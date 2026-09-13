ムリッチ 7:立ち上がり、ニコ・ゴンサレスのシュートはクロスバーに当たって難を逃れると、その後はコープマイネルスの左足、コンセイソンの右足のシュートを難なくセーブ。後半開始直後にはアラジベゴビッチの右足シュートをCKに逃れ、60分にも再びこのボスニア人FWを阻止。さらに数分後にはドウグラス・ルイスのシュートにも対応した。終盤のアラジベゴビッチへのビッグセーブは見事だった。





チンクエグラーノ 6.5:アラジベゴビッチに対する守備でも、ベラルディとのオーバーラップでサイドを駆け上がる場面でも存在感を示した。





レイセン 6.5:イドゼスとともにコロ・ムアニのマークを分担し、フランス人FWに何もさせなかった。試合を通して前線への対応も正確で、終盤にはヴォルテマーデへのファウルでイエローカードを受けた。





イドゼス 6.5:マーク対応は正確。レイセンに比べると攻撃面でもより顔を出し、セットプレーではヘディングで一発を狙った。(81分 カレタ＝カル： 採点なし)





ドイグ 6.5: 35分、左サイドからの鋭い持ち上がりで見せ場を作るも、シュートはサイドネット外側へ。強度と走力が際立つ一戦だった。





トルストベット 6:アジッチより優先して起用され、中盤で量的な貢献を見せて交代まで役割を果たした。(70分 アジッチ 7.5:土壇場で古巣相手のゴールを決め、ユベントスの2度目の追い上げを凍りつかせた。3-2とするこのゴールは、ファーサイドへ巻いたシュート。1年前にはユベントスのユニフォームを着て、インテル相手にラスト1分で4-3とするゴールを決めていた。今はサッスオーロにレンタル移籍中だが、再びユベントス相手にやってのけた。彼にとってはまさにおとぎ話だ)。





マティッチ 8:中盤でドウグラス・ルイスやコープマイネルス相手に経験とゲームメークを発揮。エスポジトのゴールを導いたアシストは達人級の一撃で、その後もビルドアップ局面で巧みなプレーを何度も見せた。





リパニ 5.5:トルストベットとともに、マティッチのゲームメークを支える運動量の源の一人。後半立ち上がりの警告によってボール奪取の場面で思い切った対応がしづらくなり、その後まもなくアクイラーニ監督に交代を命じられた。(55分 バコラ 6.5:移籍市場の観点からユベントスが注視している選手で、ボウイーのゴールを導いたアシストは価値が高かった)。





ベラルディ 6:右サイドでユベントス守備陣にとって常に厄介な存在となっただけでなく、中に入ってサッスオーロの攻撃を組み立てる“司令塔”のような役割も担った。前半終盤にはミドルレンジからの左足シュートでビカーリオにグラウンダーのセーブを強いる。後半立ち上がりにも再び狙ったが、またしてもビカーリオのセーブに阻まれた。マティッチとの細かい連係を何度も試みた。(70分 ドミンゲス 6:途中出場し、求められた仕事をこなした)





エスポジト 7: CFとしてプレーし、ゴールを直接狙う役割と、ベラルディやロリアンテのためにスペースを空ける役割の両方を担った。ボックス外からのシュートはビカーリオの左をわずかに外れた。時間の経過とともに、特に後半は前線全体を幅広く動き回るようになり、最後はマティッチの貴重なアシストから右足でゴールを決めた。(70分 ボウイー 7:見せ場は1度だったが、それが最も重要な場面だった。バコラのアシストから2-1のゴールを決めた。





ロリアンテ 6.5:前線左からスタートし、味方のために多くの仕事をこなした。逆サイドへの見事な展開も2度ほど見せ、後半はカルルを苦しめた。





監督 アクイラーニ 7:準備段階から優れた内容で、終わってみれば交代策も的中し決定的だった。教え子が師匠スパレッティを打ち破った。







