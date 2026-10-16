アルベルト・アクイラーニ監督が率いるサッスオーロは、セリエA第7節の金曜日の先行開催試合で、フロジノーネのホームで2-4の敗戦を喫した。試合後、アクイラーニ監督はDAZN の取材に応じ、こう語った。「ああしたミスを犯せば、すべてがより難しくなる。ミスもサッカーの一部だが、それが気の緩みによるものなら、歯止めをかけなければならない。避けられるミスだからだ。その後はすべてがさらに難しくなる」
Getty Images Sport
翻訳者：
サッスオーロ、アクイラーニ「ムリッチ？ まだ結論を出すべきではない」
ムリッチについて：「今後も彼を信頼して起用するか？ 今は何とも言えない。私は彼と選手たちを強く信頼している。ミスは起こり得るし、今の段階で結論を出すつもりはない」とTMWが伝えた。「改善が必要なのは当然だが、誰か一人に責任を押し付けるべきではない」
ベラルディについて：「今もサッスオーロの中心的存在か？ ああ、間違いない。彼は我々にとって欠かせない選手だ。チームを引っ張り、このチームの事情も理解している」
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