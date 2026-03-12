Goal.com
Sam Coffey Man City GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

サム・コフィーは世界クラスの選手としてイングランドにやってきたが、マンチェスター・シティは米国女子代表のスター選手に対し、より「予測不能」になるよう「挑戦」を促すだろう

マンチェスター・シティは2016年以来となる初の女子スーパーリーグ優勝目前に迫っている。今シーズンの驚異的な活躍の大きな要因は、長谷川唯とローラ・ブリンキルデ・ブラウンの中盤デュオにある。しかし1月、シティはさらにこのポジションを強化。アメリカ代表のスター選手サム・コフィーという真に世界クラスのミッドフィルダーを獲得した。この補強は短期的・長期的に多大な利益をもたらす可能性を秘めている。

長谷川が現在アジアカップで離脱中であるため、短期的な影響は明らかだ。コフィーは前回試合で初のWSL先発出場を果たし、出場時間を増やして日本代表選手の不在時に重要な役割を担える態勢を整えた。長谷川が復帰した後も、オリンピック金メダリストかつNWSL王者であるコフィーの経験は、シティが史上2度目のリーグ優勝を目指す上で極めて重要となるだろう。

長期的に見れば、コフィーの加入はさらに大きな価値をもたらすだろう。このチームは4年前の加入以来、長谷川への依存度が過度に高かった。米国代表MFの加入は、その依存度を軽減するだけでなく、次のレベルを目指すシティのトップクラスの層の厚みをさらに向上させる。

こうした中、コフィーは攻撃能力をさらに引き出す役割で、自身のプレーを新たな高みへと導く可能性を秘めている。

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    最優秀選手

    長谷川がシティにとってどれほど重要な存在であるかは、いくら強調しても強調しすぎることはない。クラブ加入1年目は、カディジャ・ショーとアレックス・グリーンウッドだけが彼女よりも多くのWSL出場時間を記録したが、2年目はフィールドプレーヤーの中でトップとなり、ゴールキーパーのキアラ・キーティングだけが彼女を上回った。

    そして昨シーズン、長谷川はシティのリーグ戦最多出場選手として単独トップに立ち、今シーズンもまだ1分も欠場していない。しかし今週、その記録は変わるだろう。アジアカップに出場するため、彼女はチームを離れるからだ。アジアカップでは、日本チームが不気味なほど好調だ。

  • Sam Coffey Man City signing 2026Manchester City FC

    話題をさらう

    もちろん、チームが選手をこれほど多用し、特にボール支配率の高いチームにおいて守備的ミッドフィルダーをこれほど依存するのは、サッカー界では珍しいことではない。その依存度は、シティへの大きな批判というより、長谷川選手の卓越した能力に起因している。とはいえ、その選手に確固たる控えがいることは確かに望ましい。

    スターストライカーのショーは、過去2度の優勝争いにおいて彼女の不在が決定的な痛手となった。長谷川は、シティが負傷で失いたくない最後の選手だ。今シーズン、チームはミッドフィールドに厚みを加え、夏の移籍市場でグレース・クリントンとシドニー・ローマンを獲得した。しかし1月にはさらに一歩踏み込み、世界最高峰の選手の一人であるコフィーをクラブ史上最高額で獲得したのである。

  • Manchester City v Leicester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    即時的な影響

    コフィーはこれまでごく少数の試合に出場したに過ぎず、WSLで1試合、FAカップで1試合に先発出場し、リーグ戦ではベンチから4試合に出場した。しかし、アンドレ・イェグルツ監督は、彼女がタイトル争いを繰り広げるチームにもたらした貢献を既に高く評価している。

    「彼女は少し違う存在だ」と先月、監督は語った。「そのポジションの他の選手よりフィジカルが強いと思う。リーダーシップも強く、より多く発言し、ピッチ上で主導権を握る。だから彼女は少し異質で、それが我々にとって良い。チームのダイナミズムをさらに高めてくれるからだ」

  • Sam Coffey Manchester City 2025-26Getty Images

    新たな「挑戦」

    しかしコフィーは、単に長谷川をバックアップするためにマンチェスターにいるわけではない。世界クラスの選手に多額の資金を投じるのは、彼女がスタメンで起用されないためではない。長谷川もまた、毎週ベンチを温めるにはあまりにも優秀で影響力のある選手だ。では、二人はどう連携できるのか？

    その片鱗は先月のレスター・シティ戦で垣間見えた。両選手が初めて、そして現時点で唯一となる同時先発を果たした試合だ。コフィーは主に深いエリアをカバーし、長谷川が前線で輝く基盤を提供。日本代表選手は1得点1アシストを記録し、4本のキーパスと2つの決定機を創出した。

    これは長谷川とブリンキルデ・ブラウンが連携してきた形——深い位置と高い位置を交互に担い、両ハーフで影響力を発揮する——とは興味深い変化だった。コフィーとの連携が異なるか、守備的ミッドフィルダーとして加入した彼女が長谷川やブリンキルデ・ブラウンのようなオールラウンドな役割ではなく、より深い位置を担うことが多いのかと問われたイェグルツ監督の回答は示唆に富んでいた。

    「彼女には慣れた役割だが、少し挑戦もさせている」と監督は語った。「チームとして予測されすぎないためには、中盤の選手は攻撃的・守備的両方の役割をこなせなければならない。低い位置の6番でも高い位置の6番でも対応できることが重要だ。 彼女の性質はより守備的だが、もちろんそれを活かすべきだ。同時に、必要に応じてより前線でもプレーできる能力を身につけてほしい。そうすればさらに予測不能なチームになるからだ」

  • Laura Blindkilde Brown Man City Women 2025-26Getty Images

    模範となる事例

    長谷川とブラインドキルデ・ブラウンは、両方の役割で戦力となる適応力の好例だ。長谷川はシティ加入時は10番だったが、世界クラスの守備的ミッドフィルダーへと変貌を遂げた。一方、ブラインドキルデ・ブラウンは攻撃的な選手だったが、最近では守備に近い位置でも能力を発揮している。今や両者とも守備と攻撃の両特性を同時に発揮している。

    「これがサッカーの進化の形だと思う」とイェグルトツ監督は指摘する。「選手は一つのポジションだけじゃ通用しない。ピッチの様々なエリア、低い位置でも高い位置でもプレーできる能力が必要だ。長谷川とブリンキルド・ブラウンはその好例だ」

    「しかし同時に、それは相互理解の問題でもある。ブリンキー（ブリンキェルデ）とユイ（長谷川）は長年共にプレーし、高い位置と低い位置の両方で負担を分担する良い方法を見出してきた。様々なタイプの選手とプレーすることを学ぶことが、多くのことを決めるのだ」

  • Sam Coffey Manchester City 2025-26Getty Images

    これから起こることを垣間見る

    コフィーが新たな要求に適応し、今後数ヶ月で新たな武器を身につけようとする姿は、WSL優勝が残り6試合でほぼ確定した状況下で、シティのシーズン終盤における最も興味深い要素の一つとなるだろう。イェグルツ率いるチームは8ポイントのリードを保ち、今季わずか2敗しか喫していない。

    長谷川とブリンキルデ・ブラウンのコンビネーションは非常に機能しており、イェグルツ監督は、22歳でブレイクした後者の存在がコフィーの加入で軽視されるわけではないと強調した。

    「ローラはこれまで、そして今も我々にとって非常に重要な選手だ」と彼は先月語った。「彼女は今年素晴らしい活躍を見せている。ボールを落ち着いて扱い、常にボールを求め、数多くのパスをインターセプトする。非常に優秀だ」

    しかしコフィーの加入は、新監督のもとで素晴らしい初年度を築いたシティがさらなる飛躍を目指す上で不可欠な、中盤の層の厚みをもたらす。この戦力ではチャンピオンズリーグと国内3大会を同時に戦うのは困難であり、今季の欧州大会不参加が圧倒的な優勝への一因となったのは確かだ。だが1月にコフィーのような選手を加えることは、来季の欧州復帰を見据えた重要な一歩となる。

    「選択肢が増え、様々なタイプの選手が共存できるのも我々にとって良いことだ」とイェグルトツ監督は付け加えた。

    コフィーはすでにマンチェスター・シティにとって、彼女が世界トップクラスとなった守備的ミッドフィルダーとして期待される補強だった。イェグルツのシステムで彼女のプレーにさらなる多様性と躍動感が加わるのを見ることは、彼女自身と新クラブだけでなく、アメリカ代表にとっても利益となるだろう。彼女が挑戦に立ち向かう姿は、非常に興味深いものとなるはずだ。

