18時キックオフのサッスオーロ対ミランは、両クラブの順位争いに大きな影響を及ぼし得る一戦だった。そのため、マイケル・フルノー主審率いる審判団には大きな重圧がかかった。試合では計5枚のイエローカードが出され、疑問の残る2つの判定は、リッソーネのVARルームにいたサントーロとメラヴィーリャによって支持された。Calciomercatoは、この試合で特に議論を呼んだ判定をすべてお伝えした。
サッスオーロ対ミランの判定検証：デ・ウィンターとラモスを巡り、PKを2本要求。両ゴールをVARで確認。ラウリエンテにはレッドカードの可能性
全審判団の割り当て
フルノー
パレルモ、ロッシ・L.
第4審判： キッフィ
VAR： サントーロ
AVAR： メラヴィリア
91分、パヴロヴィッチにイエローカード。
ボウイがセルビア人選手に先んじたが、相手はそれでも足を踏み込んでボウイを倒した。近くで見ていたフルノー主審は適切に判断し、イエローカードを提示した。
88分、トルストヴェットがゴールを決めるも、フルノー主審がファウルを取る
ベラルディが蹴った鋭く曲がるFKに対し、ラモスはボウイの反則となるブロックを受け、ペナルティーエリアの際で倒れる。ボールはエリア内のトルストベットに渡り、メニャンを破ってゴールを決めるが、フルノー主審はすぐにサッスオーロの攻撃側のファウルを宣告する。
87分、ラモスにイエローカード。
ポルトガル人FWはフルノー主審にファウルを取られた後、激しく抗議。いら立ちをあらわにしてカードを受けた。
68分、オデンタールのゴール時のボウイの位置にオフサイドの疑い
オデンタールの1-1とするゴールをVARがチェックした。メニャンの前には、オフサイドが疑われる位置（この時点では未確認）にボウイがいた。ボールはボウイに触れておらず、両者の距離は近かったものの、メニャンには終始ボールが見えていたようだ。最終的にゴールを認める判断が下された。
マレッリはこう解説した。「ボウイの位置がオフサイドだったかどうかは断定できません。ただ、仮にオフサイドだったとしても、メニャンにはボールが終始見えていました。ボールはボウイのかなり右側を通過しています。オフサイドだったとしても、ボウイはプレーに関与していませんでした」
その後、マレッリは「サイドカメラの映像を確認できました。ボウイの位置は、いずれにせよオンサイドでした」と明らかにした。
63分、ラビオのゴールをVARで確認
モドリッチの縦パスを受けたラビオが強烈な左足のシュートを放ち、対応にミスがあったムリッチを破る。ラビオのパスを受ける際の位置についてVARのチェックが入ったが、オフサイドではなく、ゴールが認められた。
マレッリ氏の見解
マレッリは2つの場面について次のようにコメントした。「ローリエンテのヒラに対するプレーは悪質だった。この場面ではプレーを流したが、警告が出されていない。攻撃側の選手の足裏がヒラに接触した際、勢いがなかったためだ。一方、チャレタ＝ツァルがラモスを引っ張った場面は、ピッチ上での判断だ」
52分、ロリエンテにレッドカードの危機
ローリエンテが縦に抜け出し、浮き球をダイレクトでコントロールしてヒラをかわすが、その後ヒラに止められる。フランス人ウイングは競り合いの中でスペイン人DFを倒しており、そのプレーは非常に危険なものだった。VARが試合を止めて確認したものの、最終的にローリエンテへのレッドカードを求める介入はしなかった。
52分、ボールがないところでカレタ＝カルがラモスをつかむ。
ゴンサロ・ラモスがボールから離れたペナルティーエリア内で倒れ、PKを要求した。ボールはピッチ左側にいたモレイラに向かっていたが、エリア中央ではサッスオーロのセンターバックがボールから離れた位置でポルトガル人FWをつかんで倒した。主審と副審はプレーを続行させたものの、PKを取られる可能性は極めて高かった。この場合、頭部に関する事象であるため、VARは介入しない。
45＋8分、デ・ウィンターがPKをアピール
CKのこぼれ球に対し、デ・ウィンターがペナルティエリア内でポジションを取ると、ファン・デル・ブレンプトと接触して倒れた。フルノー主審は、元コモのDFの脚とミランのCBの脚が接触したものの、ファウルではないと判断。VARは最初にプレーが途切れた際に再開を止めて確認したが、問題はない、あるいは介入するほどではないと判断した。チェックは完了し、判定は変わらなかった。
45＋3分、デ・ウィンターにイエローカード。
チュクウェゼがボールを失い、ロリエンテが縦に仕掛ける。ロリエンテが連続でドリブルを仕掛けると、デ・ウィンターはカウンターを防ぐため、引っ張って倒さざるを得なかった。定石どおりのイエローカードだ。
41分、エストゥピニャンにイエローカード。
ラビオの不用意なボールロストを受け、エストゥピニャンはベラルディを強引に止めざるを得なくなる。つかんで止めたことでイエローカードを受けた。これが試合最初の警告となった。
40分、モレイラがイエローカードを受けかける
先にファン・デル・ブレンプトに挑発されたモレイラは、ボールに構わずボディーチェックでサッスオーロのサイドバックを倒した。倒れた相手選手は地面に頭を打ちつけた。フルノー主審はファウルと判定しなかったが、危険性は極めて高かった。
31分、バコラに出されるべきイエローカードが出されず
バコラはヒラを抑えようとして、スパイクの裏でそのかかとを踏む。明らかなファウルで、フルノー主審も笛を吹いたが、ここでも寛容な判定を選び、イエローカードは出さなかった。警告に値するプレーだった。
2分、ムサにイエローカードが出されず
ユヌス・ムサにイエローカードが出されなかった。ミランのMFはバコラに遅れてファウルを犯し、サッスオーロのカウンターにつながりかねないプレーを止めた。フルノー主審は口頭で注意するにとどめたが、規則上はイエローカードに該当するプレーだった。
マレッリはこうコメントした。「試合序盤とはいえ、無謀なこのプレーにはイエローカードを出すべきだった」
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