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「サッカー選手でいるのは難しくない」 レアル・マドリーFWエンドリッキがサッカー界のプレッシャー論を一蹴し、一般労働者の苦境を強調
ブラジルの新鋭が地に足のついた見解を示す
ブラジル代表の活動中、エンドリッキは現代サッカーに求められるものについて率直に語った。元パルメイラスのFWは、試合には緊張する瞬間があると認めつつも、プロサッカー選手としてプレーすることが厳しい人生に当たるとの主張は退けた。エンドリッキは、トップ選手が稼ぐ莫大な金額は家族の人生を一変させるものであり、それを一般の労働者の過酷な日常と比べることはできないとの見解を示した。
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マドリーのスターが選手の苦境を否定
ブラジルのテレビ局『TV Globo』の取材に応じたFWエンドリッキは、フットボールがもたらしてくれるすべてのことに感謝する重要性を強調した。エリートレベルのフットボールと日常の労働生活との対比に触れつつ、エンドリッキは「僕たち（フットボーラー）は計り知れないプレッシャーにさらされている。でも、フットボールが与えてくれるものに感謝しなければならない。もちろん大きなプレッシャーがかかる瞬間はあるが、フットボールは家族の人生を変えられるような素晴らしいものを与えてくれる」と語った。
さらに、この競技におけるプレッシャーへの不満を退けるように、こう付け加えた。「フットボーラーであることは大変ではない。確かに起こる出来事の中には難しいものもあるが、選手でいることが大変だとは言えない。本当に大変なのは、朝5時に起きて仕事に行き、月曜から日曜まで働く人たちだ」
恵まれた人生には深い感謝が求められる
10代とは思えない成熟ぶりを見せたこのブラジル人ストライカーは、現代フットボールのぜいたくさを改めて浮き彫りにすることで、外部からの要求に対する不満を一蹴した。そして、スポットライトの重圧に屈するのではなく、自分たちの恵まれた境遇に感謝すべきだと同業者たちに訴えたマドリーのFWは、最後にこう締めくくった。「僕たちはフットボールの世界にいて、何よりも愛することをして、家族の人生を変えられるお金を稼いでいる。この瞬間を神に感謝するしかない」
代表チームのローテーションが目前に迫る
タウンズビルで行われたオーストラリア戦の1-1の引き分けで先発したこのFWは、火曜日にブリスベンで行われる2試合目の親善試合ではベンチスタートとなる可能性がある。カルロ・アンチェロッティ監督は、ブラジルがインドとの一戦でツアーを終える前に、引き続きメンバーを入れ替えていく見通しだ。代表ウィークが終われば、このティーンエイジャーはスペインに戻り、マドリーでさらなる出場機会を目指すことになる。今季ここまでピッチに立った時間はわずか4分にとどまっている。
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