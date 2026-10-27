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ライブ
SS Lazio v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
翻訳者：

サッスオーロ対ラツィオ、1-0の場面でフラッテージの位置をめぐり長時間のVARチェックと抗議。何が起きたのか

サッスオーロ 対 ラツィオ
サッスオーロ
ラツィオ
セリエ A

サッスオーロ対ラツィオの開始直後に起きた、判定を巡る議論の場面。

試合開始から2分も経たないうちに、サッスオーロ対ラツィオで激しい抗議が起きた。試合の均衡を破るゴールを決めたテイラーの得点場面で、サッスオーロはダヴィデ・フラッテージがトゥラーティの前で明らかなオフサイドの位置にいたとして、ズッフェルリ主審の判定に激しく抗議した。

長いVARチェックの末にゴールは認められたが、3分間の中断中に何が起きたのか。

  • フラッテージ、ボールを避けようとジャンプ

    右サイドで攻撃が展開され、テイラーがイサクセンへパスを送る。イサクセンの低いクロスはサッスオーロのDFにはね返され、ボールはテイラーのもとへ。テイラーは斜めのコースにシュートを放ち、トゥラーティを破る。だが、そのシュートコース上、ペナルティーエリア内の明らかなオフサイドポジションにはダヴィデ・フラッテージがおり、ボールに触れないようジャンプしていた。

  • マレッリ：「影響しない」

    マレッリはこのプレーについて２度にわたり説明した。「私の見解では、ゴールは有効だ。フラッテージはオフサイドポジションにいて、ゴールエリア内にもいる。しかし、GKの視線上にはおらず、その右側にいる。そのため、サッスオーロのGKがプレーに関与する可能性にはまったく影響していない」

  • ベラルディの抗議

    3分間の中断中、最も激しく抗議したのはサッスオーロの主将ドメニコ・ベラルディだった。フラッテージはボールに触れないようにするために跳んだのだと、繰り返し主張した。

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