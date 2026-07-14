サッスオーロ、ムハレモヴィッチ獲得へリーズが4000万ユーロで決定的な動き。ユヴェントスも利益を得る可能性。

この移籍交渉はここ数日で急展開し、過去2シーズンにリーグ戦63試合4得点を挙げた「黒と緑」のクラブは、4000万ユーロの資金を得る。 再交渉により、ダニエル・ファルケ監督率いるチームは、身体能力が高く将来性のあるセンターバックを求めていたイングランドのボーンマスやサンダーランドを退けた。また、再売却時に50％の権利条項を持つブレマーの後継者として彼を呼び戻そうとしていたユヴェントスも、この動きで計画を断念した。