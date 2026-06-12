U.S.サッスオーロ・カルチョは、ジョヴァンニ・カルネヴァリ氏が代表取締役兼ゼネラルマネージャーを辞任したことを発表した。





これにより、ネロヴェルデ（黒と緑）のクラブの歴史に深く刻まれた道のりは幕を閉じました。13年間、カルネヴァリ氏はサッスオーロを成長させ、イタリアで評価されるクラブに導きました。当クラブはスポーツの野心と持続可能性を両立させ、若手育成と堅実な経営で高い評価を得ました。





クラブとオーナー一同は、長年の献身とプロフェッショナリズムに深く感謝し、今後のご活躍をお祈りいたします。



