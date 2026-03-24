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サック・ハッサンがクラブの意向に反して2週連続で「Baller League UK」に出演したことを受け、KSIがウィールドストーンを容赦なくからかう
露骨な反抗行為
ハサンとウィールドストーンの対立は、このウインガーがクラブの指示を無視して「バラー・リーグ」の最新節を欠場したことで、決裂の危機を迎えている。ナショナルリーグ所属の同クラブが初出場について公に非難したにもかかわらず、ハサンはプライムFCの一員として6人制の試合に復帰した。
スカイで放送されているこのインフルエンサー主導のトーナメントは、ストーンズにとって大きな妨げとなっている。グロヴナー・ヴェイルでのプロとしての義務よりも少人数制の試合を優先するというハッサン選手の決断により、クラブが従来のピラミッドリーグで勝ち点を争う中、彼は事実上、トップチームから外されることとなった。
KSIがウィールドストーンを標的にする
KSI率いるプライムFCのチームが、最新の試合に特注のTシャツを着て登場したことで、この対立は契約上の争いから、ネット上で拡散する嘲笑へと様相を変えた。そのTシャツには、ウィールドストーンが当初発表した苦情声明の全文がプリントされており、クラブの公式な懲戒措置が、ファッションを駆使した挑発へと変貌した。
Tシャツにプリントされた文章は、先週ウェールドストーンが発表した厳しい声明に由来する。同クラブは以前、次のように述べていた。「ウェールドストーンFCと契約を結んでいるサック・ハッサンが、今晩の『バラー・リーグ』に出場したことを把握している。サックの出場許可についてクラブに打診があったわけではなく、また彼の参加についても事前に通知を受けていなかった。」
グロスヴェナー・ヴェイルにおけるハッサン選手の今後
ハッサンが「バラー・リーグ」を優先するという決断が招いた余波により、ウィールドストーンでの彼のシーズンは早期に幕を閉じる形となったようだ。クラブは依然として彼の所属先ではあるが、ナショナルリーグの残りのシーズンを戦うにあたり、彼はもはや試合日のメンバーには含まれないことを確認している。
「サックと彼の代理人は、バラー・リーグへの出場を選択したことで、プレー契約に違反していることを認識している」と、クラブ会長のロリー・フィッツジェラルドは説明した。「明確にしておくが、ウィールドストーンFCは彼の公式選手登録を維持しており、今シーズンの残りに関するあらゆる決定権は引き続きクラブの取締役会に留保されている。」
フィッツジェラルド氏はさらに次のように付け加えた。「我々はすでにゲイリーとコーチングスタッフと協議し、選手構成や補強に関する短期的および長期的な展望について話し合っている。したがって、今週木曜日（3月27日）の移籍期限までに、現在の戦力を精査する作業を行えば、夏のチーム刷新に向けた準備を進める上で役立つだろう。」
- Getty Images Sport
「バラー・リーグ」とは何ですか？
「バラー・リーグ」は、影響力のある人物や元プロ選手たちが参加したことで大きな注目を集めている、テンポの速いミニサッカー大会です。選手にとって知名度を高める場を提供している一方で、公式リーグ戦以外での試合で主力選手が怪我をする可能性を懸念するプロやセミプロのクラブとの間で、しばしば対立が生じています。