ジョヴァンニ・カルネヴァリがサッスオーロを離れ、ユヴェントスへ移籍する。
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サッスオーロはカルネヴァリの辞任を受理し、「スクインツィ家に感謝する」と述べた。
公式発表
U.S.サッスオーロ・カルチョは、ジョヴァンニ・カルネヴァリ氏が代表取締役兼ゼネラルマネージャーを辞任したことを発表した。
これにより、ネロヴェルデ（黒と緑）のクラブの歴史に深く刻まれた道のりは幕を閉じました。13年間、カルネヴァリ氏はサッスオーロを成長させ、イタリアで評価されるクラブに導きました。当クラブはスポーツの野心と持続可能性を両立させ、若手育成と堅実な経営で高い評価を得ました。
クラブとオーナー一同は、長年の献身とプロフェッショナリズムに感謝し、今後のご活躍をお祈りいたします。
言葉
ジョヴァンニ・カルネヴァリはこう語った。「13年間、私の『家』だったクラブを離れます。スクインツィ家、ヴェロニカ、マルコには、人間としてもプロとしても成長できる機会を与えてくださり感謝しています。 会長、クラブ関係者の皆様、そしてサポーターに、この感動的な時を共有できたことに感謝します。サッスオーロは私にとって家族同然で、これからも人生とキャリアの一部です。皆様の未来が充実と成功で満たされますように」。
マペイCEO兼サッスオーロ副会長ヴェロニカ・スクインツィ氏は「13年間、家族やチームに多くのものを与え、多くのことを教えてくれたカルネヴァリ氏に感謝し、今後の活躍を祈念します」と語った。 サッスオーロには新しい時代が始まりますが、クラブを信じて支えるオーナー陣と、持続可能なサッカーモデルを目指すプロフェッショナルチームが、その継続性を確かなものにします」。