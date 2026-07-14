この移籍交渉はここ数日で本格化し、過去2シーズンのリーグ戦で63試合に出場し4得点を挙げた「黒と緑」のクラブは、4000万ユーロの資金を得る。 再交渉の結果、ダニエル・ファルケ監督率いるチームは、身体能力が高く将来性のあるセンターバックを求めていたイングランドのボーンマスやサンダーランドを抑えた。また、再売却時に50％の権利条項を持つユヴェントスもブレマーの後継者として検討していたが、この動きを受けて断念した。