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サミュエル・エトオは、キリアン・ムバッペがフランスで過小評価されていると主張。一方で「気まずい」質問も投げかけられた。
エトオ、フランスにおけるムバッペの立場に疑問を呈する
ムバッペは2026年W杯で「レ・ブルー」の象徴だったが、エトオは彼の功績とフランス国内の評価に乖離があると指摘。元バルセロナ、インテルFWは、27歳のムバッペが同世代が免れる厳しい監視の下でプレーしていると語った。
『ル・パリジャン』紙の取材では、なぜこのフォワードがまだフランス史上最高の選手として広く称賛されていないのか、その理由について戸惑いを示した。「彼は単に、他の偉大なチャンピオンたちと同じ公平さで評価されるに値する。フランスは、自国にこれほど偉大な選手がいる幸運を今こそ認識すべきだ」と語った。 「それでも彼は、パフォーマンスや記録、実績、安定感があるにもかかわらず、いつも実力を証明し続けなければならないようだ」
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遺産をめぐる気まずい質問
社会や政治について積極的に発言するムバッペをめぐる議論は、ピッチの外にも及ぶ。カメルーンサッカー連盟会長のエトオは、カメルーンとアルジェリアにルーツを持つ彼の混血背景が、批判の無意識な要因になっていないか疑問を投げかける。
エトオはこう語る。「たとえ不快でも問うことは正当だ。『キリアンの混血の背景や出自、そして彼がフランス社会で象徴するものが、意識的か無意識かにかかわらず、一部の人々の評価に影響を与えているのではないか？』 この問いは根拠のない非難ではなく、人種差別や偏見が社会に残るからこそ、真剣に考える価値がある。」
世界の舞台で記録を塗り替える
統計的に見れば、国際舞台でのムバッペの影響力はほぼ唯一無二だ。2018年以降のワールドカップで20得点を挙げ、同期間では4点差でトップ。大会通算でも21ゴールのリオネル・メッシに次ぐ2位で、このフランス人選手が特別な地位にあることを示している。
エトオは「ムバッペが同世代最高のフランス人選手、あるいは歴史上最高のフランス人選手の一人と認められるには、まだ何が必要なのか」と問いかけた。
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ダラスで頂点を狙え
フランスはダラスでのスペインとの準決勝へ。ムバッペは3大会連続の決勝進出を狙う。ノックアウトステージでは12得点を挙げたが、準決勝での初ゴールが課題だ。 それでもレアル・マドリードのスーパースターは、大会終盤に差し掛かりメッシと争う得点王レースの主役であり続けている。
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