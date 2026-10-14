落第どころか！サムエレ・イナシオは2-2で引き分けたヴェルダー・ブレーメン戦で90分間ベンチに座ったまま。ブンデスリーガデビューとなったハンブルガーSV戦で、出場からわずか3分で一発退場となって以来、4試合連続で出場機会がなかった。

ニコ・コヴァチは彼をセカンドチームでプレーさせ、罰を与えたようにさえ見えた。だが、その試合は昇格への前触れだった。チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第2戦、ボデ/グリムト戦では、ピアの息子が先発出場する。