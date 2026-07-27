ハンブルガーSVが動きを見せている。2017年1月にアンドレ・ハーンを獲得した際、ボルシアMGへ600万ユーロが支払われて以来、この夏ほど新戦力に多額の資金を投じたことはなかった。
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サッカー選手のあらゆる固定観念を打ち破る！ HSVがブンデスリーガで最も異色のプロを獲得した
しかも、それが2度あった。25歳のデンマーク人アルベルト・グレンベクには470万ユーロが投じられ、昨年1月に始まったレンタル移籍を経て、スタッド・ランスから完全移籍で加入した。さらにフランスからはマルタン・アドリーヌも獲得。パリ・サンジェルマンの下部組織でプレーしていた22歳を、HSVはリーグ・アン昇格組のESTACトロワから400万ユーロで引き入れた。
「中盤のあらゆる位置で起用でき、非常に強度があり、それでいて縦への推進力も備えている選手で、私は彼を楽しみにしている。彼はスピードだけではなく、走ること、動くことへの意欲でも勝負できる」と、メルリン・ポルツィン監督はフランスU-20代表で8試合に出場したこの選手について語った。昨季は2部で36試合の公式戦に出場し、11ゴール13アシスト（これを上回るアシスト数の選手はいなかった！）を記録して注目を集めた。リーグ・ドゥの最優秀選手賞候補にも名を連ねている。
「彼には、私たちがまだ持っていないものがある。この強度と、デュエルを好む姿勢だ。彼はサッカーへの情熱だけで自分を定義するのではなく、ハードワークでも自分を示している」と、ポルツィン監督はさらに称賛した。これらの言葉は、アドリーヌという人物にも当てはまる。というのも、HSVは彼の獲得によって、ブンデスリーガでもおそらく最も異色のプロ選手を迎え入れたからだ。
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マルタン・アデリーヌは古巣トロワで演劇の授業を受けていた
一人っ子として育ったアドリーヌは、一般的にはサッカー選手の世界ではあまり結びつかないような関心を持っている。例えば、映画や美術展、旅行を楽しむ。トロワでは演劇のレッスンも受けていた。「私は生まれつきとても好奇心が強いんです。そうした活動への関心は、ある意味で自分の育ちに由来しています。母はよく私を旅行に連れて行ってくれて、さまざまな文化や風景に触れる機会を与えてくれました」と、彼はかつてインタビューで語っている。
アドリーヌはかつて、サッカー選手として生きるうえで最も難しいのは孤独だと語っていた。2018年に14歳でPSGのU-17に加わった際、最初の数カ月は大きな苦しみを味わった。パリの寄宿舎にある浴室で定期的に泣き、競技をやめることまで考えていた。
こうした経験に加え、数年後にスタッド・ランスで突然終わりを迎えたこともあって、サッカー選手として最高レベルにたどり着きたいという野心そのものが折られることはなかった。だがその一方で、スポーツ以外の人生を意味のあるもので満たすためには、自ら行動しなければならないということを、彼は少しずつ理解するようになった。
- AFP
マルタン・アデリーヌは「サッカー界というバブルから離れたい」と考えている
「まだ21歳ではあるけれど、それは自分の情熱のすべてをサッカーに注いでいるという意味ではない」と彼は昨年語っていた。「視野を広げるために、異なる職業分野の人たちと交流するのが好きなんだ。心のバランスを見つけ、サッカーというバブルから離れ、人間として成長していこうとしている」
トロワでの最初のシーズンを終えた後、アデリーヌは2025年6月、サッカーのない期間をバックパック旅行で過ごすことを決めた。友人たちがまだ学業に追われており、休暇を8月に予定していたこともその理由の一つだった。
その後、アデリーヌは1人で旅に出た。「学生生活を経験できなかったこと、大講義室で講義を受けるあの時間を逃したことにフラストレーションがあった。だからこう考えたんだ。海外で学校に通ってみたらどうだろう？ それが若者たちと知り合うための確実な方法に思えた」と彼はレキップに語った。
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マルタン・アドゥリーヌの旅路：セビージャからダブリンへ
その後、アデリーヌはセビージャへ飛び、毎日9時から13時まで語学コースを受講した。問題は、若者が誰も参加していなかったことだ。「大学だと思っていたけど、それは勘違いだった。そこでの一番の親友は50歳のドイツ人だったんだ。仲良くなって、一緒に街を見て回った」とアデリーヌは語った。
ほかの学生たちとは空き地のグラウンドでひと蹴りする機会もあった。ただ、なぜ自分がそれほどボールをうまく扱えるのかについて、アデリーヌは口をつぐんだ。「ひとつの型にはめられたくなかった。そうなると歪んだイメージを持たれてしまうからね」
セビージャの次に彼が向かったのは、アイルランドの首都ダブリンだった。手荷物と小さなリュック、そして4着の服だけを持っての移動だった。アデリーヌが入ったのは典型的な学生寮で、机とベッド、シャワーがあるだけ。それ以上は何もなかった。「まさにそれを求めていたんだ。学生には頭が下がるよ」と彼は話し、さらに語学コースに通った。
- PsnewZ
母のおかげで新しいことにもオープンに
アデリーヌはいくつかの友情を育み、午後には観光に出かけた。「まるで宝探しのようだった。僕たちは強い感情を分かち合った。別れの時には涙が出そうだった。何か魔法のような体験をした気がした」と彼は振り返った。
その後は幼なじみとともに、思い立ってアイルランド南部を巡るロードトリップへ出発。その後いったんトロワに戻ったが、ほどなくして今度はアメリカ西部へ向かった。現地でアデリーヌは、25歳から37歳までの10人とともにスクールバスで各地を巡った。全員が自分より年上だったことについて、彼は「自分にとってとても都合がよかった」と語った。なぜなら、「きっと深い会話ができると思ったからだ」。
こうした新しいことへの openness と、自らのコンフォートゾーンを離れる姿勢は、母親のおかげだという。母親は消費財よりも旅行にお金を使うことを好んだ。息子と毎年3回旅行することを目標にしていたからだ。「僕たちはヨーロッパの首都を訪れ、夏にはアメリカ、カナダ、ナミビアへ大きな旅にも出た」とアデリーヌは話した。
- PsnewZ
マルタン・アデリーヌがHSVでキャリア初のフランス国外プレーへ
HSVの新戦力が表現した「旅と結びついた人間的なつながりの探求」は、今後はロートホーゼンでの新たな環境でも、おそらく続いていくことになりそうだ。アデリーヌにとって、キャリアでフランス国外でプレーするのは今回が初めてとなる。母親も彼に同行してハンブルクへ向かう。
本人は、サッカー場の外で積み重ねてきた経験にも支えられ、順応はうまくいくと確信している。「郊外であれ、裕福な人々の世界であれ、どんな環境にも適応できると分かっている」と語った。
マルタン・アデリーヌ：キャリア成績一覧
期間 チーム 公式戦 得点 アシスト 2022-2024 スタッド・ランス 18 4 1 2023 AFロデーズ（期限付き移籍） 8 0 0 2023-2024 FCアヌシー（期限付き移籍） 23 2 3 2024-2026 ESTACトロワ 63 13 15 2026- ハンブルガーSV
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