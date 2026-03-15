サッスオーロ対ボローニャ、CMの選手評価

ムリック 6 ダリンガに突破されたが、自身のミスはほとんどなく、相手のシュート精度の低さに救われた。終盤にはオルソリーニのシュートを防いだ。

ワルキエヴィッチ 5 純粋なサイドバックではない彼が、カンビアギの活発な動きに大いに苦戦した。

ムハレモヴィッチ 5.5 集中力が欠け、ぼんやりしていた。

イジェス 5.5 彼も完璧とは言えず、ダリンガにスペースを与えすぎたが、後半に2度の決定的なクリアで一部挽回した。

ガルシア 5 オルソリーニに多くのスペースを与えてしまったが、幸運にも彼に決定的なチャンスを許さなかった。（ドイグ 6 2度の素晴らしい加速を見せた）

コネ 5.5 パス回しで安定感を欠き、いくつかのボールを失った。動きは多かったが、やや混乱も見られた。（ヴランクス 5.5 終盤にミスが多すぎた）

マティッチ 5.5 ロッソブルーのプレスに対して動きが鈍すぎた。（ヴォルパト 6.5 活発で、同点に迫る場面も。他の選手のパフォーマンスを考えると、もっと出場時間を得るべきだった）

トースヴェット 6 それでも、黒緑軍団の精彩を欠いた午後の試合の中で、最も積極的に関与し、動き回っていた選手の一人。

ベラルディ 4.5 精彩を欠き、一度も決定的なプレーはなく、無数のボールを無駄にした。（バコラ 評価なし）

ピナモンティ 5 何も成し遂げられず、常にロッソブルーのディフェンダーの後を追うだけ。（ンゾラ 5.5 2、3回のスルーパス以外、ほとんど何もなかった）

ラウリエンテ 4.5 ほぼすべての判断を誤り、試合を完全に台無しにしたもう一人の選手。

グロッソ 5.5 前半は最悪だったが、後半は多少持ち直したものの手遅れ。ハーフタイムで交代させるべきだった。