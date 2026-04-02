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サム・カーがチェルシーを退団する！得点力抜群のオーストラリア人ストライカーが、NWSLへの劇的な復帰を果たす見通しだ
キングスメドウで一つの時代の幕が下りる
10 Newsによると、女子スーパーリーグに衝撃が走る動きとして、カーは今シーズンの終了後にチェルシーを退団する見通しだという。 ブルーズの国内での圧倒的な強さの象徴となったこのオーストラリア代表選手は、契約延長を断り、北米への華々しい復帰を選ぶ構えのようだ。クラブが今シーズン以降の継続について、このスターストライカーに1年契約しか提示しなかったと報じられた後、ロンドンでのカーの去就については激しい憶測が飛び交っていた。このニュースが明らかになったのは、チェルシーがアーセナルに2戦合計3-2で敗れ、女子チャンピオンズリーグから敗退した直後のことである。
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コロラドがマティルダスのスター選手を招へい
カーのキャリアの次なる舞台はすでに決まっている。マティルダスのエースは、NWSLの新参チームであるデンバー・サミットFCの攻撃の要となることが期待されている。コロラド州を本拠地とするこのチームは、NFLのレジェンドであるペイトン・マニングやオリンピックスキーチャンピオンのミカエラ・シフリンらをオーナーグループに迎え、早くも強豪候補としての地位を確立している。
世界的な舞台で経済的な優位性を強め続けるNWSLにとって、カーのデンバー加入は大きな快挙となる。カーはスカイ・ブルーFCやシカゴ・レッドスターズでの在籍期間を通じてNWSLの歴代最多得点記録を保持しており、彼女の復帰は成長を続けるリーグの意欲を示すものとして見られている。
転職の背景にある個人的な要因
スポーツ面での挑戦に加え、デンバーへの移籍はカーにとって個人的にも大きなメリットをもたらす。米国への帰国により、このストライカーはパートナーのクリスティ・ミューイスや幼い息子ジャガーとより近くで暮らせるようになる。元米国代表のミューイスは以前、ロンドンでカーと暮らすためにウェストハムに移籍していたが、今回は母国に戻る見込みだ。
この移籍は、NWSLが欧州から積極的に選手を引き抜いている時期と重なっている。カーは、カタリーナ・マカリオやグロ・レイテンなど、最近WSLからアメリカへ移籍したチェルシーのチームメイト数人の後を追う形となる。リーグの新たな「ハイインパクト・プレイヤー」制度が、こうした記録的な移籍を後押しし、世界最高の才能をアメリカの地へ呼び戻すことを可能にしている。
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注目は代表戦へと移る
クラブでの今後の去就が確定するまでの間も、カーはオーストラリア代表の中心選手であり続けている。彼女は、ケニアで開催される4カ国対抗のFIFAシリーズにおいて、マティルダスの主将に指名された。同大会でオーストラリアはマラウイと、ケニアまたはインドのいずれかと対戦する予定だ。