オデンタールの1-1とするゴールをVARがチェックした。メニャンの前には、オフサイドが疑われる位置（この時点では未確認）にボウイがいた。ボールはボウイに触れておらず、両者の距離は近かったものの、メニャンには終始ボールが見えていたようだ。最終的にゴールを認める判断が下された。





マレッリはこう解説した。「ボウイの位置がオフサイドだったかどうかは断定できません。ただ、仮にオフサイドだったとしても、メニャンにはボールが終始見えていました。ボールはボウイのかなり右側を通過しています。オフサイドだったとしても、ボウイはプレーに関与していませんでした」





その後、マレッリは「サイドカメラの映像を確認できました。ボウイの位置は、いずれにせよオンサイドでした」と明らかにした。