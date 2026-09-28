「サッカー選手でいるのは難しくない」　レアル・マドリーFWエンドリッキがサッカー界のプレッシャー論を一蹴し、一般労働者の苦境を強調

ブラジルのテレビ局『TV Globo』の取材に応じたFWエンドリッキは、フットボールがもたらしてくれるすべてのことに感謝する重要性を強調した。エリートレベルのフットボールと日常の労働生活との対比に触れつつ、エンドリッキは「僕たち（フットボーラー）は計り知れないプレッシャーにさらされている。でも、フットボールが与えてくれるものに感謝しなければならない。もちろん大きなプレッシャーがかかる瞬間はあるが、フットボールは家族の人生を変えられるような素晴らしいものを与えてくれる」と語った。

さらに、この競技におけるプレッシャーへの不満を退けるように、こう付け加えた。「フットボーラーであることは大変ではない。確かに起こる出来事の中には難しいものもあるが、選手でいることが大変だとは言えない。本当に大変なのは、朝5時に起きて仕事に行き、月曜から日曜まで働く人たちだ」