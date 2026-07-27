しかも、それが2度あった。25歳のデンマーク人アルベルト・グレンベクには470万ユーロが投じられ、昨年1月に始まったレンタル移籍を経て、スタッド・ランスから完全移籍で加入した。さらにフランスからはマルタン・アドリーヌも獲得。パリ・サンジェルマンの下部組織でプレーしていた22歳を、HSVはリーグ・アン昇格組のESTACトロワから400万ユーロで引き入れた。

「中盤のあらゆる位置で起用でき、非常に強度があり、それでいて縦への推進力も備えている選手で、私は彼を楽しみにしている。彼はスピードだけではなく、走ること、動くことへの意欲でも勝負できる」と、メルリン・ポルツィン監督はフランスU-20代表で8試合に出場したこの選手について語った。昨季は2部で36試合の公式戦に出場し、11ゴール13アシスト（これを上回るアシスト数の選手はいなかった！）を記録して注目を集めた。リーグ・ドゥの最優秀選手賞候補にも名を連ねている。

「彼には、私たちがまだ持っていないものがある。この強度と、デュエルを好む姿勢だ。彼はサッカーへの情熱だけで自分を定義するのではなく、ハードワークでも自分を示している」と、ポルツィン監督はさらに称賛した。これらの言葉は、アドリーヌという人物にも当てはまる。というのも、HSVは彼の獲得によって、ブンデスリーガでもおそらく最も異色のプロ選手を迎え入れたからだ。