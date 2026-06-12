ジョヴァンニ・カルネヴァリはこう語った。「13年間、私の『家』だったクラブを離れます。スクインツィ家、ヴェロニカ、マルコには、人間としてもプロとしても成長できる機会を与えてくださり感謝しています。 会長、クラブ関係者の皆様、そしてサポーターの皆様と過ごした感動の年月を感謝します。このクラブは私の家族であり、過去を作り、現在を支え、未来を形作る大切な価値観を掲げています。サッスオーロは私の人生とキャリアでずっと重要な存在です。皆様の未来が充実感と新たな成功で満たされますように」。





マペイCEO兼サッスオーロ副会長のヴェロニカ・スクインツィ氏は「カルネヴァリ氏には13年間家族やチームに尽くしてくれたことに感謝し、今後の活躍を祈念します」と語った。 サッスオーロには新しい時代が始まりますが、クラブを信じ、持続可能なサッカーモデルを目指すオーナーと専門家チームが、その継続性を保証します」。



