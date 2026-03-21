サッスオーロのキャプテン、ドメニコ・ベラルディは、セリエA第30節のユヴェントス戦（アウェイ）で1-1の引き分けに終わった後、DAZNのインタビューに応じた。「我々はどの試合でもベストを尽くそうとしている。 世間では『スキャンズオーロ（サッスオーロの意）』などと言われすぎですが、我々は気にしていません。結果が出る時もあれば出ない時もあります。今日は結果を出せたし、自分たちのプレーには満足しています」
Getty Images Sport
翻訳者：
サッスオーロ、ベラルディが厳しい口調で「『スキャンズオーロ』なんて言われているが……我々は興味ない」
目標は50ポイント？
ベラルディは、今シーズンの終盤に向けた目標を次のように語った。「もちろん。ピッチに立つたびに、まずは勝ち点3を狙っている。もちろん相手チームも考慮しなければならないが。勝ち点50、いやそれ以上を目指したい。いずれにせよ、我々は素晴らしいシーズンを送っている」。
イタリア
最後に、ジェンナーロ・ガットゥーゾ率いるイタリア代表に心からの応援を送りたい。「2試合とも簡単な試合ではないだろうが、選手たちはワールドカップ出場をかけて全力を尽くしてくれると確信している。イタリア代表のユニフォームか？ それはいつも私の心の中にあり、私は常に全力を尽くすつもりだ」。
広告