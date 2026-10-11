サッスオーロとミランは、試合の中盤にだけ展開が活発になった一戦で勝ち点を分け合った。メニャンは2度の好セーブを見せ、評価は7点。モレイラとボウイも好プレーを見せ、ともに6.5点だった。一方、ゴンサロ・ラモスは振るわず、第2節のヴェネツィア戦以来ゴールを奪えていない。
サッスオーロ対ミラン、CMの採点：ラビオが期待を抱かせるも、ラモスは期待外れ。メニャンが決定的な働き、バコラは圧巻のプレー
サッスオーロの選手採点
ムリッチ 6： ラビオのゴールではニアサイドをカバーできなかったが、チュクウェゼのシュートを防ぐ好セーブで挽回。飛び出しも、いつも通り素晴らしかった。
ファン・デル・ブレンプト 5.5： 何度も仕掛けられ、比較的容易に抜かれるなど、モレイラに苦しんだ。攻撃への関与は少なかった（78分から チンクエグラーノ 採点なし）。
チャレタ＝ツァル 6.5： ラモスをロッカールームの中まで追いかけるかのような徹底マーク。経験と駆け引きで対面の相手を抑えた。
レイセン 6： ベルギー人DFは好調な滑り出しを見せ、特に空中戦で強さを発揮していた。しかし、プリシッチとの偶発的な接触でプレー続行を断念。左膝の捻挫が疑われる。（前半27分から オデンタール 7：2試合で2ゴール。この日のヒーローだ）
ドイグ6.5：サイドで積極的に攻め上がり、チュケウェゼへのマークでも良さを見せた。堅実な働き。
アジッチ 5.5： 類いまれな才能の持ち主だが、クリスマスツリーの電飾のように輝きが断続的。最大の見せ場では、スーパーマンさながらのメニャンに行く手を阻まれた。（60分から トルストベット 6.5：決定的な働きを見せる途中出場。ペナルティーエリアへの飛び出しでミランの守備を切り裂いた）
マティッチ 6.5： 「教授」が、試合の局面をどうコントロールするか、お手本のようなプレーを披露。一度もボールを失わなかった。 （78分から リパーニ 採点なし）
バコラ 7： 外側へ広がってプレーに幅をもたらした。技術、運動量、プレーのタイミングがそろっている。アクイラーニの下で、さらに大きく成長するだろう。
ベラルディ 5：試合序盤は、らしくないミスが多かった。ミラン相手に、今回は赤ではなく黒しか見えなかった。
エスポジト 5.5： 序盤はチームのために献身的に働き、MFが飛び込むスペースをつくった。だが、次第に9番より10番としてプレーする時間が長くなり、ミランのペナルティーエリア内を空けてしまった。イタリア代表での活動の疲れが響き、早々に力尽きた。 （60分から ボウイ 6.5：メニャンにシュートを阻まれたものの、相手を選ばず体を張って戦い、サッスオーロのギアを上げた）
ローリエンテ 6： スピードでミラン守備陣を何度か悩ませた。唯一の難点はシュート精度の低さ。
アクイラーニ監督 6.5：まとまりがあり、適切に配置されたチームの戦いぶりで、貴重な勝ち点1を手にした。
ミランの選手採点
メニャン 7：アジッチとボウイのシュートを驚異的なセーブで防ぎ、アディショナルタイムにもトルストベットのシュートにしっかり対応。安定感があった。
ヒラ 6.5：このスペイン人選手のプレーには、常に闘争心とアイデアがある。右サイドバックとしても素晴らしい試合をした。
ガッビア 6：今季初先発は不運な結果に。ゴールへ向かうロリエンテを必死に止めようとした際に屈筋を痛め、ブスト・アルシーツィオ出身のセンターバックはピッチを後にした（前半20分からデ・ウィンター）
パヴロヴィッチ 5.5：終盤はボウイへの対応にかなり苦しみ、警告を受けた。前半にはゴールに近い位置からのヘディングシュートをコースに打ち分けられず。もっと上手くできたはずだ。
エストゥピニャン 6：ポジショニングのミスは一度だけだったが、ベラルディを引っ張って重いイエローカードを受けた。それ以外は適切な位置を保ち、前半終盤には興味深い判断もいくつか見せた。（後半46分からモドリッチ 6：彼がピッチに立つと、ミランのプレーはより理にかない、判断も明晰になった）
チュクウェゼ 5.5：戦術面での意識はますます高まっている。しかし、肝心な場面で決定的なプレーを欠き、それだけでは足りない。ムリッチにゴールを阻まれたが、シュートに持ち込むまでが遅かった。（84分からハッチンソン 採点なし）
ムサ 5.5：よく走るが、空走りに終わることも多い。ラムノスへのパスが遅れ、カウンターの好機を無駄にした。全力を尽くしたものの、成果は十分ではなかった。（78分からヤシャリ 採点なし）
ラビオ 6.5：6試合で3点目となるゴールが、浮き沈みのあるパフォーマンスを価値あるものにした。
モレイラ 6.5：開始から94分まで、チャンスを作り、守備もこなした。豊富なエネルギーとアイデアに加え、非常に高い技術も備える。好印象だ。
プリシッチ 5.5：ペナルティーエリアから離れすぎた位置でプレーし、前半はボールに触る回数が少なかった。見事なプレーでチュクウェゼをムリッチとの一対一に送り出したが、アメリカ人選手としては物足りない。（78分からシセ 6：カーブをかけたシュートを放ったが、ムイリッチの意表を突けなかった）
ラモス 5：前半44分から45分にかけて、2本のシュートを放って存在感を見せた。2本目のヘディングシュートはコースに打ち分けられたはずだ。ゴールを奪えず、常にペナルティーエリアの外でプレーしている点が問題。期待外れだった。
アモリム監督 6：序盤の試合運びに向けた準備は良かったが、終盤は大胆さと推進力を欠いた。悔いの残る勝ち点1となった。
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