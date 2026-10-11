18時キックオフのサッスオーロ対ミランは、両クラブの順位争いを左右し得る一戦だ。アモリム率いるミランはインテルとラツィオを追い、勝ち点でローマに並ぶ可能性がある。一方のサッスオーロもナポリに並び、欧州カップ戦出場圏を巡ってミランとの差を縮める可能性がある。それだけに、マイケル・フルノー主審が率いる審判団には大きな重圧がかかる。リッソーネのVARルームでは、サントーロとメラヴィーリャが担当する。カルチョメルカートが、この試合で議論を呼んだ判定を伝える。
サッスオーロ対ミランの判定検証速報：デ・ウィンターがペナルティーエリア内で倒れ、PKを要求。ムサとバコラにはイエローカードが1枚ずつ出されず
正式な指名
フルノー
パレルモ－ロッシ・L.
第4審判： キッフィ
VAR： サントーロ
AVAR： メラヴィーリャ
45＋8分、デ・ウィンターがPKを要求
デ・ウィンテルはコーナーキックのこぼれ球に反応してペナルティーエリア内でポジションを取り、ファン・デル・ブレンプトと接触して倒れた。フルノー主審は、元コモのDFの脚とミランのセンターバックの脚が接触したものの、ファウルではないと判断。VARはプレーが最初に途切れた際に再開を待たせて確認したが、問題はない、あるいは介入するほどではないと判断した。チェックは完了し、判定は変わらなかった。
45＋3分、デ・ウィンターにイエローカード
チュクウェゼがボールを失い、ローリエンテが縦に仕掛ける。2度のドリブル突破を見せると、カウンターを阻止しようとしたデ・ウィンターがつかんで倒した。明らかなイエローカードだ。
41分 エストゥピニャンにイエローカード
ラビオがまずい形でボールを失い、エストゥピニャンはベラルディを強引に止めざるを得なくなる。ユニフォームを引っ張ってイエローカード。これがこの試合最初の警告となった。
40分、モレイラにイエローカードの可能性。
先にファン・デル・ブレンプトから挑発を受けたモレイラは、ボールには目もくれず、ボディーチェックでサッスオーロのサイドバックを倒した。倒れた同選手は地面に頭を打ちつけた。フルノーはこのプレーをファウルと判定しなかったが、危険性は極めて高かった。
31分、バコラにイエローカードが出されていない。
バコラはヒラを抑えようとして、スパイクのポイントでヒラのかかとを踏む。明らかなファウルで、フルノー主審も笛を吹いたが、ここでも寛大な判定で警告は出さなかった。イエローカードに値するプレーだった。
2分、ムサへのイエローカードはなし
ユヌス・ムサにイエローカードが出されなかった。ミランのMFはバコラに遅れて入ってファウルを犯し、サッスオーロのカウンターにつながりかねないプレーを止めた。フルノー主審は注意にとどめたが、規定上はイエローカードに該当するプレーだった。
マレッリは「試合序盤とはいえ、この無謀なプレーにはイエローカードを出すべきだった」とコメントした。
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