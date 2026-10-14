落第どころか！サムエレ・イナシオは2-2で引き分けたヴェルダー・ブレーメン戦で90分間ベンチに座ったまま。ブンデスリーガデビューとなったハンブルガーSV戦で、出場からわずか3分で一発退場となって以来、4試合連続で出場機会がなかった。
ニコ・コヴァチは彼をセカンドチームでプレーさせ、罰を与えたようにさえ見えた。だが、その試合は昇格への前触れだった。チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第2戦、ボデ/グリムト戦では、ピアの息子が先発出場する。
落第どころか！サムエレ・イナシオは2-2で引き分けたヴェルダー・ブレーメン戦で90分間ベンチに座ったまま。ブンデスリーガデビューとなったハンブルガーSV戦で、出場からわずか3分で一発退場となって以来、4試合連続で出場機会がなかった。
ニコ・コヴァチは彼をセカンドチームでプレーさせ、罰を与えたようにさえ見えた。だが、その試合は昇格への前触れだった。チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第2戦、ボデ/グリムト戦では、ピアの息子が先発出場する。
金曜日のヴェルダー・ブレーメン戦後、コヴァチは選手たちに休養のため1日オフを与えた。しかし、サムエレ・イナシオは同じイタリア人のルカ・レッジャーニとともに、Reiongalliga Westのヴァッテンシャイト09戦にセカンドチームの一員として出場した。イナシオは45分間の出場で1ゴールを挙げて期待に応え、ボードーでのチャンピオンズリーグの試合に向けて実戦でコンディションを高めた。
イナシオにとって、ノルウェーでのボデ／グリムト戦はチャンピオンズリーグ初出場となるだけでなく、公式戦で初めて先発する試合でもある。 イタリアとブラジルにルーツを持つストライカーにとっての抜擢だ。イナシオの活躍次第では、ボルシア・ドルトムントが再び全勝チームに名を連ね、ベスト16への直接進出を争う可能性がある。
この昇格は、イナシオとボルシア・ドルトムントだけでなく、イタリア代表にとってもプラスになり得る。2008年生まれのイナシオが、招集されながらもロベルト・マンチーニ新体制のネーションズリーグ4試合でデビューできず、少し落胆していたことは周知のとおりだ。代表監督は「サムエレはまだ準備ができていない」と認め、イタリア代表で出場機会を得るには試合に出る必要があると話していた。「イナシオがチームに入ってすぐにプレーできると考えるのは間違いだ。時間を与える必要がある。フィジカル面でも成長しなければならない若者だ。ただ、重要な資質を持っている」。チャンピオンズリーグでのデビューは、彼がイタリア代表選手としての地位を確かなものにする第一歩にもなるだろうか。
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