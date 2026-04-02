サム・カーがチェルシーを退団する！得点力抜群のオーストラリア人ストライカーが、NWSLへの劇的な復帰を果たす見通しだ

カーのキャリアの次なる舞台はすでに決まっている。マティルダスのエースは、NWSLの新参チームであるデンバー・サミットFCの攻撃の要となることが期待されている。コロラド州を本拠地とするこのチームは、NFLのレジェンドであるペイトン・マニングやオリンピックスキーチャンピオンのミカエラ・シフリンらをオーナーグループに迎え、早くも強豪候補としての地位を確立している。

世界的な舞台で経済的な優位性を強め続けるNWSLにとって、カーのデンバー加入は大きな快挙となる。カーはスカイ・ブルーFCやシカゴ・レッドスターズでの在籍期間を通じてNWSLの歴代最多得点記録を保持しており、彼女の復帰は成長を続けるリーグの意欲を示すものとして見られている。