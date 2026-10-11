45＋4分 - モレイラがペナルティーエリア内でエストゥピニャンからパスを受け、狭いスペースで反転してシュート。ムリッチは今回も冷静に対応し、難なくセーブする。





44分 チャンス - チュクウェゼがエリア中央へ鋭いクロスを送り、ラモスがオデンタールより先に頭で合わせる。ムリッチが再び防ぎ、CKに逃れる。





43分 チャンス - ヒラがドリブルでピッチを縦断し、右サイドへ斜めに走り込むゴンサロ・ラモスへパス。ラモスは左足に持ち替えて強烈なシュートを放つが、ムリッチが拳で横へ弾き出す。





32分 チャンス - モレイラが右からニアポストへ鋭いFKを送り、走り込んだラビオが頭で合わせる。ムリッチの飛び出しより先に触れたが、ボールはわずかに枠の上へ外れる。





25分 レイセンも担架で退場 - プリシッチとレイセンがサッスオーロのペナルティーエリア際で競り合い、レイセンはすぐに痛みを訴えて動きを止める。医療スタッフの処置を受けてもベルギー人センターバックの状態は改善せず、左膝の問題で医療スタッフに両脇を支えられながらピッチを後にした。





18分 ガッビアが担架で退場 - ガッビアが負傷し、交代を余儀なくされる。ゴールへ向かうロリエンテを止めようと足を伸ばしたものの、ボールにも相手にも触れられず、直後に痛みの声を上げて動きを止めた。医療スタッフの処置を受けても立ち上がることができず、センターバックは涙を流しながら担架でピッチを後にした。





12分 ゴンサロ・ラモスが右からペナルティーエリア内に進入し、中央へクロス。しかし、アジッチが懸命に戻って土壇場でディエゴ・モレイラより先に触れ、パスはつながらない。





4分 ガッビアがオフサイドラインぎりぎりで抜け出したモレイラへ縦のロングパスを送るが、ムリッチがペナルティーエリアの外まで飛び出し、頭でクリアする。





0分 レッジョ・エミリアのマペイ・スタジアムで18時キックオフ





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