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サム・アラダイス氏は、イングランド代表監督のトーマス・トゥヘル氏による「辛辣な」発言を受け、ハリー・マグワイアに対し、ワールドカップの代表選考プロセスからの辞退を検討するよう促した。
マグワイアにイングランド代表の将来について再考するよう求められた
元イングランド代表監督のサム・アラダイスは、トーマス・トゥヘル監督からの扱いを「厳しすぎる」と感じたことを受け、ハリー・マグワイアに対し、代表招集への参加を再考するよう求めた。
アラダイス氏は、このベテラン選手の扱いに失望を表明し、Footy Accumulatorsに対し次のように語った。「少し厳しすぎる。ハリーはマンチェスター・ユナイテッドで、クラブ、特に当時の監督から軽視されようとした際、非常に困難な時期を耐え抜いた。彼はキャプテンマークを失い、イングランド代表の定位置も失い、ここ数年は激しい批判にさらされてきた。彼はあらゆる批判を真摯に受け止め、皆の予想を覆している。
さらに彼はこう付け加えた。「もし私がハリーの立場なら、合宿に参加するかどうか再考するだろう。おそらく自分にとって不利になるかもしれないが、ハリーはトゥヘル監督の発言は問題にならないと言っている。彼は優しすぎるのではないかと思わずにはいられない！」
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トゥヘル監督が守備陣の序列を明かす
この論争は、イングランド代表が先日ウルグアイと1-1で引き分けた試合後、トゥヘル監督が守備陣の選択肢について率直な評価を下したことに端を発している。ドイツ人監督は、マンチェスター・ユナイテッド所属の同選手が「堅実で安定したセンターバックとしてのプレー」を見せたことを認めつつも、現在の代表チームに在籍する、より若く機動性の高い選手たちと比較した場合の彼の位置づけについて、容赦ないほど正直な見解を示した。
イングランド代表監督は、ベテランのマグワイアが親善試合で先発出場し、後半にはキャプテンマークを巻いたにもかかわらず、依然としてチーム内での立場は確固たるものとは言えないと認めた。トゥヘル監督はその理由について次のように説明した。「考えは変わっていないが、先発起用したいと思う他の選手たちがいる。異なる特徴を持つ選手たちが彼より上位にいると見ている。エズリ・コンサが彼より上位にいるし、マーク・ゲヒも彼より上位にいる。 これは公然の事実だ。機動性の面では、トレヴォ・チャロバが彼よりわずかに上回っていると見ている。ジョン・ストーンズも同様だが、彼は怪我をしていたため、合宿に参加する必要があった。」
フェルディナンドも批判に加わった
トゥヘル監督の透明性について懸念を表明した著名人はアラダイスだけではない。リオ・ファーディナンドも、この発言は代表戦65試合に出場した選手に対する「侮辱」だと主張している。
「ハリー・マグワイアは、ある意味でそれを侮辱と受け取るだろう」とフェルディナンドは自身のYouTubeチャンネルで語った。「彼はそこに座って、『ちょっと待てよ、俺はこれ以上の存在だ』と思うはずだ。トゥヘルは『機動性』という言葉を使っているが、他の選手たちの方がそれを持っている。彼の言いたいことは分かる。ただ、誰もがそれに同意する必要はない。」
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ワールドカップの優勝は保証できない
代表メンバーの登録締め切りが迫る中、トゥヘル監督は、米国へ渡航する最終メンバーにマグワイアが選出されるかどうかについて、確約を避けている。他のディフェンダーの負傷により選出を余儀なくされる可能性はあるものの、もし大会が明日始まるとしたらこのマンチェスター・ユナイテッドの選手が選出されるかとの問いに、監督は明言を避けた。
「もし、もし、もしの話だ。明日すぐに代表メンバーを発表する必要はない。彼は良い試合をした。マンチェスター・ユナイテッドでやっていることを、ここでもすぐに発揮してくれた。 彼には非常に満足している。正直なところ、私の考えは変わっていない。彼には期待通りのパフォーマンスを見せてくれた。もし明日メンバーを発表しなければならないとしたら、怪我人が多いため、彼が入る可能性はある。センターバックには他に誰がいるというのか？」とトゥヘル監督は付け加えた。