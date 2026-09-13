以下、サッスオーロ対ユヴェントス戦（3-2）の採点をお届けする。この試合はセリエA2026-27シーズン第4節に行われた。
翻訳者：
サッスオーロ対ユベントス、CM採点：ジェグロヴァが一時は期待を抱かせるも、コロ・ムアニは壊滅的。アジッチは夢のような出来、マティッチは maestro。さらにアクイラーニがスパレッティを破る
サッスオーロ
ムリッチ 7:立ち上がり、ニコ・ゴンサレスのシュートはクロスバーに当たって難を逃れると、その後はコープマイネルスの左足、コンセイソンの右足のシュートを難なくセーブ。後半開始直後にはアラジベゴビッチの右足シュートをCKに逃れ、60分にも再びこのボスニア人FWを阻止。さらに数分後にはドウグラス・ルイスのシュートにも対応した。終盤のアラジベゴビッチへのビッグセーブは見事だった。
チンクエグラーノ 6.5:アラジベゴビッチに対する守備でも、ベラルディとのオーバーラップでサイドを駆け上がる場面でも存在感を示した。
レイセン 6.5:イドゼスとともにコロ・ムアニのマークを分担し、フランス人FWに何もさせなかった。試合を通して前線への対応も正確で、終盤にはヴォルテマーデへのファウルでイエローカードを受けた。
イドゼス 6.5:マーク対応は正確。レイセンに比べると攻撃面でもより顔を出し、セットプレーではヘディングで一発を狙った。(81分 カレタ＝カル： 採点なし)
ドイグ 6.5: 35分、左サイドからの鋭い持ち上がりで見せ場を作るも、シュートはサイドネット外側へ。強度と走力が際立つ一戦だった。
トルストベット 6:アジッチより優先して起用され、中盤で量的な貢献を見せて交代まで役割を果たした。(70分 アジッチ 7.5:土壇場で古巣相手のゴールを決め、ユベントスの2度目の追い上げを凍りつかせた。3-2とするこのゴールは、ファーサイドへ巻いたシュート。1年前にはユベントスのユニフォームを着て、インテル相手にラスト1分で4-3とするゴールを決めていた。今はサッスオーロにレンタル移籍中だが、再びユベントス相手にやってのけた。彼にとってはまさにおとぎ話だ)。
マティッチ 8:中盤でドウグラス・ルイスやコープマイネルス相手に経験とゲームメークを発揮。エスポジトのゴールを導いたアシストは達人級の一撃で、その後もビルドアップ局面で巧みなプレーを何度も見せた。
リパニ 5.5:トルストベットとともに、マティッチのゲームメークを支える運動量の源の一人。後半立ち上がりの警告によってボール奪取の場面で思い切った対応がしづらくなり、その後まもなくアクイラーニ監督に交代を命じられた。(55分 バコラ 6.5:移籍市場の観点からユベントスが注視している選手で、ボウイーのゴールを導いたアシストは価値が高かった)。
ベラルディ 6:右サイドでユベントス守備陣にとって常に厄介な存在となっただけでなく、中に入ってサッスオーロの攻撃を組み立てる“司令塔”のような役割も担った。前半終盤にはミドルレンジからの左足シュートでビカーリオにグラウンダーのセーブを強いる。後半立ち上がりにも再び狙ったが、またしてもビカーリオのセーブに阻まれた。マティッチとの細かい連係を何度も試みた。(70分 ドミンゲス 6:途中出場し、求められた仕事をこなした)
エスポジト 7: CFとしてプレーし、ゴールを直接狙う役割と、ベラルディやロリアンテのためにスペースを空ける役割の両方を担った。ボックス外からのシュートはビカーリオの左をわずかに外れた。時間の経過とともに、特に後半は前線全体を幅広く動き回るようになり、最後はマティッチの貴重なアシストから右足でゴールを決めた。(70分 ボウイー 7:見せ場は1度だったが、それが最も重要な場面だった。バコラのアシストから2-1のゴールを決めた。
ロリアンテ 6.5:前線左からスタートし、味方のために多くの仕事をこなした。逆サイドへの見事な展開も2度ほど見せ、後半はカルルを苦しめた。
監督 アクイラーニ 7:準備段階から優れた内容で、終わってみれば交代策も的中し決定的だった。教え子が師匠スパレッティを打ち破った。
ユヴェントス
ヴィカーリオ 5.5：最初のプレーは前半30分手前のひざでの飛び出し。その後は中盤寄りの位置まで頭でクリアに出て、ベラルディより先に処理した。さらにベラルディに対しては、前半終盤にサッスオーロの主将が放った左足シュートを地面すれすれでセーブ。後半立ち上がりにも再び10番の左足をCKへ逃れた。サッスオーロの3失点はいずれも本人より守備陣の責任が大きいが、3失点では及第点は与えられない。
カルル 5：ロリアンテへの対応は注意深く、前に出ていく姿勢はあまり強くなかった。いくつかのパスとロリアンテへの対応で精度を欠いた。アジッチのゴール場面では彼の姿はなく、CB陣も同様だった。全員が前掛かりになっていた。
ブレーメル 4.5：エスポジトにもロリアンテにも、フィジカルと読みの鋭さを発揮した。だが1-0の場面ではケリーとともにエスポジトとマティッチにしてやられた。2-1のゴールでもポジションは完璧ではなく、さらに3-2の場面では彼もいなかった。前線に上がっていた。
ルクミ 5.5：コンセイソンのミスパスから抜け出したベラルディをしっかり止めたのは見事だった。その後はエスポジトへの対応が軽率で、警告を受け、ハーフタイムでの交代につながった。（46分から ケリー 5：エスポジトのゴールではブレーメルとともにサッスオーロのFWに抜け出された）。
チェリク 5.5：彼のサイドにはサッスオーロで最も厄介な相手、ベラルディがいた。立ち上がりはうまく先手を取ったが、その後サッスオーロの主将がより広く動き回るようになると、トルコ人DFにとって追うのは簡単ではなかった。後半はベラルディやエスポジトへの好守備もあり、出来は上向いた。だがサッスオーロのゴールにつながるプレーは、彼のサイドから始まっている。
ドウグラス・ルイス 5.5：すでにユベントスの中盤を自信を持って掌握しているが、パスはほとんどが近くの味方への預けにとどまり、リスクを取ることはなかった。何度かのボール奪取は貴重で、自らも右足で狙ったがムリッチに止められた。ドイグへのファウルでイエローカードも受けた。
コープマイネルス 5.5：ドウグラス・ルイスと交互にゲームメークを担い、ユベントスの中盤左でプレー。縦パスは消極的で、時に不正確だった。前半30分過ぎにはペナルティーエリア手前から得意の左足を振るチャンスがあったが、シュートは弱く予測しやすかった。後半は目に見えて失速した（70分から サール 5.5：ユベントスにとって忘れたい試合終盤の中で投入された）。
コンセイソン 6：立ち上がりにヒヤリとするバックパスを出し、サッスオーロのカウンターを招いてベラルディにチャンスを与えた。前半の中で徐々に調子を上げ、右サイドでスピードとドリブルからスペースを見いだしたが、最後のパスは常に正確だったわけではない。前半終盤には左へ回り、そこから右足で狙ったがムリッチに防がれた。（60分から ジェグロヴァ 7.5：投入直後からいくつか鋭さを見せたが、気迫の大きさに対して実効性は乏しかった。だが82分、ボールを収めて正確な左足シュートを決めた場面では非常に結果を残した。これで終わりではない。アディショナルタイムには再び左足、今度は力強く振り抜き、2-2のゴールを決めた）。
ニコ・ゴンサレス 6：開始早々、ペナルティーエリア手前から見事な右足シュートでクロスバーを叩いた。潜在的にも実際にも、ユベントスで最も危険な存在である印象を常に与え、前への飛び出しでも守備への戻りでもスプリントを繰り返した。（60分から ヴォルテマーデ 5：84分に大きな決定機。打点の高いヘディングを放ったが、枠を外した）。
アライベゴヴィッチ 6：多くのボールに触れ、15分には左サイドでダブルタッチの妙技から相手を外してエリア内へボールを送ったが、仕留める味方はいなかった。ボールを持てば推進力ある仕掛けを見せ、サッスオーロ守備陣にとっては止めにくい存在だった。後半開始直後には右足シュートをムリッチにCKへはじかれ、60分にも同じ形で再び狙ったが結果は同じだった。その後は3度目を狙ったが、コロ・ムアニとヴォルテマーデを使わず独善的に打ち、スパレッティの怒りを買った。そして終盤、1-1の後にはムリッチのビッグセーブに阻まれた。（88分から オボアウヴォドゥオ：採点なし）。
コロ・ムアニ 4：これまでの試合と同様、立ち上がりから非常に苦しんだ。顔を出すことでもボールコントロールでも精彩を欠き、前半はほとんど消えていた。後半も状況は変わらず、完全に試合から消えていた。
監督 スパレッティ 5：教え子アクイラーニとの勝負に敗れた。ジェグロヴァ投入は的中した一方で、コロ・ムアニを引っ張った判断はそうではなかった。終盤、2-2となった場面では、2度目の追いつきを果たしたチームに満足するよう伝えるべきだったのかもしれない。だが実際には、無謀な形で勝利を求めて前がかりになり、敗戦を招いた）。
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