明した。「ただ冷静さを保ち、自分の任務を続け、前線でチャンスを掴んだ。試合運営も重要で、それは豊富な経験から生まれるものだ」

今週末の試合を見据え、彼女はこう付け加えた。「アイスランドは非常に強いチームだ」とヴィーグマン監督は語った。「規律正しく、フィジカルに優れ、スピードのあるダイレクトなサッカーを展開する」

「特にスペイン戦など過去の試合を分析した。我々はボール支配率で優位に立てるが、彼らの守備を崩すのは非常に困難だろう…明日は非常に厳しい試合になることを覚悟している。彼らは倒すのが難しい相手であり、我々は最高のパフォーマンスを発揮しなければならない」