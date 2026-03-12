サム・コフィーは世界クラスの選手としてイングランドにやってきたが、マンチェスター・シティは米国女子代表のスター選手に対し、より「予測不能」になるよう「挑戦」を促すだろう

しかしコフィーは、単に長谷川をバックアップするためにマンチェスターにいるわけではない。世界クラスの選手に多額の資金を投じるのは、彼女がスタメンで起用されないためではない。長谷川もまた、毎週ベンチを温めるにはあまりにも優秀で影響力のある選手だ。では、二人はどう連携できるのか？

その片鱗は先月のレスター・シティ戦で垣間見えた。両選手が初めて、そして現時点で唯一となる同時先発を果たした試合だ。コフィーは主に深いエリアをカバーし、長谷川が前線で輝く基盤を提供。日本代表選手は1得点1アシストを記録し、4本のキーパスと2つの決定機を創出した。

これは長谷川とブリンキルデ・ブラウンが連携してきた形——深い位置と高い位置を交互に担い、両ハーフで影響力を発揮する——とは興味深い変化だった。コフィーとの連携が異なるか、守備的ミッドフィルダーとして加入した彼女が長谷川やブリンキルデ・ブラウンのようなオールラウンドな役割ではなく、より深い位置を担うことが多いのかと問われたイェグルツ監督の回答は示唆に富んでいた。

「彼女には慣れた役割だが、少し挑戦もさせている」と監督は語った。「チームとして予測されすぎないためには、中盤の選手は攻撃的・守備的両方の役割をこなせなければならない。低い位置の6番でも高い位置の6番でも対応できることが重要だ。 彼女の性質はより守備的だが、もちろんそれを活かすべきだ。同時に、必要に応じてより前線でもプレーできる能力を身につけてほしい。そうすればさらに予測不能なチームになるからだ」