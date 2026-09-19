ユヴェントス対アタランタは、ここ数年ずっと簡単でも平凡でもない一戦であり続けてきた。今季、その試合にさらに重みを加えるのが、かつての古巣指揮官マウリツィオ・サッリだ。ユヴェントスでスクデットを1度獲得し、現在はインテルの監督を務めている。

サッリ監督は記者会見に出席し、この試合について語った。ユヴェントスでの章は自身にとってすでに過去のものだとあらためて強調した上で、ラスポドーリやケシエをはじめとする起用に関する技術面、戦術面のいくつかの説明とともに一戦を見据えた。以下、同監督のコメント。



