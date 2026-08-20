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サビーニョの後釜が判明！マンチェスター・シティ、スパーズとの交渉が進む中でパルメイラスのウインガー、アラン・エリアス獲得へ മുന്നിക്കുന്നു
マンチェスター・シティ、ブラジルでサヴィーニョの後継者を特定か
『ジ・アスレティック』の報道によると、マンチェスター・シティはパルメイラスのウインガー、エリアスの獲得に向けて交渉を進めている。相次ぐ主力の退団を受け、攻撃陣の選択肢を強化したい考えだという。22歳の同選手は、トッテナム・ホットスパーがサビーニョとの交渉を前進させる中、シティが今夏の移籍市場でリストアップしている複数のターゲットの一人とされている。
ただ、パルメイラスの若手有望株の獲得は、シティにとって決して簡単ではない見通しだ。ブラジルのクラブは今夏、このウインガーを売却対象ではないとの立場を崩しておらず、両クラブの間で対立に発展する可能性もある。さらに、パルメイラス関係者は、獲得を望むクラブがいる場合、合意に達するには1億ユーロの契約解除条項を行使する必要があると示唆している。
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パルメイラスで台頭するアラン・エリアス
2025年にパルメイラスのトップチームへ定着して以降、アランは急速にチームの重要な存在へと台頭し、セリエAで通算48試合に出場して6ゴール5アシストを記録している。鋭い成長曲線に加え、技術的な洗練と年齢を超えた落ち着きによって、欧州トップクラブのスカウト陣の注目を確実に集めている。
今季は全コンペティションで6ゴールを記録し、ブラジル1部の首位でパルメイラスが力強い優勝争いを展開する一助となっている。その一方で、国内で目覚ましい飛躍を遂げながらも、この若手はいまだA代表デビューを果たしていない。
エティハド・スタジアムで大規模な刷新へ
シティはこの夏、大規模な変革のただ中にあり、ここ最近では最も大きな陣容刷新の一つとなっている。MFの中核だったロドリがバルセロナへ、さらに多様な役割をこなすベルナルド・シウバがレアル・マドリーへ移籍したことで、チームの核は大きく変わった。さらにティジャニ・ラインデルスもエティハドを去り、マレスカは陣容の選択肢を作り直すため、大規模な再構築を迫られている。
クラブを巡る移籍の動きは放出だけにとどまらない。ニューカッスル・ユナイテッドはMFニコ・ゴンサレスの獲得に向けて交渉中だ。一方、トッテナム・ホットスパーはサヴィーニョを巡る継続的な交渉と並行し、オマル・マーモウシュの獲得にも積極的に動いている。
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南米での補強戦略は継続へ
アランが加入すれば、シティにとって南米市場からの新たな獲得選手となり、大陸から直接トップタレントを確保するという明確な戦略転換をさらに裏付けることになる。この補強方針は、2025年1月のビトール・レイス加入に続くものであり、その1年前にはリーベル・プレートからアルゼンチンのユース代表クラウディオ・エチェベリを、約1250万ポンドにボーナスを加えた条件で獲得している。
シティはすでに今夏の移籍市場で動いており、ノッティンガム・フォレストからエリオット・アンダーソン、レスター・シティから17歳のジェレミー・モンガ、そしてマルセイユからGKヘロニモ・ルジを獲得した。しかし、コミュニティ・シールドではアーセナルに0-3で敗れ、厳しいスタートとなった。マレスカ監督のチームは日曜日、ホームでボーンマスとのプレミアリーグ開幕戦に臨み、巻き返しを狙う。
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