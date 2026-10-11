ムリッチ 6： ラビオのゴールではニアサイドをカバーできなかったが、チュクウェゼのシュートを防ぐ好セーブで挽回。飛び出しも、いつも通り素晴らしかった。

ファン・デル・ブレンプト 5.5： 何度も仕掛けられ、比較的容易に抜かれるなど、モレイラに苦しんだ。攻撃への関与は少なかった（78分から チンクエグラーノ 採点なし）。

チャレタ＝ツァル 6.5： ラモスをロッカールームの中まで追いかけるかのような徹底マーク。経験と駆け引きで対面の相手を抑えた。

レイセン 6： ベルギー人DFは好調な滑り出しを見せ、特に空中戦で強さを発揮していた。しかし、プリシッチとの偶発的な接触でプレー続行を断念。左膝の捻挫が疑われる。（前半27分から オデンタール 7：2試合で2ゴール。この日のヒーローだ）

ドイグ6.5：サイドで積極的に攻め上がり、チュケウェゼへのマークでも良さを見せた。堅実な働き。

アジッチ 5.5： 類いまれな才能の持ち主だが、クリスマスツリーの電飾のように輝きが断続的。最大の見せ場では、スーパーマンさながらのメニャンに行く手を阻まれた。（60分から トルストベット 6.5：決定的な働きを見せる途中出場。ペナルティーエリアへの飛び出しでミランの守備を切り裂いた）

マティッチ 6.5： 「教授」が、試合の局面をどうコントロールするか、お手本のようなプレーを披露。一度もボールを失わなかった。 （78分から リパーニ 採点なし）

バコラ 7： 外側へ広がってプレーに幅をもたらした。技術、運動量、プレーのタイミングがそろっている。アクイラーニの下で、さらに大きく成長するだろう。

ベラルディ 5：試合序盤は、らしくないミスが多かった。ミラン相手に、今回は赤ではなく黒しか見えなかった。

エスポジト 5.5： 序盤はチームのために献身的に働き、MFが飛び込むスペースをつくった。だが、次第に9番より10番としてプレーする時間が長くなり、ミランのペナルティーエリア内を空けてしまった。イタリア代表での活動の疲れが響き、早々に力尽きた。 （60分から ボウイ 6.5：メニャンにシュートを阻まれたものの、相手を選ばず体を張って戦い、サッスオーロのギアを上げた）

ローリエンテ 6： スピードでミラン守備陣を何度か悩ませた。唯一の難点はシュート精度の低さ。





アクイラーニ監督 6.5：まとまりがあり、適切に配置されたチームの戦いぶりで、貴重な勝ち点1を手にした。