当然ながら、この離脱により、ヴォルパトは9月13日（日）20時45分に予定されているユベントス戦を確実に欠場するほか、続く18日（金）20時45分開催のモンツァ戦も欠場することになる。

その後は中断期間に入り、そこで復帰までのプロセスをどこまで早められるかが見えてくる。離脱が1か月であれば、10月11日18時に予定されているミラン戦の直前に差しかかることになり、5〜6週間という経過を踏むなら、コモ戦とラツィオ戦も出場できるかは不透明となる。