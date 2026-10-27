試合開始から2分も経たないうちに、サッスオーロ対ラツィオで激しい抗議が起きた。試合の均衡を破るゴールを決めたテイラーの得点場面で、サッスオーロはダヴィデ・フラッテージがトゥラーティの前で明らかなオフサイドの位置にいたとして、ズッフェルリ主審の判定に激しく抗議した。

長いVARチェックの末にゴールは認められたが、3分間の中断中に何が起きたのか。