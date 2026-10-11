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US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
翻訳者：

サッスオーロ対ミランは見せ場のない1-1の引き分け。アモリムにとっては好機を逃し、一歩後退する結果に

ACミラン
サッスオーロ
セリエ A
サッスオーロ 対 ACミラン

サッスオーロとACミランの一戦は、見せ場が少なくミスも多い展開となり、1-1の引き分けに終わった。

代表ウィークが明け、セリエAサッスオーロとミランにとっても再開した。しかし、レッジョ・エミリアのマペイ・スタジアムで18時に始まった試合は、誰もが期待したような白熱した展開にはならなかった。最終的な1-1につながる出来事は、後半のわずか5分間に集中した。この引き分けにより満足しているのは、当然ながらルベン・アモリムよりもアルベルト・アクイラーニだろう。アモリムは無敗を維持したものの、レッチェ戦での説得力ある勝利からは大きく後退した。


前半はゴール前での見せ場が乏しいまま過ぎた。残念ながら、最初の45分間で最も目立ったのは、ガッビアが屈筋の筋肉を痛めて担架で運び出され、レイセンが膝をひねって抱えられながら退いたという、2人の痛ましい負傷だった。ムリッチはゴンサロ・ラモスの数少ない攻撃を阻み、メニャンは決定的なセーブをすることなく前半を終えた。 


後半は、アモリムとアクイラーニの交代策が試合を動かした。先制したのはミラン。モドリッチのアシストを受けたラビオが左足の強烈なシュートを放ち、ニアサイドの対応にミスがあったムリッチの背後へ決めた。しかし、ミランのリードはわずか5分しか続かなかった。ボウイとトルストベットの投入によって、ミランの守備のバランスが崩れたからだ。メニャンは途中出場した2人のシュートをそれぞれ見事に防いだが、CKからの流れでオデンタールがゴールエリア内から放ったシュートにはなすすべがなかった。 


同点に戻ると試合のペースは落ちた。終盤もムリッチとメニャンがそれぞれゴールを守り、見せ場はそれほど多くなかった。結局、引き分けが最も妥当な結果だった。ただ、マペイ・スタジアムを笑顔で後にしたのはホームのサッスオーロであり、ミランではない。ミランは勝ち点1を得たものの、インテルとラツィオには勝ち点4差をつけられ、何より午後にコモと引き分けたローマに追いつけなかった。


サッスオーロ 1-1 ミラン

得点者：63分 ラビオ（ミラン）、68分 オデンタール（サッスオーロ）



  • ゴールとハイライトシーン

    71分 チャンス：プリシッチが縦に抜け出すチュクウェゼへパス。しかし今度は、シュートを打つ前に素早く飛び出したムリッチに阻まれる。


    68分 ゴール：低い弾道のCKがラモスに当たって方向を変え、オデンタールの左足へ。すかさず反転して放ったシュートがメニャンを破る。ボウイのポジションについてVARのチェックが入る。


    66分 立て続けのチャンス：ミランがビルドアップでミス。トルストベットのパスを受けたボウイが左足で狙い澄ましたシュートを放つが、メニャンが横っ飛びでセーブする。こぼれ球を拾ったローリエンテはすぐには打たず、エリア中央へクロス。トルストベットがヒールで合わせるも力が乗らず、メニャンが防ぐ。


    63分 ゴール：ラビオがエリア内左側でボールを受け、強烈な右足のシュート。ムリッチの意表を突き、ニアサイドを破る。


    60分ゴンサロ・ラモスが左サイド寄りでボールを拾い、エリア際から内側へ切り込んでカーブをかけたシュートを放つも、枠を捉えられない。


    59分 チャンス：ヒラがボールを失い、サッスオーロのカウンターを招く。アジッチがうまくボールを運んでベラルディへ展開。ベラルディはエリア深くへ走り込むアジッチにリターンパスを送る。ヒラが再びミスを犯し、アジッチがシュートを放つが、メニャンが見事なセーブで防ぐ。ただ、ゴールエリアにはフリーのエスポージトがいた。


    45＋7分 チャンス：モレイラのクロスがファーサイドで完全にフリーのパヴロヴィッチへ。センターバックが狙い澄ましたヘディングを試みるも、ムリッチがまたしても阻む。


    45＋4分：モレイラがエリア内でエストゥピニャンからパスを受け、狭いスペースで反転してシュート。ムリッチが今回も冷静に対応し、難なくセーブする。


    44分 チャンス：チュクウェゼがエリア中央へ鋭いクロスを送り、ラモスがオデンタールに先んじて頭で合わせる。ムリッチがまたも防ぎ、CKに逃れる。


    43分 チャンス：ヒラがドリブルでピッチを縦断し、右寄りのスペースへ縦に抜け出すゴンサロ・ラモスにパス。ラモスが左足に持ち替えて強烈なシュートを放つも、ムリッチが拳で脇へはじき出す。


    32分 チャンス：モレイラが右サイドからニアサイドへ鋭いFKを送り、走り込んだラビオがムリッチの飛び出しより先に頭で合わせる。しかし、ボールはわずかにバーを越える。


    25分 レイセンも担架で退場：サッスオーロのペナルティーエリア際でプリシッチとレイセンが競り合い、レイセンは痛みを叫んですぐに動きを止める。医療スタッフの処置を受けてもベルギー人センターバックの状態は改善せず、左膝の問題により、スタッフに両脇を支えられて退場を余儀なくされる。


    18分 ガッビアが担架で退場：ガッビアが負傷し、交代を余儀なくされる。ゴールへ向かうローリエンテを止めようと足を伸ばしたが、ボールにも相手にも届かず、すぐに痛みの叫び声を上げて動きを止めた。医療スタッフの処置を受けても立ち上がれず、センターバックは涙を流しながら担架でピッチを後にする。


    12分ゴンサロ・ラモスが右からエリア内へ突破し、中央へクロス。ディエゴ・モレイラに届く寸前、戻ってきたアジッチに間一髪でカットされる。


    4分ガッビアがオフサイドラインぎりぎりで飛び出したモレイラへ長い縦パス。しかしムリッチがペナルティーエリアの外まで出て、頭でクリアする。


    0分レッジョ・エミリアのマペイ・スタジアムで18時キックオフ。


    全情報、スタッツ、分刻みの試合経過はこちら

  • サッスオーロ対ミラン：試合記録

    サッスオーロ対ミラン 1-1


    得点者：63分 ラビオ（ミラン）、68分 オデンタール（サッスオーロ）


    サッスオーロ（4-3-3）：ムリッチ；ファン・デル・ブレンプト（79分 チンクエグラーノ）、チャレタ＝ツァル、レイセン（27分 オデンタール）、ドイグ；バコラ、マティッチ（79分 リパーニ）、アジッチ（61分 トルストベット）；ベラルディ、エスポジト（61分 ボウイ）、ロリエンテ。

    控え：サタリーノ、トゥラーティ、カンデ、ワルキエヴィチ、ヴォルパート、ギオン、スケレルップ、ドミンゲス、オブラドール、スレマナ。

    監督：アクイラーニ。


    ミラン（4-2-3-1）：メニャン；ヒラ、ガッビア（17分 デ・ウィンター）、パブロビッチ、エストゥピニャン（46分 モドリッチ）；ムサ（79分 ヤシャリ）、ラビオ；チュクウェゼ（85分 ハッチンソン）、プリシッチ（79分 シセ）、モレイラ；ラモス。

    控え：ブイエ、トリアーニ、ロフタス＝チーク、ディアワラ、モドリッチ、ハッチンソン、トモリ、コモット、バルテサーギ、F・テッラッチャーノ、カマルダ。

    監督：アモリム。


    主審：フルノー

    警告：エストゥピニャン（ミラン）、デ・ウィンター（ミラン）、ラモス（ミラン）、パブロビッチ（ミラン）、トルストベット（サッスオーロ）

    退場者：なし

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