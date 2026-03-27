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Ameé Ruszkai

翻訳者：

サム・カーを起用せよ！アジアカップで大活躍したスターストライカーを、チェルシーはもはやベンチに置くわけにはいかない

チェルシーFCウィメン
サム・カー
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チェルシーFCウィメン 対 アストン・ヴィラウィメン
チェルシーFCウィメン 対 アーセナルウィメン
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国内3冠を無敗で達成してからわずか1年、今シーズンのチェルシーの苦戦ぶりは広く報じられている。 ブルーズは2019年以来初めてイングランド王者の座から陥落する見通しであり、攻撃陣の負傷が不振の大きな要因となっている。そのため、ソニア・ボンパストル監督は時折、センターフォワードを置かない布陣を余儀なくされている。したがって、今月のアジアカップにおけるサム・カーのオーストラリア代表での活躍は、チェルシーのファンにとって喜ばしい光景だった。

開催国としてキャプテンマークを巻いたカーは、6試合で4得点を挙げ、マティルダスを大会決勝へと導いた。2023年の自国開催ワールドカップではふくらはぎの肉離れにより出場機会が限られていたため、今回の活躍で未完の課題を晴らすこととなった。 当時も、特に準決勝のイングランド戦で放った見事なシュートなど、彼女の輝きを垣間見せる場面はあったが、今回は真の実力を存分に発揮し、アジアカップで彼女を上回る得点を挙げた選手はわずか2人にとどまった。

決定力不足が顕著だった今シーズン、ボンパストール監督はチェルシーが抱える怪我の問題を嘆いている。昨シーズンの大半でブルーズの攻撃の要を務めたマイラ・ラミレスは、プレシーズン中にハムストリングの怪我を負い、手術を余儀なくされた。これにより、2025-26シーズンを全休する可能性が高い。 現在、サンディエゴ・ウェーブへの移籍が間近に迫り、記録的な移籍となる見込みのカタリーナ・マカリオは、クリスマス以降プレーしていない。アギー・ビーバー＝ジョーンズも軽度の怪我に悩まされており、その結果、夏に加入したアリッサ・トンプソンは本来適しているポジションよりも中央でプレーすることが多く、また、長期離脱していたローレン・ジェームズも「フェイク9」として起用されている。

しかし、カーはここ数週間、自身もシーズン開幕時に20ヶ月に及ぶ怪我からの復帰を果たしたばかりであるにもかかわらず、万全のコンディションで好調を維持しており、再びチェルシーの攻撃陣を牽引する存在となり得ることを示している。今夏にクラブを去るという報道もあり、彼女の将来はブルーズ（チェルシー）にないかもしれないが、今シーズンの残り2ヶ月間で彼女がチームにもたらす貢献は依然として計り知れない。

  • Sam Kerr Chelsea 2025-26Getty

    華々しく復帰

    カーにとって、今シーズンは波乱に満ちたものとなった。彼女は9月に華々しく復帰を果たし、2023年12月以来となる試合出場でアストン・ヴィラ戦に後半終了間際のゴールを決めた。長いリハビリの道のりを乗り越えてのゴールだっただけに、そのゴールは人々の心を温めるような祝福の渦を巻き起こした。 2024年1月に前十字靭帯（ACL）を断裂したカーは、移植片に問題が生じ、ACL断裂の回復に通常9～12ヶ月を要するところ、復帰までの期間が20ヶ月に及ぶことになった。

    当然のことながら、ボンパストール監督はその後、このストライカーを慎重に扱った。出場時間はベンチからの短い出場に留まり、実際に先発出場を果たしたのは10月のオーストラリア代表戦での2試合連続だった。ケラーがチェルシーで負傷後初めて先発出場したのは、その数週間後のチャンピオンズリーグ、ザンクト・ペルテン戦であり、1月の直近の先発までさらに6試合に出場した。その7試合で、このオーストラリア人選手は7ゴールを挙げた。

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  • Sam Kerr Chelsea 2025-26Getty

    ベンチに戻る

    しかし、2ヶ月前にアーセナルに敗れた直近の先発出場以降、続く4試合ではカーは再びベンチスタートとなり、ボンパストール監督はトップにトンプソンやジェームズを起用することを選んだ。この布陣は時折効果を発揮し、特にジェームズは自由に動き回る役割で高い効果を見せたが、チェルシーの攻撃に組織性が欠け、その結果、選手同士が互いの足を引っ張ってしまう試合も散見された。

    カーが途中出場すると、そうした問題はしばしば解消される。先月、FAカップのマンチェスター・ユナイテッド戦でベンチから出場してゴールを決めたことは、彼女の得点感覚を考えれば、ピッチに立つだけで決定的な瞬間を生み出せることを改めて示すものだった。

  • Sam Kerr Caitlin Foord Australia Women 2026Getty Images

    素晴らしいアジアカップ

    これが、アジアカップ前のチェルシーでのカーの最後の出場となったが、彼女は大会で素晴らしい活躍を見せた。グループステージのイラン戦でアシストを記録したほか、32歳の彼女はオーストラリアが決勝に進出するまでの全試合で得点を挙げ、フィリピン、北朝鮮、中国戦でのゴールはいずれも決勝点となった。

    21日間にわたる大会期間中、カーはマティルダスの全6試合に先発出場し、そのうち1試合を除くすべてでフル出場を果たした。彼女は、開催国のキャプテン兼エース選手としての重圧を背負いながらも、その負担に耐え抜き、チームが必要としていた活躍を見せた。

  • Sam Kerr Australia Women 2026Getty Images

    ヴィンテージ・サム・カー

    カーの印象的なプレーの多くは、まさに「往年のカー」を彷彿とさせるものだった。フィリピン戦でのヘディングシュートではゴールへの嗅覚が光り、韓国戦と北朝鮮戦でのシュートでは決定力の高さが際立った。特に北朝鮮戦では、絶妙なタイミングを見計らってシュートチャンスを掴み取るなど、優れた先読み能力も披露した。 オーストラリアをアジアカップ決勝へと導いた中国戦でのゴールは、カーの素晴らしい動きの好例であり、得意ではない方の足で狭い角度から冷静に決めたものであった。

    大会前のインタビューで、このストライカーは長期離脱後のコンディションについて「85％程度」だと認めていた。「まだ100％とは言いたくない」と彼女は語った。「完全に自分らしさを感じられた試合はまだ一度もない」

    準々決勝の北朝鮮戦で決勝ゴールを決めた後、この発言を思い出させられ、現在のコンディションを問われると、彼女は「身体的なことよりも、自信と感覚の問題だ」と答えた。「今は何よりもメンタル面が重要だ」とカーは付け加えた。「でも、今夜のようなゴールや勝利は、私の自信を本当に高めてくれる」

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    期限内に返却

    オーストラリアの次の試合でもゴールを決め、マティルダスをアジアカップ決勝へと導いたことで、カーは、接戦の末に日本には敗れたものの、イングランドに戻る際には、自信をさらに少しだけ高めているはずだ。 彼女はまだ絶頂期には達していないかもしれないが、それはその絶頂期が世界トップクラス、つまり「世界一」レベルの域にあるからでもある。最近の活躍が示す通り、彼女の現在の状態は依然として極めて高いレベルにある。

    これはチェルシーにとって朗報となるはずだ。今月初めのリーグカップ決勝でマンチェスター・ユナイテッドを破り、チームの自信も高まっている中、今週、オーストラリア代表のフルバック、エリー・カーペンターと共にカーがクラブに復帰することは、さらなる後押しとなるだろう。

    また、ボンパストール監督率いるチームは現在、チャンピオンズリーグ準々決勝の真っ最中であり、火曜日の夜にエミレーツ・スタジアムで3-1で敗れた欧州王者アーセナルとの対戦を控えているという点でも、彼女の復帰は絶好のタイミングだ。 女子スーパーリーグでのタイトル防衛は計画通りには進んでいないが、昨年のUWCL準々決勝でそうだったように、2点ビハインドからの逆転劇を演出できれば、欧州での栄光とFAカップのタイトルがまだ狙える。さらに、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を確保するためには、リーグ戦を力強く締めくくる必要もある。これらすべてを達成するためには、チェルシーは重要な局面で結果を出さなければならないが、その点でカーは大きな助けとなるだろう。

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    大団円の準備は万端

    今週末のアストン・ヴィラ戦において、カーが先発出場する可能性は低いだろう。これは、先週アジアカップ決勝が行われたシドニーから帰国する際、同ストライカーが移動上の問題に見舞われたためだ。その結果、彼女がイングランドに戻ったのは、火曜日の夜にチェルシーがアーセナルに1-3で敗れた後になってからだった。 しかし、チェルシーにとっては今後、重要な試合が立て続けに控えている。とりわけチャンピオンズリーグ準々決勝の第2戦が控えている上、ラミレスが離脱し、マカリオが退団予定で、ビーバー＝ジョーンズも再び負傷している状況では、ボンパストール監督がカーの世界クラスの才能を最大限に活かし、再び彼女に先発の機会を与えることが不可欠だ。

    先週、『The Athletic』はカーが今シーズン終了後にチェルシーを去る見込みだと報じた。このオーストラリア人選手の契約は今夏で満了となり、2019年後半にイングランドへ移籍する前、数々の記録を塗り替えていた母国アメリカのクラブから強い関心が寄せられている。今後2ヶ月間が、彼女にとってブルーズでの最後の期間となるようだ。

    しかし、カーがこのチームの未来ではないとしても、彼女は現在において不可欠な存在であることに変わりはない。チェルシーが今シーズンを成功裏に終え、WSLでの不振を挽回したいのであれば、カーの絶好調な状態を最大限に活用することが絶対に不可欠だ。 アジアカップでの活躍が改めて証明したように、彼女は世界最高峰のストライカーの一人であり、大舞台での実績が抜群で、優勝を決める決定的な瞬間を生み出せる選手だ。チェルシーがシーズンを最高の形で締めくくるためには、より冷徹なプレーが必要であり、カーこそがその助けとなる存在だ。

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