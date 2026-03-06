Getty Images Sport
サラナ・ウィーグマン監督は好調のライオンネスに対し、アイスランド戦で「最高レベル」に到達するよう警告。守備が堅い相手に対しては忍耐強く戦うよう呼びかけた。
ウィーグマン監督、予選突破に向け集中力を要求
イングランドはウクライナを6-1で圧倒した勢いそのままに、土曜日の一戦に臨む。しかしウィグマン監督は、守備の堅さで知られるフィジカルなアイスランドチームの脅威を警戒している。監督は最近の得点ラッシュに浮かれることなく、チームが油断の罠に陥らないよう決意を固めている。
ライオンズ（女子代表）はノッティンガムで異なる戦術的課題に直面する。相手は深く陣取り、ホームチームを苛立たせると予想される。ウィグマン監督は勝利の鍵は、個々の解決策を強いるのではなく、ゲームプランを貫き、適切なチャンスを待つチームの能力にあると確信している。
低いブロックのプレッシャーへの対処
金曜日の記者会見で、ウィグマン監督は精神的な強さの重要性を強調した。「非常に重要です。火曜日の試合でそれを示しました」とウィグマン監督は語った。「もちろん前半に得点したかったし、チャンスもあったが、チームはもっと良いプレーができることを示した」
オランダ代表監督は、守備陣を崩す際に慌てずにいられたのはチームの成熟度のおかげだと評価した。「我々は計画を貫き、全員がそれぞれの役割を遂行し続けた。あの局面で独断的な行動を取れば逆効果だからだ」とヴィーグマンは説明した。「ただ冷静さを保ち、自分の任務を続け、前線でチャンスを掴んだ。試合運営も重要で、それは豊富な経験から生まれるものだ」
今週末の試合を見据え、彼女はこう付け加えた。「アイスランドは非常に強いチームだ」とヴィーグマン監督は語った。「規律正しく、フィジカルに優れ、スピードのあるダイレクトなサッカーを展開する」
「特にスペイン戦など過去の試合を分析した。我々はボール支配率で優位に立てるが、彼らの守備を崩すのは非常に困難だろう…明日は非常に厳しい試合になることを覚悟している。彼らは倒すのが難しい相手であり、我々は最高のパフォーマンスを発揮しなければならない」
ルッソはゴール前で決定力のあるプレーを要求する
週中の勝利に大きく貢献したフォワードのアレッシア・ルッソは、イングランドの粘り強さがいずれ相手を崩すと確信している。「ボール支配率は我々が上回っていると認識していた。最終ラインでは容赦なく攻め込むつもりだった」とルッソはBBC 5 Liveに語った。「相手（ウクライナ）も堅守を見せたが、次第にスペースが生まれた。後半早々の得点が決めてだった」
ルッソは得点のタイミングよりもパフォーマンスの質が重要だと強調した。「カウンタープレッシャーで役割を果たし、チャンスを創出している限り、それが自信を生む。ゴールが前半10分でも後半10分でも関係ない。一瞬で試合の流れを変えられると自覚している」
ライオンズ女子チームは予選無敗記録を維持を目指す
イングランドは現在、2027年女子ワールドカップ予選グループCで1試合3ポイントを獲得し、得失点差でスペインを上回って首位に立っている。アイスランド戦での勝利は、2023年女子ワールドカップ決勝でイングランドを破った世界王者スペインとの注目の対戦を前に、本大会出場の可能性をさらに高めることになる。
