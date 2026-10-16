ムリッチについて：「今後も彼を信頼して起用するか？ 今は何とも言えない。私は彼と選手たちを強く信頼している。ミスは起こり得るし、今の段階で結論を出すつもりはない」とTMWが伝えた。「改善が必要なのは当然だが、誰か一人に責任を押し付けるべきではない」





ベラルディについて：「今もサッスオーロの中心的存在か？ ああ、間違いない。彼は我々にとって欠かせない選手だ。チームを引っ張り、このチームの事情も理解している」











