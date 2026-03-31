サム・アラダイス氏は、イングランド代表監督のトーマス・トゥヘル氏による「辛辣な」発言を受け、ハリー・マグワイアに対し、ワールドカップの代表選考プロセスからの辞退を検討するよう促した。

この論争は、イングランド代表が先日ウルグアイと1-1で引き分けた試合後、トゥヘル監督が守備陣の選択肢について率直な評価を下したことに端を発している。ドイツ人監督は、マンチェスター・ユナイテッド所属の同選手が「堅実で安定したセンターバックとしてのプレー」を見せたことを認めつつも、現在の代表チームに在籍する、より若く機動性の高い選手たちと比較した場合の彼の位置づけについて、容赦ないほど正直な見解を示した。

イングランド代表監督は、ベテランのマグワイアが親善試合で先発出場し、後半にはキャプテンマークを巻いたにもかかわらず、依然としてチーム内での立場は確固たるものとは言えないと認めた。トゥヘル監督はその理由について次のように説明した。「考えは変わっていないが、先発起用したいと思う他の選手たちがいる。異なる特徴を持つ選手たちが彼より上位にいると見ている。エズリ・コンサが彼より上位にいるし、マーク・ゲヒも彼より上位にいる。 これは公然の事実だ。機動性の面では、トレヴォ・チャロバが彼よりわずかに上回っていると見ている。ジョン・ストーンズも同様だが、彼は怪我をしていたため、合宿に参加する必要があった。」



