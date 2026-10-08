メリッサ・サッタのポッドキャスト『The Long Game』に出演したインテルの副会長でクラブの元レジェンド、ハビエル・サネッティが、現在のインテルでの役割に加え、現役を長く退いた今もアスリートとしてどのようにピッチ外の人生を送っているかについて語った。
サネッティ「ピッチ内でも、マーケティングでも、社会貢献でもインテルを支えている。才能だけでは十分ではない」
現役時代と同じフィジカル状態
「みんな、どうして30年前と変わらないのか、その秘訣を僕に聞いてくる。正直、その日その日を生きているだけ。自分がやることはすべて情熱を持ってやっている。いつもトレーニングしているし、できるなら毎日でもやる。サッカーで何が恋しいかって？ 一番恋しいのはトレーニングと、仲間たちと一緒にいることだ。僕は気分が良くなるからトレーニングしている。パデルは楽しむためにやっているけど、自分の中ではトレーニングとして捉えている。自分がやることはすべて、健康的な生活がベースにあるし、やることすべてに全力を尽くすようにしている。 休暇に行く時は妻と冗談を言うんだ。『ねえ、どこでもいいから行こう。君が選んで』ってね。ジムさえあればいいんだ」
キャリア終盤の負傷
「37歳でチャンピオンズリーグに優勝した。あれが自分にとって最後のチャンスだった。気分が良かったからプレーを続けた。 39歳になって、キャリアで唯一の大きな負傷としてアキレス腱を断裂した。 あの時はみんな『もうプレーをやめるだろう、39歳でどうやって回復するんだ？』と思っていた。自分はこんな形でキャリアを終えたくなかった。少なくとももう1試合、サン・シーロで自分のファンの前でプレーしたかった。そして実際、5カ月半という記録的な速さで回復し、すでにピッチに戻っていた。
本来なら最低でも8カ月は必要な負傷だった。復帰後、ある試合で残り10分のところで出場し、気分は良かった。そして試合が終わった。シャワーを浴びている時に、初めて『これが自分の最後のシーズンだ』と思った。 続けることもできた。40歳になるところだったし、続けられるだけの状態だった。でも、ずっと自分に言い聞かせていたんだ。まだ良い状態にあるうちに去るのが一番だと」
幹部への転身
「現役を引退した時、インテルから『君に副会長をやってほしい。私たちにとって重要な役職だからね』と言われたんだ。クラブとのつながりが続くので本当にうれしかった。でも同時に、『インテルの副会長か。大きな責任だし、準備しなければいけない』とも考えた。
25年間、ピッチで仲間たちと一緒にトレーニングしてきた生活から、英語で財務やマーケティングについて話す10人のマネジャーとの会議へと移った。だから勉強を始めたし、今もボッコーニ大学で学び続けている。とても助けになったプログラムを組んでくれた教授に出会えたからだ。これが若者たちに伝えられるアドバイスだよ。終わりを待ってはいけない」
スポーツ、マーケティング、社会貢献
「選手として持つ視点と、フロントとして持つ視点は大きく異なる。チームメートと一緒にいた頃は、多くのことを理解できなかった。理解するためには知る必要があったからだ。だからこそ、学ぶことが自分を大いに助け、視野を広げてくれたと思っている。
私は、単にスポーツ面に結びついたフロントではなく、マーケティングや社会貢献、そしてクラブを成長させるために私たちが進めているあらゆるプロジェクトにも役立てるフロントでありたい。
誰もが監督をやりたがるが、そう簡単なことではない。たとえ偉大な選手だったとしても、その後に偉大な監督になれるとは限らない。そこでも準備が必要だ。ただ、準備を進めることで非常に多くの選択肢が見えてきて、その中から自分が最も居心地のいい場所を選べるようになる。 いいや。才能だけでは十分ではない。才能は毎日育てなければならないし、鍛えなければならない」
選手たちのメンタルをケアする
「メンタル面は、もっとしっかりケアされるべきだと思う。この分野にもようやくふさわしい重要性が与えられ始めているけれど、僕の考えでは、まだ十分ではない。インテルにはこの部分もサポートする人たちがいる。僕たちは、それがとても重要だと理解しているからだ。
誰もが選手は機械のようなものだと思っている。トレーニングをして、試合をして、常に100％でいなければならないと。でも、いつもそうとは限らない。一人の人間の私生活にある多くのことが、パフォーマンスに影響を及ぼし得る。だからこそ、そこに注意を払い、取り組んでいかなければならない」
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