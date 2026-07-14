セリエAは昨季の主役の一人を失う。ユヴェントスは当初交渉に関わったが、別の案件で傍観者に転じても利益を得た。 スカイ・スポーツによると、2003年生まれのDFタリク・ムハレモヴィッチのサッスオーロからリーズへの移籍はほぼ確定。彼はここ数週間、アレッサンドロ・バストーニの退団保険としてインテル、その後2021～2024年に所属したユヴェントスへ移籍すると噂されていた。
翻訳者：
サッスオーロ、ムハレモヴィッチ獲得へリーズが4000万ユーロで決定的な動き。ユヴェントスも利益を得る可能性。
4000万の取引
この移籍交渉はここ数日で急展開し、過去2シーズンにリーグ戦63試合4得点を挙げた「黒と緑」のクラブは、4000万ユーロの資金を得る。 再交渉により、ダニエル・ファルケ監督率いるチームは、身体能力が高く将来性のあるセンターバックを求めていたイングランドのボーンマスやサンダーランドを退けた。また、再売却時に50％の権利条項を持つブレマーの後継者として彼を呼び戻そうとしていたユヴェントスも、この動きで計画を断念した。
ユヴェントスは立ち直る
ブラジル人選手は財政難から放出候補とされ、8月10日までに5800万ユーロの違約金が支払われる可能性がある。ユヴェントスはプレミアリーグの富裕クラブの介入に対抗できなかった。 ただ、サッスオーロからリーズへ移籍したムハレモヴィッチの移籍金2000万ユーロがクラブに入るため、その穴埋めは可能だ。この資金は新戦力補強の予算を厚くする。
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