サマルジッチの移籍市場動向、アタランタの夏の計画

マウリツィオ・サッリは以前からラザール・サマルジッチを高く評価しており、昨年1月にはラツィオが獲得に動いたものの、アタランタの強硬な姿勢に阻まれた。フィオレンティーナに対しても同様の回答が返ってきた。フィオレンティーナも1月に具体的なオファーを出す準備はできていたが、アタランタの意向により、交渉は情報照会の段階を超えることはなかった。 元ウディネーゼのサマルジッチの獲得が頓挫する中、ブレシアニニとマルディーニが放出候補となり、前者はフィオレンティーナへ、後者はラツィオへと移籍した。しかし、現在は状況が一変している。1月にはガラタサライとの関連も噂されたものの具体的な動きはなかったサマルジッチだが、現在は出場機会が少なく、夏には実際に移籍する可能性があり、ベルガモでの彼の冒険は終幕を迎えようとしている。