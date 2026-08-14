ミケル・アルテタの下で起用可能な才能の層の厚さを振り返り、メリーノはチーム内のポジション争いへの興奮を口にした。「正直、信じられないよ。おそらくサッカー界最高の中盤だ」と、このワールドカップ優勝者は語った。「そこには本当に質の高い選手がそろっている。ピッチに入るどの選手もいい仕事ができる。素晴らしいことだ。

「それはチームにとっていいことだし、スカッドにとってもいいことだ。みんなのレベルを引き上げてくれる。なぜなら、自分の調子が悪い日でも、すぐ近くにいる選手が素晴らしい仕事をしてくれるからね」

新たなチームメイトについて語る中で、メリーノは続けた。「素晴らしい補強だ。ニューカッスルでここ数年、彼がどれだけ優れているかを証明してきた。そして今日もそれをまた示した。

「非常に落ち着いていて、技術力も高く、守備面での献身も大きい。だから本当にいい補強だ。トッププレーヤーだが、このチームにはそういう選手がたくさんいる。だからチームを助けに来る選手はみんな歓迎だ」