『ジ・アスレティック』の報道によると、マンチェスター・シティはパルメイラスのウインガー、エリアスの獲得に向けて交渉を進めている。相次ぐ主力の退団を受け、攻撃陣の選択肢を強化したい考えだという。22歳の同選手は、トッテナム・ホットスパーがサビーニョとの交渉を前進させる中、シティが今夏の移籍市場でリストアップしている複数のターゲットの一人とされている。

ただ、パルメイラスの若手有望株の獲得は、シティにとって決して簡単ではない見通しだ。ブラジルのクラブは今夏、このウインガーを売却対象ではないとの立場を崩しておらず、両クラブの間で対立に発展する可能性もある。さらに、パルメイラス関係者は、獲得を望むクラブがいる場合、合意に達するには1億ユーロの契約解除条項を行使する必要があると示唆している。