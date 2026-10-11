あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
CM Grafica Goncalo Ramos Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
翻訳者：

サッスオーロ対ミラン速報、両チームのスタメン発表：エストゥピニャンとエスポージトが先発、モドリッチとトルストベットは欠場

ACミラン
サッスオーロ
セリエ A
サッスオーロ 対 ACミラン

セリエA 2026-27シーズン第6節、サッスオーロ対ミランの試合をチェック。

代表ウィークが終わり、セリエAサッスオーロとACミランにとっても再開する。両チームは18時からレッジョ・エミリアのマペイ・スタジアムで対戦する。

5節を終え、勝ち点11のACミランは、コモで0-0の引き分けに終わったローマとわずか勝ち点3差。パルマに勝利して勝ち点を16に伸ばしたインテルにも食らいつかなければならない。一方、アクイラーニ率いるサッスオーロは、勝てばナポリに食らいつき、ユヴェントスに暫定的に勝ち点で並ぶとともに、ACミランとの差も勝ち点1に縮められる。



  • サッスオーロ対ミラン：予想スタメンと試合記録

    サッスオーロ対ミラン


    得点者：なし


    サッスオーロ（4-3-3）：ムリッチ、ファン・デル・ブレンプト、チャレタ＝ツァル、レイセン、ドイグ、バコラ、マティッチ、アジッチ、ベラルディ、エスポージト、ロリエンテ。

    控え：サタリーノ、トゥラーティ、カンデ、ヴァルキエヴィチ、ヴォルパート、ギオン、ボウイ、シェレルップ、ドミンゲス、オデンタール、オブラドール、リパーニ、トルストベット、チンクエグラーノ、スレマナ。

    監督：アクイラーニ。


    ミラン（4-2-3-1）：メニャン、ヒラ、ガッビア、パブロヴィッチ、エストゥピニャン、ムサ、ラビオ、チュクウェゼ、プリシッチ、モレイラ、ラモス。

    控え：ブイエ、トリアーニ、デ・ウィンター、ロフタス＝チーク、ディアワラ、モドリッチ、ハッチンソン、トモリ、コモット、ヤシャリ、バルテザーギ、F・テラッチャーノ、シセ、カマルダ。

    監督：アモリム。


    主審：フルノー

    警告：なし

    退場：なし

  • ゴールと主なプレー

    0分 レッジョ・エミリアのマペイ・スタジアムで18時にキックオフ


    試合情報、スタッツ、分刻みの速報はこちら

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
セリエ A
サッスオーロ crest
サッスオーロ
SAS
ACミラン crest
ACミラン
MIL