サッスオーロに大きな痛手だ。アルベルト・アクイラーニ監督のもとに、メディカルルームから良い知らせは届かなかった。ボローニャと2-2で引き分けた試合の途中、攻撃的ウイングのクリスティアン・ヴォルパトは負傷交代を強いられていたが、この日受けた検査の結果、長期離脱が必要であることが確認された。
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翻訳者：
サッスオーロに痛手、ヴォルパトが中等度の負傷。復帰時期と欠場試合数は？
中等度の負傷
イタリアにルーツを持つオーストラリア人ウイングが負った筋肉系の負傷は、当初から深刻とみられていた。そして、きょう実施された検査で、右脚の屈筋の筋損傷が確認された。損傷の程度は中程度（3段階評価のうち第2段階）で、少なくとも1カ月、1カ月半の離脱は避けられない。
サッスオーロの声明
USサッスオーロ・カルチョは、9月6日（日）のボローニャ対サッスオーロ戦で負傷したクリスティアン・ヴォルパートについて、検査の結果、右脚の屈筋に中程度の損傷が確認されたと発表した。FWはすでにリハビリのプロセスを開始している。
いつ復帰し、何試合を欠場するのか
当然ながら、この離脱により、ヴォルパトは9月13日（日）20時45分に予定されているユベントス戦を確実に欠場するほか、続く18日（金）20時45分開催のモンツァ戦も欠場することになる。
その後は中断期間に入り、そこで復帰までのプロセスをどこまで早められるかが見えてくる。離脱が1か月であれば、10月11日18時に予定されているミラン戦の直前に差しかかることになり、5〜6週間という経過を踏むなら、コモ戦とラツィオ戦も出場できるかは不透明となる。
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