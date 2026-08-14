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「サッカー界最高の中盤だ！」 ミケル・メリーノが、7500万ポンドのブルーノ・ギマランイス移籍後のアーセナル陣容について大胆な主張
アーセナルの中盤が「信じられない」レベルに到達
メリーノは、ギマランイスの大型加入を受け、アーセナルは「おそらく」サッカー界で「最高の中盤」を擁していると衝撃的な主張をした。このブラジル代表スターは7500万ポンドの移籍でセント・ジェームズ・パークからエミレーツ・スタジアムへ活躍の場を移し、長期化していた移籍騒動に終止符を打った。最終的に、元ニューカッスルの象徴的存在は北ロンドンの強豪と4年契約を結んだ。
- APL
「おそらくフットボール界最高の中盤」
ミケル・アルテタの下で起用可能な才能の層の厚さを振り返り、メリーノはチーム内のポジション争いへの興奮を口にした。「正直、信じられないよ。おそらくサッカー界最高の中盤だ」と、このワールドカップ優勝者は語った。「そこには本当に質の高い選手がそろっている。ピッチに入るどの選手もいい仕事ができる。素晴らしいことだ。
「それはチームにとっていいことだし、スカッドにとってもいいことだ。みんなのレベルを引き上げてくれる。なぜなら、自分の調子が悪い日でも、すぐ近くにいる選手が素晴らしい仕事をしてくれるからね」
新たなチームメイトについて語る中で、メリーノは続けた。「素晴らしい補強だ。ニューカッスルでここ数年、彼がどれだけ優れているかを証明してきた。そして今日もそれをまた示した。
「非常に落ち着いていて、技術力も高く、守備面での献身も大きい。だから本当にいい補強だ。トッププレーヤーだが、このチームにはそういう選手がたくさんいる。だからチームを助けに来る選手はみんな歓迎だ」
ギマランイス、デビュー戦で即座にインパクトを残す
新加入選手はチームへの適応にまったく時間をかけず、イタリアのコモとのプレシーズンマッチで、さっそくアーセナルの一員として初出場を果たした。加入から間もないにもかかわらず、アルテタ監督はこの選手の即戦力として貢献しようとする意欲に感銘を受けたようで、ブラジル人選手が新たなチームメートに合流してわずか数日後には、出場時間を得ようと強く望んでいたことを明かしている。
アルテタ監督は記者団に対し、「まだ3回しかトレーニングしていないが、いいプレーを見せていた。今日は本当に数分でもプレーしたいと強く望んでいた」と語った。「すぐにデビューし、ファンの前でプレーする感覚を味わいたがっていた。その思いはすぐに伝わってくる。強いつながりが生まれていると私は思うし、それが我々をより良くしてくれるはずだ」
- AFP
タイトル防衛への意欲は依然として高い
最近結果を残しているとはいえ、メリーノはチームが現在の獲得タイトル数にまったく満足していないと強調した。スペイン人MFは、チームの層の厚さと質の高さに加え、出場するすべての大会で優勝を目指す飽くなきハングリー精神が備わっていると訴えた。
「僕たちは素晴らしいチームだと思う。ハングリーさは今もある。昨季それを勝ち取ったからといって、それで満足するつもりはない」とメリーノは付け加えた。「僕たちはもっともっともっと欲しているし、可能な限りすべてのタイトルを欲している。それがこのチームの最大の長所だ。層の厚さだけではない。あらゆるポジションに質があり、さらにそのハングリーさがある」
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