セリエAは昨季の主役の一人を失う。ユヴェントスは当初交渉に関わったが、別の案件で傍観者に回った。それでも利益を得る。 スカイ・スポーツによると、2003年生まれのDFタリク・ムハレモヴィッチのサッスオーロからリーズへの移籍はほぼ確定。彼はここ数週間、アレッサンドロ・バストーニの代役としてインテル、そして2021～2024年に所属したユヴェントスへ移籍すると噂されていた。
翻訳者：
サッスオーロ、ムハレモヴィッチ争奪戦でリーズが本命視。移籍金は4000万ユーロで、ユヴェントスも利益を得る可能性あり。
4000万の取引
この移籍交渉はここ数日で本格化し、過去2シーズンのリーグ戦で63試合に出場し4得点を挙げた「黒と緑」のクラブは、4000万ユーロの資金を得る。 再交渉の結果、ダニエル・ファルケ監督率いるチームは、身体能力が高く将来性のあるセンターバックを求めていたイングランドのボーンマスやサンダーランドを抑えた。また、再売却時に50％の権利条項を持つユヴェントスもブレマーの後継者として検討していたが、この動きを受けて断念した。
ユヴェントスは立ち直る
ブラジル人選手は財政難で放出候補となり、8月10日までに5800万ユーロの違約金が支払われる可能性もある。ユヴェントスはプレミアリーグの富裕クラブの参入に対抗できなかった。 ただ、サッスオーロからリーズへ移籍したムハレモヴィッチの移籍金2000万ユーロがクラブに入るため、その穴埋めは可能だ。この資金は補強市場への再投資に回される。
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