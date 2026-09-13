以下、サッスオーロ対ユヴェントス 3-2、セリエA2026-27シーズン第4節の採点。
翻訳者：
サッスオーロ対ユベントス、CM採点：ジェグロヴァが一瞬の希望を抱かせるも、コロ・ムアニは壊滅的。アジッチは夢のような出来、マティッチは達人。そしてアクイラーニがスパレッティを破る
サッスオーロ
ムリッチ 7点：立ち上がりにニコ・ゴンサレスのシュートでクロスバーに救われると、その後はコープマイネルスの左足、コンセイソンの右足を難なくセーブ。後半立ち上がりにはアライベゴビッチの右足シュートをCKに逃れ、60分にも再びこのボスニア人のシュートを防ぐと、その数分後にはドウグラス・ルイスにも対応。終盤のアライベゴビッチに対するビッグセーブも見事だった。
チンクエグラーノ 6.5点：アライベゴビッチへの守備対応でも、ベラルディとのオーバーラップでサイドを押し上げる場面でも存在感を示した。
レイセン 6.5点：イドゼスとともにコロ・ムアニのマークを分担し、フランス人FWに何もさせなかった。試合を通して前線の相手に対する対応は正確で、終盤にはヴォルテマーデへのファウルでイエローカードを受けた。
イドゼス 6.5点：マーク対応は的確。レイセンに比べて攻撃面でもより顔を出し、セットプレーではヘディングでの一撃を狙った。（81分 カレタ＝カル：採点なし）
ドイグ 6.5点：35分、左サイドからの鋭い持ち上がりで見せ場を作り、ボールはサイドネットへ。力強さと運動量が光る一戦だった。
トルストベット 6点：アジッチより優先して起用され、中盤で量的な貢献を見せて交代まで役割を果たした。（70分 アジッチ 7.5点：土壇場で古巣弾を決め、ユベントスの2度目の追い上げを凍らせた。3-2とするゴールは、ファーへのカーブシュート。1年前にはユベントスのユニフォームでインテル相手にラスト1分で4-3のゴールを決めていた。今はサッスオーロへレンタル移籍中で、再びユベントス相手に決めた。彼にとってはまるで物語のようだ）。
マティッチ 8点：中盤でその経験とゲームメーク力を発揮し、ドウグラス・ルイスとコープマイネルスに対抗。エスポジトのゴールを導いたアシストは達人級のプレーで、組み立ての局面でも同様の好プレーを何度も見せた。
リパニ 5.5点：トルストベットとともに、マティッチがゲームを組み立てるための“肺”の一人。後半立ち上がりの警告によってボール奪取の場面でのプレーが制限され、その直後にアクイラーニ監督が交代を選んだ。（55分 バコラ 6.5点：移籍市場の観点でユベントスが注視している選手で、ボウイのゴールを生んだアシストは貴重だった）。
ベラルディ 6点：右サイドでユベントス守備陣にとって絶えず厄介な存在となりつつ、中に絞ってサッスオーロの攻撃を組み立てるまさに“司令塔”としてもプレーした。前半終盤にはミドルレンジからの左足シュートでビカーリオに低いセーブを強いる。後半立ち上がりにも再びビカーリオの好守に阻まれた。マティッチとのコンビネーションを頻繁に狙った。（70分 ドミンゲス 6点：投入され、自身の役割を果たした）
エスポジト 7点：センターフォワードとしてプレーし、ゴールを狙うだけでなく、ベラルディとローリエンテのためにスペースを作る役割も担った。ボックス手前からのシュートはビカーリオの左をわずかに外れる。時間の経過とともに、特に後半は前線全体を幅広く動き回るようになり、最後はマティッチの貴重なアシストから右足でゴールを決めた。（70分 ボウイ 7点：見せ場は1度だったが、それが最も重要な場面だった。バコラのアシストから2-1のゴールを決めた。
ローリエンテ 6.5点：前線左からスタートし、味方のために多くの仕事をこなし、逆サイドへの好展開も2度ほど見せた。後半はカルルを苦しめた。
監督 アクイラーニ 7点：準備段階から素晴らしく、試合の締め方はさらに見事だった。交代策は的中し、決定的な違いを生んだ。教え子が師匠スパレッティを打ち破った。
ユヴェントス
ヴィカーリオ 5.5：最初のプレーは前半30分手前のひざでの飛び出し。その後は中盤の高い位置まで頭でクリアし、ベラルディより先に触った。さらに前半終了間際には、サッスオーロのキャプテンであるベラルディの左足シュートを地面すれすれでセーブ。後半立ち上がりにも再びベラルディの左足シュートをCKに逃れた。サッスオーロの3失点はいずれも彼自身より守備陣の責任が大きいが、3失点を喫して及第点は与えられない。
カルル 5：ロリアンテに対して注意深く、前に出ていく姿勢はあまり見せなかった。いくつかのパスとロリアンテへの対応で精度を欠いた。アジッチのゴールの場面では彼の姿はなく、CB陣も同様だった。全員が前に出ていた。
ブレーメル 4.5：エスポジトにもロリアンテにも、フィジカルと読みの強さを発揮した。だが1-0のゴールにつながる場面では、ケリーとともにエスポジトとマティッチにしてやられた。2-1のゴールでもポジションは完璧ではなく、さらに3-2の場面では彼も不在。前線に上がっていた。
ルクミ 5.5：コンセイソンのミスパスから抜け出したベラルディをしっかり止めたのは見事だった。その後はエスポジトへの対応が慌ただしくなり、警告を受けてハーフタイムで交代となった。（46分 ケリー 5：エスポジトのゴールでは、ブレーメルとともにサッスオーロのFWに背後を取られた）。
チェリク 5.5：彼のサイドにはサッスオーロで最も厄介な相手、ベラルディがいた。立ち上がりはうまく先手を取ったが、その後サッスオーロのキャプテンが幅広く動き始めると、トルコ人DFにとって追うのは簡単ではなかった。後半はベラルディやエスポジトからのボール奪取など、いい対応で持ち直した。ただ、サッスオーロのゴールにつながる攻撃は彼のサイドから始まっている。
ドウグラス・ルイス 5.5：すでに自信を持ってユベントスの中盤を掌握しているが、パスの多くは常に近くの味方への預ける形で、リスクを負うことはほとんどなかった。いくつかのボール奪取は貴重で、右足シュートも放ったがムリッチに止められた。ドイグへのファウルでイエローカードも受けた。
コープマイネルス 5.5：ドウグラス・ルイスと交互にゲームメークを担い、ユベントスの中盤左寄りでプレー。縦パスでは控えめで、時に不正確だった。前半30分過ぎにはボックス外から左足を振り抜くチャンスがあったが、シュートは弱く予測可能なものだった。後半は明らかに失速した（70分 サール 5.5：ユベントスにとって忘れたい試合終盤での出場となった）。
コンセイソン 6：立ち上がりには冷や汗もののバックパスを出し、サッスオーロのカウンターとベラルディの決定機を招いた。前半の中で調子を上げ、右サイドでスピードとドリブルを生かしてスペースを見つけたが、最後のパスは必ずしも正確ではなかった。前半終盤には左に回り、そこから右足で狙ったがムリッチに止められた。（60分 ジェグロヴァ 7.5：投入直後からいくつか鋭いプレーを見せたが、勢いはあっても実効性には乏しかった。だが82分、ボールを収めてから正確な左足で決めた場面では極めて決定的だった。しかもそれだけでは終わらない。アディショナルタイムには再び左足、今度は力強く振り抜いて2-2のゴールを決めた）。
ニコ・ゴンサレス 6：開始早々、ボックス外からの見事な右足シュートでクロスバーを叩いた。ポテンシャルの面でも実際のプレーでも、常にユベントスで最も危険な存在である印象を与えた。前へのスプリントも守備での戻りも絶え間なかった。（60分 ヴォルテマーデ 5：84分に大きなチャンスを迎えたが、打点の高いヘディングは枠を外れた）。
アライベゴヴィッチ 6：数多くのボールに関わり、15分には左サイドでダブルタッチの妙技から抜け出してエリア内にボールを送ったが、詰める味方はいなかった。ボールを持てばすぐに推進力を持って運び出し、サッスオーロ守備陣にとっては対応が難しかった。後半開始直後には右足シュートをムリッチにCKへとかき出され、60分にも同じ形で狙ったが結果は同じだった。さらに3度目も自分で狙ったが、コロ・ムアニとヴォルテマーデを使わなかったことでスパレッティの怒りを買った。その後、終盤の1-1直後にはムリッチのビッグセーブに阻まれた。（88分 オボアウヴォドゥオ：採点なし）。
コロ・ムアニ 4：立ち上がりから非常に苦しみ、ここ数試合同様、顔を出す動きでもボールコントロールでもうまくいかなかった。前半はほとんど消えており、後半も状況は変わらず、完全に試合から姿を消していた。
監督 スパレッティ 5：教え子アクイラーニとの勝負に敗れた。ジェグロヴァ投入は的中したが、コロ・ムアニを使い続けた判断はそうではなかった。終盤、2-2の場面では2度目の追いつきで満足するようチームに伝えるべきだったのかもしれない。だが実際には無謀な形で勝利を求めて前がかりとなり、敗戦を招いた）。
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