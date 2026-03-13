ローマとのヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦が引き分けに終わったわずか72時間後、ボローニャはサッスオーロのアウェイでリーグ戦に復帰する。これはエミリア地方のダービーであり、8位争いも懸かっている。現在、順位表ではロッソブルーがネロヴェルディに1ポイント差をつけている。 イタリアーノ監督の関心は主にカップ戦の第2戦に向けられているものの、布陣の選択においては、月曜日にラツィオのアウェイで終盤に敗れたグロッソ監督率いるチームが雪辱を期している。このページにはアフィリエイトリンクが含まれています。これらのリンクからサブスクリプションを申し込むと、当サイトには手数料が入ります
サッスオーロ対ボローニャ：視聴方法、放送局、ストリーミング、先発メンバー
サッスオーロ対ボローニャ：テレビ放送とライブストリーミング
試合：サッスオーロ
対ボローニャ日時：2026
年3月15日（日）時間：15:00
放送局：DAZN
ストリーミング配信：DAZN
サッスオーロ対ボローニャの予想スタメン
サッスオーロ（4-3-3）：ムリック；ワルキエヴィッチ、ムハレモヴィッチ、イズデス、ガルシア；トルストヴェット、マティッチ、コネ；ベラルディ、ピナモンティ、ラウリエンテ。監督：グロッソ
ボローニャ（4-3-3）：スコルプスキ；ゾルテア、ヴィティック、ヘッゲム、リコギアニス；オドガード、モロ、ソーム；オルソリーニ、ダリンガ、カンビアギ。監督：イタリアーノ
最新スタメン情報
攻撃陣では、出場停止処分明けのピナモンティが復帰し、ベラルディ、ラウリエンテと共に前線を形成する見込みだ。ローマ戦で先発出場したリパニに代わり、マティッチも先発復帰する可能性が高い。左サイドでは1月に加入したガルシアとドイグの起用が検討されており、右サイドでもクーリバリとワルキエヴィッチがポジションを争うことになる。 ボローニャはヨーロッパリーグの負担を考慮し、大幅なメンバー入れ替えが予想される。守備陣では、ルクミを休ませるためか、ヘッゲムがセンターバックとして復帰する可能性がある。右サイドにはゾルテアが戻り、左サイドはミランダ（復帰したばかりだが、ローマ戦では出場停止となる）とリコギアニスのどちらかが起用される見込みだ。 中盤ではファーガソンが出場停止のため欠場。モロの出場が確実で、ソームやオドガードをインサイドハーフとして起用する可能性も検討されているが、ヴェローナ戦ではこの布陣は決してうまくいかなかった。前線では、カップ戦で戦術的な理由で外れたオルソリーニの出場は確実だ。ダリンガがカストロの代役として起用される可能性がある（ただし、そのポジションでのオドガードにも注目が必要だ）。左サイドではカンビアギとドミンゲスが先発の座を争うことになる。
サッスオーロ対ボローニャの試合をテレビで視聴する方法
サッスオーロ対ボローニャの試合をテレビで生中継で観る方法はいくつかあります。 この試合はDAZNでライブストリーミング配信され、アプリに対応した最新世代のスマートテレビでも視聴可能です。また、同アプリを利用すれば、PlayStation 4/5やXbox（One、One S、One X、Series X、Series S）に接続されたテレビ、TIMVISION BOX、Amazon Fire TV Stick、Google Chromecastなどのデバイスでも視聴できます。
サッスオーロ対ボローニャのライブストリーミング
サッスオーロ対ボローニャの試合をライブストリーミングで視聴するには、PC、スマートフォン、またはタブレットにDAZNアプリをダウンロードするか、あるいはパソコンやノートパソコンからDAZNのウェブサイトにアクセスし、該当する試合のページを選択する必要があります。
実況アナウンサー
アルベルト・サンティ