ユヴェントス対アタランタは、ここ数年ずっと簡単でも平凡でもない一戦であり続けてきた。今季、その試合にさらに重みを加えるのが、かつての古巣指揮官マウリツィオ・サッリだ。ユヴェントスでスクデットを1度獲得し、現在はインテルの監督を務めている。
サッリ監督は記者会見に出席し、この試合について語った。ユヴェントスでの章は自身にとってすでに過去のものだとあらためて強調した上で、ラスポドーリやケシエをはじめとする起用に関する技術面、戦術面のいくつかの説明とともに一戦を見据えた。以下、同監督のコメント。
ユヴェントス対アタランタは、ここ数年ずっと簡単でも平凡でもない一戦であり続けてきた。今季、その試合にさらに重みを加えるのが、かつての古巣指揮官マウリツィオ・サッリだ。ユヴェントスでスクデットを1度獲得し、現在はインテルの監督を務めている。
サッリ監督は記者会見に出席し、この試合について語った。ユヴェントスでの章は自身にとってすでに過去のものだとあらためて強調した上で、ラスポドーリやケシエをはじめとする起用に関する技術面、戦術面のいくつかの説明とともに一戦を見据えた。以下、同監督のコメント。
「『守備』という言葉はあまり好きではない。守備の局面は、前節まであまりに低い位置で、あまりに受け身に行われていた。それはかなり明らかだった。直近の試合では違う兆候があった。判断は良くなかったが、少なくともチームの重心とプレッシングラインははるかに高かった。コスヌに関しては管理すべきことは何もなく、クリステンセンが出場する」
「ユベントスでのシーズンを振り返って、何が一番強く残っているか？ 誇りでも後悔でもない。とても奇妙で、難しい経験だった。君もよく知っているように、サッカー以外の理由もあったからね。最後は、簡単だと思われていたが、決してそんなことはなかった勝利で終わった。とはいえ、それですべてが終わった。だから自分にとっては、もう閉じたページだ」
「セリエAでは、最初の困難に直面しただけで性急な解任が多すぎるって？ それをどう思うかは君が言えばいい。意見を作るのは君であって、私じゃない。私は試合をするだけだ。 こうした種類のメンタリティーが生まれたのだとしたら、私には大きな責任が2つあるように見える。あなたたち（記者）とクラブ幹部だ。 それ以外の責任は見当たらない。クロップのインタビューで、監督との仕事は一定の時間が経つ前には何も分からない、と彼が話しているものがある。まして最初の1カ月ならなおさらだ」
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。
「明日の試合は厳しいものになると思う。ただ、それはスパレッティのせいではない。ピッチに立つ選手たちにかかっている。我々監督は、残念ながらピッチに立つ選手たちと強く結びついている。ジョイスティックを持っていて、すべてをコントロールできるわけではないし、それは不可能だし、そうあるべきでもない。あの時点で自分たちが抱えている選手のタイプ、そしてその選手たちとどんなサッカーができるかに、我々はみな左右される。彼とはいい関係にある。特に私がエンポリにいた頃だ。彼はロシアから戻ってきたばかりだったと思うが、一定の期間は少なくとも週に1、2回は会っていた。関係は良好だよ。もちろん、ピッチに立てば、明日はそれぞれが自分のチームのことを考えることになる」
「ジャコモは、このここ2カ月で難しい時期を過ごしてきた選手だ。ただ、直近の試合でもいいプレーを見せていたことを踏まえれば、私は成長している選手だと考えている。ナポリ時代には、ベンチから出場した時でも試合に大きな影響を与えていたのを覚えている」
「ガエターノとケシエは、もちろん一緒にプレーできる。ガエターノもケシエもピッチのさまざまなポジションでプレーできる能力を持っているが、それでもガエターノの将来はよりレジスタにあると見ている」