サッスオーロが新監督にアルベルト・アクイラーニを迎えた。カタンツァーロを退任したばかりの彼は、すでに現地入り。パオロ・ヴァオリの後任としてフィオレンティーナを率いることになったファビオ・グロッソの後任となる。
一方、ジョヴァンニ・カルネヴァリCEOはサッスオーロを離れユヴェントスへ移籍する。
サッスオーロが新監督にアルベルト・アクイラーニを迎えた。カタンツァーロを退任したばかりの彼は、すでに現地入り。パオロ・ヴァオリの後任としてフィオレンティーナを率いることになったファビオ・グロッソの後任となる。
一方、ジョヴァンニ・カルネヴァリCEOはサッスオーロを離れユヴェントスへ移籍する。
U.S.サッスオーロ・カルチョは、ジョヴァンニ・カルネヴァリ氏が代表取締役兼ゼネラルマネージャーを辞任したことを発表した。
これにより、ネロヴェルデ（黒と緑）のクラブの歴史に深く刻まれた道のりは幕を閉じました。13年間、カルネヴァリ氏はサッスオーロを成長させ、イタリアで評価されるクラブに導きました。当クラブはスポーツの野心と持続可能性を両立させ、若手育成と堅実な経営で高い評価を得ました。
クラブとオーナー一同は、長年の献身とプロフェッショナリズムに深く感謝し、今後のご活躍をお祈りいたします。
ジョヴァンニ・カルネヴァリはこう語った。「13年間、私の『家』だったクラブを去ります。信頼を寄せ、貴重な経験をくれたスクインツィ家、ヴェロニカ、マルコに感謝します。 会長、クラブ関係者の皆様、そしてサポーターの皆様にも感謝しています。このクラブは私にとって家族同然で、これからも人生とキャリアの一部であり続けるでしょう。皆様の未来が充実感と新たな成功で満たされますように」。
マペイCEO兼サッスオーロ副会長ヴェロニカ・スクインツィ氏は「13年間、家族やチームに尽くしてくれたすべてに感謝し、今後のご活躍をお祈りします」と語った。 サッスオーロには新しい時代が幕を開けますが、プロジェクトを信じるオーナー陣と、クラブを持続可能なモデルに導くプロフェッショナルチームが継続性を保証します」。