「37歳でチャンピオンズリーグに優勝した。あれが自分にとって最後のチャンスだった。気分が良かったからプレーを続けた。 39歳になって、キャリアで唯一の大きな負傷としてアキレス腱を断裂した。 あの時はみんな『もうプレーをやめるだろう、39歳でどうやって回復するんだ？』と思っていた。自分はこんな形でキャリアを終えたくなかった。少なくとももう1試合、サン・シーロで自分のファンの前でプレーしたかった。そして実際、5カ月半という記録的な速さで回復し、すでにピッチに戻っていた。

本来なら最低でも8カ月は必要な負傷だった。復帰後、ある試合で残り10分のところで出場し、気分は良かった。そして試合が終わった。シャワーを浴びている時に、初めて『これが自分の最後のシーズンだ』と思った。 続けることもできた。40歳になるところだったし、続けられるだけの状態だった。でも、ずっと自分に言い聞かせていたんだ。まだ良い状態にあるうちに去るのが一番だと」