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サム・アラダイスは、ミケル・アルテタがアーセナルの「奇妙な」練習方法を公開したことを強く批判した。
アーセナルの奇抜な練習法に批判が集まる
アーセナルの選手たちがAI生成のTikTok用背景の前でペンを使いバランスを取りながらボールを扱う映像が公開され、アルテタ監督は批判にさらされている。この型破りな練習は2003-04シーズン以来となるプレミアリーグ優勝を目指す中でのものだが、ホームでボーンマスに敗れたことでチームの集中力を疑問視する声も上がっている。 批評家たちは、こうした過激で型破りな手法がシーズン終盤の選手たちに不必要な混乱をもたらしているのではないかと指摘している。
- AFP
アラダイス、情報の公開について問われる
アラーダイス氏は、イノベーションを評価しつつも、型破りな戦術を公にして外部から不必要なプレッシャーを受けることを懸念した。彼は、よりリラックスしたアプローチをとるグアルディオラ氏と対比し、アルテタ監督が選手に追加の休息を与えないのはチーム内の自信不足を示すと示唆した。
ポッドキャスト『The Good, The Bad & The Football』で彼はこう語った。「彼は奇妙なことをしている。私も新しいことを試すタイプだが、彼はそれを公にしている。ペナルティキックの練習が好例だ。
今回はAIをトレーニングに導入し、それをマスコミや一般にも公開した。革新は良いが、公にする必要はない。内部で完結すべきだ。そうでないと逆効果になり、『選手を混乱させた』と批判されるかもしれない。
一番いいのはペップのように選手に4日間休みをやることだ。そうしないなら、彼もスタッフも自信がないと思われても仕方ない」
専門家たちは依然として懐疑的だ
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ポール・スコールズと元イングランド代表FWゲイリー・リネカーも同意見だ。彼らは、こうした手法はトップ選手にとって集中力を乱す恐れがあると指摘した。
スコールズは「もし我々が当時同じことをしていたら、『何事が起きているんだ？』と疑問に思っただろう。監督が正気を失ったと思うはずだ」と語った。
ライネカーもポッドキャスト『The Rest is Football』で「新しいことをやるならチーム内だけでこっそりやるべきだ。誰にも撮られないように」と語った。
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エティハド・スタジアムでの決戦
アーセナルは32試合で70ポイントを獲得しプレミアリーグ首位だが、直近4試合で3敗し勢いが鈍っている。日曜にはアウェイでマンチェスター・シティと対戦し、敗れれば1試合少ないシティとの差は3ポイントに縮まる。 その後、4月25日のニューカッスル戦（ホーム）で再始動し、5月にはフラム、ウェストハム、バーンリーと対戦。最終節ではクリスタル・パレスを迎える。
その前に、アーセナルは水曜日のチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でスポルティング・リスボンに1stレグの1-0リードを守り、準決勝進出を目指す。