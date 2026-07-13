社会や政治について積極的に発言するムバッペをめぐる議論は、ピッチの外にも及ぶ。カメルーンサッカー連盟会長のエトオは、カメルーンとアルジェリアにルーツを持つ彼の混血背景が、批判の無意識な要因になっていないか疑問を投げかける。

エトオはこう語る。「たとえ不快でも問うことは正当だ。『キリアンの混血の背景や出自、そして彼がフランス社会で象徴するものが、意識的か無意識かにかかわらず、一部の人々の評価に影響を与えているのではないか？』 この問いは根拠のない非難ではなく、人種差別や偏見が社会に残るからこそ、真剣に考える価値がある。」