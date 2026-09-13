ムリッチ 7点：立ち上がりにニコ・ゴンサレスのシュートでクロスバーに救われると、その後はコープマイネルスの左足、コンセイソンの右足を難なくセーブ。後半立ち上がりにはアライベゴビッチの右足シュートをCKに逃れ、60分にも再びこのボスニア人のシュートを防ぐと、その数分後にはドウグラス・ルイスにも対応。終盤のアライベゴビッチに対するビッグセーブも見事だった。





チンクエグラーノ 6.5点：アライベゴビッチへの守備対応でも、ベラルディとのオーバーラップでサイドを押し上げる場面でも存在感を示した。





レイセン 6.5点：イドゼスとともにコロ・ムアニのマークを分担し、フランス人FWに何もさせなかった。試合を通して前線の相手に対する対応は正確で、終盤にはヴォルテマーデへのファウルでイエローカードを受けた。





イドゼス 6.5点：マーク対応は的確。レイセンに比べて攻撃面でもより顔を出し、セットプレーではヘディングでの一撃を狙った。（81分 カレタ＝カル：採点なし）





ドイグ 6.5点：35分、左サイドからの鋭い持ち上がりで見せ場を作り、ボールはサイドネットへ。力強さと運動量が光る一戦だった。





トルストベット 6点：アジッチより優先して起用され、中盤で量的な貢献を見せて交代まで役割を果たした。（70分 アジッチ 7.5点：土壇場で古巣弾を決め、ユベントスの2度目の追い上げを凍らせた。3-2とするゴールは、ファーへのカーブシュート。1年前にはユベントスのユニフォームでインテル相手にラスト1分で4-3のゴールを決めていた。今はサッスオーロへレンタル移籍中で、再びユベントス相手に決めた。彼にとってはまるで物語のようだ）。





マティッチ 8点：中盤でその経験とゲームメーク力を発揮し、ドウグラス・ルイスとコープマイネルスに対抗。エスポジトのゴールを導いたアシストは達人級のプレーで、組み立ての局面でも同様の好プレーを何度も見せた。





リパニ 5.5点：トルストベットとともに、マティッチがゲームを組み立てるための“肺”の一人。後半立ち上がりの警告によってボール奪取の場面でのプレーが制限され、その直後にアクイラーニ監督が交代を選んだ。（55分 バコラ 6.5点：移籍市場の観点でユベントスが注視している選手で、ボウイのゴールを生んだアシストは貴重だった）。





ベラルディ 6点：右サイドでユベントス守備陣にとって絶えず厄介な存在となりつつ、中に絞ってサッスオーロの攻撃を組み立てるまさに“司令塔”としてもプレーした。前半終盤にはミドルレンジからの左足シュートでビカーリオに低いセーブを強いる。後半立ち上がりにも再びビカーリオの好守に阻まれた。マティッチとのコンビネーションを頻繁に狙った。（70分 ドミンゲス 6点：投入され、自身の役割を果たした）





エスポジト 7点：センターフォワードとしてプレーし、ゴールを狙うだけでなく、ベラルディとローリエンテのためにスペースを作る役割も担った。ボックス手前からのシュートはビカーリオの左をわずかに外れる。時間の経過とともに、特に後半は前線全体を幅広く動き回るようになり、最後はマティッチの貴重なアシストから右足でゴールを決めた。（70分 ボウイ 7点：見せ場は1度だったが、それが最も重要な場面だった。バコラのアシストから2-1のゴールを決めた。





ローリエンテ 6.5点：前線左からスタートし、味方のために多くの仕事をこなし、逆サイドへの好展開も2度ほど見せた。後半はカルルを苦しめた。





監督 アクイラーニ 7点：準備段階から素晴らしく、試合の締め方はさらに見事だった。交代策は的中し、決定的な違いを生んだ。教え子が師匠スパレッティを打ち破った。







