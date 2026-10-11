代表ウィークが終わり、セリエAはサッスオーロとACミランにとっても再開する。両チームは18時からレッジョ・エミリアのマペイ・スタジアムで対戦する。
5節を終え、勝ち点11のACミランは、コモで0-0の引き分けに終わったローマとわずか勝ち点3差。パルマに勝利して勝ち点を16に伸ばしたインテルにも食らいつかなければならない。一方、アクイラーニ率いるサッスオーロは、勝てばナポリに食らいつき、ユヴェントスに暫定的に勝ち点で並ぶとともに、ACミランとの差も勝ち点1に縮められる。
代表ウィークが終わり、セリエAはサッスオーロとACミランにとっても再開する。両チームは18時からレッジョ・エミリアのマペイ・スタジアムで対戦する。
5節を終え、勝ち点11のACミランは、コモで0-0の引き分けに終わったローマとわずか勝ち点3差。パルマに勝利して勝ち点を16に伸ばしたインテルにも食らいつかなければならない。一方、アクイラーニ率いるサッスオーロは、勝てばナポリに食らいつき、ユヴェントスに暫定的に勝ち点で並ぶとともに、ACミランとの差も勝ち点1に縮められる。
サッスオーロ対ミラン
得点者：なし
サッスオーロ（4-3-3）：ムリッチ、ファン・デル・ブレンプト、チャレタ＝ツァル、レイセン、ドイグ、バコラ、マティッチ、アジッチ、ベラルディ、エスポージト、ロリエンテ。
控え：サタリーノ、トゥラーティ、カンデ、ヴァルキエヴィチ、ヴォルパート、ギオン、ボウイ、シェレルップ、ドミンゲス、オデンタール、オブラドール、リパーニ、トルストベット、チンクエグラーノ、スレマナ。
監督：アクイラーニ。
ミラン（4-2-3-1）：メニャン、ヒラ、ガッビア、パブロヴィッチ、エストゥピニャン、ムサ、ラビオ、チュクウェゼ、プリシッチ、モレイラ、ラモス。
控え：ブイエ、トリアーニ、デ・ウィンター、ロフタス＝チーク、ディアワラ、モドリッチ、ハッチンソン、トモリ、コモット、ヤシャリ、バルテザーギ、F・テラッチャーノ、シセ、カマルダ。
監督：アモリム。
主審：フルノー
警告：なし
退場：なし
0分 レッジョ・エミリアのマペイ・スタジアムで18時にキックオフ
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