サッスオーロ対ボローニャ：視聴方法、放送局、ストリーミング、先発メンバー

攻撃陣では、出場停止処分明けのピナモンティが復帰し、ベラルディ、ラウリエンテと共に前線を形成する見込みだ。ローマ戦で先発出場したリパニに代わり、マティッチも先発復帰する可能性が高い。左サイドでは1月に加入したガルシアとドイグの起用が検討されており、右サイドでもクーリバリとワルキエヴィッチがポジションを争うことになる。 ボローニャはヨーロッパリーグの負担を考慮し、大幅なメンバー入れ替えが予想される。守備陣では、ルクミを休ませるためか、ヘッゲムがセンターバックとして復帰する可能性がある。右サイドにはゾルテアが戻り、左サイドはミランダ（復帰したばかりだが、ローマ戦では出場停止となる）とリコギアニスのどちらかが起用される見込みだ。 中盤ではファーガソンが出場停止のため欠場。モロの出場が確実で、ソームやオドガードをインサイドハーフとして起用する可能性も検討されているが、ヴェローナ戦ではこの布陣は決してうまくいかなかった。前線では、カップ戦で戦術的な理由で外れたオルソリーニの出場は確実だ。ダリンガがカストロの代役として起用される可能性がある（ただし、そのポジションでのオドガードにも注目が必要だ）。左サイドではカンビアギとドミンゲスが先発の座を争うことになる。