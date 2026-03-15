サッスオーロ対ボローニャ、CMの選手評価
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サッスオーロ対ボローニャ、CMの選手評価
サッスオーロの選手評価
ムリック 6 ダリンガに突破されたが、自身のミスはほとんどなく、相手のシュート精度の低さに救われた。終盤にはオルソリーニのシュートを防いだ。
ワルキエヴィッチ 5 純粋なサイドバックではない彼が、カンビアギの活発な動きに大いに苦戦した。
ムハレモヴィッチ 5.5 集中力が欠け、ぼんやりしていた。
イジェス 5.5 彼も完璧とは言えず、ダリンガにスペースを与えすぎたが、後半に2度の決定的なクリアで一部挽回した。
ガルシア 5 オルソリーニに多くのスペースを与えてしまったが、幸運にも彼に決定的なチャンスを許さなかった。（ドイグ 6 2度の素晴らしい加速を見せた）
コネ 5.5 パス回しで安定感を欠き、いくつかのボールを失った。動きは多かったが、やや混乱も見られた。（ヴランクス 5.5 終盤にミスが多すぎた）
マティッチ 5.5 ロッソブルーのプレスに対して動きが鈍すぎた。（ヴォルパト 6.5 活発で、同点に迫る場面も。他の選手のパフォーマンスを考えると、もっと出場時間を得るべきだった）
トースヴェット 6 それでも、黒緑軍団の精彩を欠いた午後の試合の中で、最も積極的に関与し、動き回っていた選手の一人。
ベラルディ 4.5 精彩を欠き、一度も決定的なプレーはなく、無数のボールを無駄にした。（バコラ 評価なし）
ピナモンティ 5 何も成し遂げられず、常にロッソブルーのディフェンダーの後を追うだけ。（ンゾラ 5.5 2、3回のスルーパス以外、ほとんど何もなかった）
ラウリエンテ 4.5 ほぼすべての判断を誤り、試合を完全に台無しにしたもう一人の選手。
グロッソ 5.5 前半は最悪だったが、後半は多少持ち直したものの手遅れ。ハーフタイムで交代させるべきだった。
ボローニャの選手評価
スコルプスキ 6.5 前半にトルストヴェットを阻止し、後半にはムハレモヴィッチとヴォルパトの決定的な場面で好セーブを見せた。終盤に飛び出した際に肉離れを起こしたが、歯を食いしばってプレーを続けた。
デ・シルヴェストリ 6 先発復帰。セリエA通算459試合出場を果たしたが、カウンター時のスプリントで右太ももを痛めた。（ゾルテア 5.5 ファウルが多く、バコラに対してイエローカードを受けた）
ヴィティック 6.5 後半、ンゾラへの素晴らしいセーブを見せた。時折バランスを崩す場面もあったが、持ちこたえた。
ルクミ 6.5 ヨーロッパカップ戦を控えているにもかかわらず出場。序盤にスリップしたが、トーストヴェットに罰せられることはなかった。
ミランダ 6.5 ベラルディをマークし、ほとんどチャンスを与えなかった。
ソーム 6 前半は身体能力を活かした素晴らしいプレーを見せたが、後半は失速。（ポベガ 評価なし）
モロ 6.5 再びゲームメーカーとして起用され、前半は中盤でボールをうまく回した。その後、腰を痛めて交代を余儀なくされた。（フレウラー 6 いつもの経験を生かし、ブラック・アンド・グリーンの終盤の緩やかな攻勢をうまく凌いだ）
オドガード 6.5 いつものようにウイングと攻撃的ミッドフィルダーを行き来し、左足で好機を演出。（ベルナルデスキ 評価なし）
オルソリーニ 5.5 苦戦が続いている。挑戦はするが、常に枠を外してしまう。（ダリンガ 7 開始6分で素晴らしいゴールを決めた。ボールをトラップしてシュート（ネロヴェルデの守備の隙を突いて）し、今季リーグ戦2得点目。笑顔で喜び、自信をつけた。常に正確というわけではないが、後半にはイジェスが彼の2点目を防いだ。（カストロ 6 終盤、ボローニャに息をつかせようとした）
カンビアギ 6 前半はワルキエヴィッチを翻弄したが、その後やや勢いを失った。
イタリアーノ 6.5 リーグ戦での勝利を取り戻した。ピサ戦同様、またも0-1での勝利だ。しかし、3人の負傷者、とりわけスコルプスキの離脱は、ヨーロッパリーグの観点から見て痛手となる。