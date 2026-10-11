代表ウィークが終わり、セリエAはサッスオーロとACミランにとっても再開する。両チームは18時からレッジョ・エミリアのマペイ・スタジアムで対戦する。

5節を終え、勝ち点11のACミランは、コモで0-0の引き分けに終わったローマとわずか勝ち点3差。パルマに勝利して勝ち点を16に伸ばしたインテルにも食らいつかなければならない。一方、アクイラーニ率いるサッスオーロは、勝てばナポリに食らいつき、ユヴェントスに暫定的に勝ち点で並ぶとともに、ACミランとの差も勝ち点1に縮められる。







