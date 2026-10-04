Sports Press Photo
翻訳者：
サミュエル・リノが「世界最高」のヴィニシウス・ジュニオールにメッセージ。フラメンゴのスターはインド戦での2得点後、ブラジルでの定位置確保を目指す
フラメンゴのFWが決定力ある2得点を記録
リノは国際舞台でも高い決定力を示し、後半に2得点を挙げて、ブラジルをコルカタのソルトレイク・スタジアムでのインド戦4-0勝利に導いた。ハーフタイム明けにビニシウスとの交代でベンチから投入された26歳のFWは、エステヴァオとフラメンゴでのチームメートであるペドロの先制点に続き、58分にA代表初ゴールを記録。さらにこのアタッカーは、カルロ・アンチェロッティ率いるチームの圧倒的なパフォーマンスを締めくくるように、アディショナルタイムにGKを破ってこの日2点目を決めた。
- NurPhoto
クラブでのチームメートとともにゴールを祝う
試合終了後、GETVに対して語ったリーノは、フラメンゴ勢の存在感を発揮できたことへの喜びを口にした。「代表にとって素晴らしい勝利だ。自分が力になれたことをうれしく思うし、ペドロのゴールもうれしい。同時に、それがフラメンゴの2選手によって生まれたものだと分かっている。フラメンゴがどれだけしっかり存在を示しているかを表している。勝利でこの3試合をいい形で締めくくることができてうれしい」
また、コルカタの息苦しいような気候について振り返ったFWは、こう付け加えた。「夜でも30度、朝は40度、午後は35度だ。ここはかなり暑く、蒸し暑さと暑さが本当に重くのしかかる。好き嫌いにかかわらず、試合の流れを妨げるものだし、常に速いペースでプレーできるわけではない。暑さは問題だ」
サイドでのハイレベルな攻防を認める
コルカタではビニシウスが左ウイングで先発起用されたものの、リノはブラジル代表の攻撃陣で出場機会を勝ち取る力に自信を見せている。クラブレベルでの好調を維持したいという思いを強調し、次のように語った。「満足感と自信を持って戻る。クラブでの自分の立場を守りたい。競争がとても厳しいことは分かっている。そのポジションには世界最高の選手がいるし、ロドリゴのような選手たちもいる。競争は非常に激しい。でも、自分を信じているし、自分の仕事を信じている。これからもクラブで努力を続け、常にそこにいられるようにしたい」
- AFP
アジアツアーは11月に再開へ
アンチェロッティ監督のチームは11月のインターナショナルウインドー中に再招集され、シンガポールのカランで2試合の親善試合を戦う。ブラジル代表は11月14日に日本と対戦し、その3日後には同じ会場で開催国シンガポールと戦う予定だ。この2連戦は、リノにとって自身の立場を強め、代表のコーチングスタッフにアピールする新たな貴重な機会となる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。