ダニエル・マルディーニがアタランタへ移籍した際、ラザール・サマルジッチにはより多くの出場機会が約束されていた。パラディーノ監督は彼をチームに残したいと考えていたため、クラブに対し、いかなるオファーも検討しないよう求めていた。しかし、今シーズンの後半戦においても、このセルビア人攻撃的ミッドフィールダーは安定した出場機会を得られておらず、しばしばベンチを温めることになっている。チーム内での「切り札」的な役割が、ピッチ上でのパフォーマンスにも影響を及ぼしている。 現在、同選手はアタランタでのシーズン終盤戦に専念しているが、夏には複数のクラブがすでに獲得リストに名を連ねており、移籍市場の注目株となる可能性がある。
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サマルジッチの移籍市場動向、アタランタの夏の計画
サマルジッチの移籍金はいくらですか
現時点では、明確にしておく必要があるが、公式なオファーはまだ届いていない。サマルジッチの契約は2029年までで、年俸は約150万ユーロだ。アタランタがウディネーゼから彼を獲得した際、支払った移籍金は2000万ユーロ弱であり、これはネラッズーリが彼を放出する際に求めている金額とほぼ同額である。 実際、数ヶ月前と比べて、クラブは今や次の移籍市場での放出の可能性を否定しておらず、オファーがあれば検討する用意がある。選手自身もベルガモを離れる可能性を否定しておらず、より説得力のあるオファーがあれば検討する意向だ。
1月に誰が彼を欲しがったのか
マウリツィオ・サッリは以前からラザール・サマルジッチを高く評価しており、昨年1月にはラツィオが獲得に動いたものの、アタランタの強硬な姿勢に阻まれた。フィオレンティーナに対しても同様の回答が返ってきた。フィオレンティーナも1月に具体的なオファーを出す準備はできていたが、アタランタの意向により、交渉は情報照会の段階を超えることはなかった。 元ウディネーゼのサマルジッチの獲得が頓挫する中、ブレシアニニとマルディーニが放出候補となり、前者はフィオレンティーナへ、後者はラツィオへと移籍した。しかし、現在は状況が一変している。1月にはガラタサライとの関連も噂されたものの具体的な動きはなかったサマルジッチだが、現在は出場機会が少なく、夏には実際に移籍する可能性があり、ベルガモでの彼の冒険は終幕を迎えようとしている。