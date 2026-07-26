サム・カーが約7年ぶりにNWSLで初ゴールを決め、歴史を作った。元チェルシーのスターはゴッサムFCで記録を塗り替えた。

ポートランドはアウェーチームに楽をさせなかった。プロデビュー戦の新人FWレネー・ライルズが21分、今週のベストゴール候補となる見事なシュートで同点とした。アシストは7つ目でリーグトップのピエトラ・トーディン。

ソーンズが追加点を狙う中、スタジアムの熱気は最高潮に達したが、10分も経たないうちにカーが同点弾をマークし、プロビデンス・パークは静寂に包まれた。 後半17分、ハーフウェイライン付近でカーの決定機を阻んだペリーに一発退場が宣告され、流れは再び傾いた。10人となったソーンズだったが、終盤はむしろ勢いを増した。2024年後半以来の出場となったウィーバーがホームサポーターの熱烈な声援を受け、チームを後押しした。