サッカー界の興味深い皮肉…新体制のアトレティコが攻勢に出ると、その代償を払うのはバルセロナだ

アトレティコ・マドリードといえば、常に堅固な守備と戦術的な規律が連想されてきたが、現在のチームは以前とは様相が異なっている。

シメオネ監督自身もこの変化を認め、「チームは守備よりも攻撃の方が優れている段階にある」と語った。これは、彼がチームに就任した当初には決して口にされなかった言葉だ。

この変化は数字にもはっきりと表れている。バルセロナ・F.C.との対戦において、オプタの統計によると、アトレティコは1試合あたり1.75ゴールを記録しており、これはシメオネ監督の14年にわたる在任期間中、どの時代のバルセロナに対しても、マドリードのチームが記録した中で最も高い得点率である。

この数字は、ルイス・エンリケ、エルネスト・バルベルデ、シャビといった名将たちとの対戦時の平均得点を大きく上回っている。