サッスオーロのキャプテン、ドメニコ・ベラルディは、セリエA第30節のユヴェントス戦（アウェイ）で1-1の引き分けに終わった後、DAZNのインタビューに応じた。「我々はどの試合でもベストを尽くそうとしている。 世間では『スキャンズオーロ（サッスオーロの意）』などと言われすぎですが、我々は気にしていません。結果が出る時もあれば出ない時もあります。今日は結果を出せたし、自分たちのプレーには満足しています」