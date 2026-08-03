「USサッスオーロ・カルチョは、ユヴェントスから、買い取りオプションおよび買い戻しオプション付きのレンタル移籍で、選手ヴァシリエ・アジッチ（MF、2006年生まれ）の登録を取得したことを発表する。

モンテネグロのニクシッチ出身の2006年生まれである同選手は、地元でポレト・スターズのユニフォームを着てサッカーを始め、その後ブドゥチノストへ移籍。そこで16歳になったばかりでデビューを果たし、出場からわずか9分でゴールを決め、モンテネグロ1部リーグ史上2番目の若さで得点した選手となった。

初年度、アジッチは23試合に出場し、リーグ優勝で終えたシーズンで3得点3アシストを記録した。翌シーズンには主力としての地位を確立し、リーグ戦35試合で6得点3アシスト。優勝したモンテネグロ・カップでは5試合出場1得点、さらにカンファレンスリーグ予選でも2試合で1アシストを記録した。

ヴァシリエのパフォーマンスにより、ユヴェントスは2024年8月に同選手を獲得。ユヴェントスはすぐにU-23チームとトップチームの両方で起用し、10月19日にセリエAデビューを果たすと、その後まもなくチャンピオンズリーグ、そしてコッパ・イタリアでも初出場した。ネクスト・ジェンでは24/25シーズンに10試合で4得点を記録し、その時点からトップチームに定着。トップチームでは、ユヴェントスが4-3で勝利したデルビー・ディターリアで、モンテネグロ人MFのミドルシュートによりアディショナルタイムに初ゴールを決めることになる。

15歳以下の世代からモンテネグロの各年代別代表の一員で、通算35試合11得点を記録しているヴァシリエは、2025年6月9日、アルメニア戦でA代表デビューを飾り、いきなりゴールも決めた。

ネロヴェルデファミリー一同より、ようこそヴァシリエ！」