サム・アラダイスは、ミケル・アルテタがアーセナルの「奇妙な」練習方法を公開したことを強く批判した。

アラーダイス氏は、イノベーションを評価しつつも、型破りな戦術を公にして外部から不必要なプレッシャーを受けることを懸念した。彼は、よりリラックスしたアプローチをとるグアルディオラ氏と対比し、アルテタ監督が選手に追加の休息を与えないのはチーム内の自信不足を示すと示唆した。

ポッドキャスト『The Good, The Bad & The Football』で彼はこう語った。「彼は奇妙なことをしている。私も新しいことを試すタイプだが、彼はそれを公にしている。ペナルティキックの練習が好例だ。

今回はAIをトレーニングに導入し、それをマスコミや一般にも公開した。革新は良いが、公にする必要はない。内部で完結すべきだ。そうでないと逆効果になり、『選手を混乱させた』と批判されるかもしれない。

一番いいのはペップのように選手に4日間休みをやることだ。そうしないなら、彼もスタッフも自信がないと思われても仕方ない」



