ユヌス・ムサにイエローカードが出されなかった。ミランのMFはバコラに遅れて入ってファウルを犯し、サッスオーロのカウンターにつながりかねないプレーを止めた。フルノー主審は注意にとどめたが、規定上はイエローカードに該当するプレーだった。

マレッリは「試合序盤とはいえ、この無謀なプレーにはイエローカードを出すべきだった」とコメントした。