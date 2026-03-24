ハサンとウィールドストーンの対立は、このウインガーがクラブの指示を無視して「バラー・リーグ」の最新節を欠場したことで、決裂の危機を迎えている。ナショナルリーグ所属の同クラブが初出場について公に非難したにもかかわらず、ハサンはプライムFCの一員として6人制の試合に復帰した。

スカイで放送されているこのインフルエンサー主導のトーナメントは、ストーンズにとって大きな妨げとなっている。グロヴナー・ヴェイルでのプロとしての義務よりも少人数制の試合を優先するというハッサン選手の決断により、クラブが従来のピラミッドリーグで勝ち点を争う中、彼は事実上、トップチームから外されることとなった。