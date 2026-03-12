サム・コフィーは世界クラスの選手としてイングランドにやってきたが、マンチェスター・シティは米国女子代表のスター選手に対し、より「予測不能」になるよう「挑戦」を促すだろう

コフィーが新たな要求に適応し、今後数ヶ月で新たな武器を身につけようとする姿は、WSL優勝が残り6試合でほぼ確定した状況下で、シティのシーズン終盤における最も興味深い要素の一つとなるだろう。イェグルツ率いるチームは8ポイントのリードを保ち、今季わずか2敗しか喫していない。
長谷川とブリンキルデ・ブラウンのコンビネーションは非常に機能しており、イェグルツ監督は、22歳でブレイクした後者の存在がコフィーの加入で軽視されるわけではないと強調した。
「ローラはこれまで、そして今も我々にとって非常に重要な選手だ」と彼は先月語った。「彼女は今年素晴らしい活躍を見せている。ボールを落ち着いて扱い、常にボールを求め、数多くのパスをインターセプトする。非常に優秀だ」
しかしコフィーの加入は、新監督のもとで素晴らしい初年度を築いたシティがさらなる飛躍を目指す上で不可欠な、中盤の層の厚みをもたらす。この戦力ではチャンピオンズリーグと国内3大会を同時に戦うのは困難であり、今季の欧州大会不参加が圧倒的な優勝への一因となったのは確かだ。だが1月にコフィーのような選手を加えることは、来季の欧州復帰を見据えた重要な一歩となる。
「選択肢が増え、様々なタイプの選手が共存できるのも我々にとって良いことだ」とイェグルトツ監督は付け加えた。
コフィーはすでにマンチェスター・シティにとって、彼女が世界トップクラスとなった守備的ミッドフィルダーとして期待される補強だった。イェグルツのシステムで彼女のプレーにさらなる多様性と躍動感が加わるのを見ることは、彼女自身と新クラブだけでなく、アメリカ代表にとっても利益となるだろう。彼女が挑戦に立ち向かう姿は、非常に興味深いものとなるはずだ。