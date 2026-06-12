サッスオーロが新監督にアルベルト・アクイラーニを迎えた。カタンツァーロを退任したばかりの彼は、すでに現地入り。フィオレンティーナへ移ったファビオ・グロッソの後任となる。
一方、ジョヴァンニ・カルネヴァリCEOはサッスオーロを離れユヴェントスへ移籍する。
サッスオーロが新監督にアルベルト・アクイラーニを迎えた。カタンツァーロを退任したばかりの彼は、すでに現地入り。フィオレンティーナへ移ったファビオ・グロッソの後任となる。
一方、ジョヴァンニ・カルネヴァリCEOはサッスオーロを離れユヴェントスへ移籍する。
U.S.サッスオーロ・カルチョは、ジョヴァンニ・カルネヴァリ氏が代表取締役兼ゼネラルマネージャーを辞任することを受諾しました。
これにより、ネロヴェルデ（黒と緑）のクラブの歴史に深く刻まれた道のりは幕を閉じました。13年間、カルネヴァリ氏はサッスオーロを成長させ、イタリアで評価されるクラブに導きました。当クラブはスポーツの野心と持続可能性を両立させ、若手育成と堅実な経営で高く評価されてきました。
クラブとオーナー一同は、長年の献身とプロフェッショナリズムに深く感謝し、今後のご活躍をお祈りいたします。
ジョヴァンニ・カルネヴァリはこう語った。「13年間、私の『家』だったクラブを離れます。スクインツィ家、ヴェロニカ、マルコには、人間としてもプロとしても成長できる機会を与えてくださり感謝しています。 会長、クラブ関係者の皆様、そしてサポーターの皆様と過ごした感動の年月を感謝します。このクラブは私の家族であり、過去を作り、現在を支え、未来を形作る大切な価値観を掲げています。サッスオーロは私の人生とキャリアでずっと重要な存在です。皆様の未来が充実感と新たな成功で満たされますように」。
マペイCEO兼サッスオーロ副会長のヴェロニカ・スクインツィ氏は「カルネヴァリ氏には13年間家族やチームに尽くしてくれたことに感謝し、今後の活躍を祈念します」と語った。 サッスオーロには新しい時代が始まりますが、クラブを信じ、持続可能なサッカーモデルを目指すオーナーと専門家チームが、その継続性を保証します」。