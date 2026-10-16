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US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

サッスオーロ、アクイラーニ「ムリッチ？ まだ結論を出すべきではない」

アルベルト・アクイラーニ
サッスオーロ
セリエ A

サッスオーロの監督がフロジノーネの本拠地での敗戦を受けて語る

アルベルト・アクイラーニ監督が率いるサッスオーロは、セリエA第7節の金曜日の先行開催試合で、フロジノーネのホームで2-4の敗戦を喫した。試合後、アクイラーニ監督はDAZN の取材に応じ、こう語った。「ああしたミスを犯せば、すべてがより難しくなる。ミスもサッカーの一部だが、それが気の緩みによるものなら、歯止めをかけなければならない。避けられるミスだからだ。その後はすべてがさらに難しくなる」


  • ムリッチについて：「今後も彼を信頼して起用するか？　今は何とも言えない。私は彼と選手たちを強く信頼している。ミスは起こり得るし、今の段階で結論を出すつもりはない」とTMWが伝えた。「改善が必要なのは当然だが、誰か一人に責任を押し付けるべきではない」


    ベラルディについて：「今もサッスオーロの中心的存在か？　ああ、間違いない。彼は我々にとって欠かせない選手だ。チームを引っ張り、このチームの事情も理解している」




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2026年10月24日

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