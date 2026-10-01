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「サッカー界のがん」 フットボール・リークスの内部告発者ルイ・ピントが、マンチェスター・シティとPSGのFFP疑惑をめぐり、FIFA会長ジャンニ・インファンティーノに衝撃的な批判を展開
ピントがFFP操作疑惑を再燃させる
マンチェスター・シティは、2018年にピントが公表したデータに直接端を発する判断により、9年間にわたってプレミアリーグの財務規則に違反していたとして有罪と認定された。一方で、処分はまだ決まっておらず、この案件は現在も継続中であり、エティハドを本拠とする同クラブは10月2日まで今回の裁定に対して控訴することができる。
そして現在、37歳のポルトガル人ハッカーはソーシャルメディアプラットフォーム『X』で、これまでの自身の主張をあらためて強調した。インファンティーノがUEFA事務総長在任中、シティとパリ・サンジェルマンの両クラブを欧州での厳しい処分から積極的に守っていたと主張している。
もともと『デア・シュピーゲル』が報じた内容では、この2つの国家支援クラブは、ファイナンシャル・フェアプレー（FFP）規則を順守するため、スポンサー契約を人為的に水増ししていたことが示唆されていた。2014年にチャンピオンズリーグ出場禁止の可能性に直面した際、インファンティーノは適切な手続きを迂回し、両クラブに代わって寛大な和解合意を取りまとめたとされている。
- Getty Images
「サッカー界のがん」
ピントは現FIFA会長に対する評価で一切手加減せず、56歳の同氏に痛烈な個人攻撃を浴びせた。
「2014年当時、マンチェスター・シティに関する不正をすでに把握していた人物がいた」と、ピントは水曜日に記した。「悪名高いジャンニ・インファンティーノだ。当時UEFA事務総長だった彼は権限を乱用し、機密文書を共有し、要するに調査部門を出し抜いて、マンチェスター・シティとPSGがより踏み込んだ調査を回避し、チャンピオンズリーグ出場停止につながり得た事態を免れ、単なる罰金で済むようにするため、できる限りのことをした。
「こうした詳細はすべて、Football Leaksを通じても明らかになった。UEFA事務総長としての行動、そしてさらに最近ではFIFA会長としての振る舞いを踏まえると、私の控えめな意見として言えるのは、ジャンニ・インファンティーノはサッカーにおけるがんのような存在となっており、この競技の未来に居場所があってはならないということだ」
高まる圧力と強い否定
これらの主張が最初に浮上した際、UEFAはインファンティーノ氏の行動を擁護し、調査機関に対して「解決策を見つけるための支援」を行うことはその権限の範囲内だと述べていた。インファンティーノ氏も同様に批判を退け、自身の役割は「議論し、対話し、書類をやり取りすること」だと主張した上で、自らの行動は徹底してプロフェッショナルなものだったと弁護していた。
PSGも当時、こうした告発を強く否定していた。フランスの強豪クラブは、「常に法律と規則を完全に順守して行動してきた」と主張し、サッカー史上でも最も厳しい監査を受けてきたクラブの一つであることを指摘していた。
こうした強い否定にもかかわらず、インファンティーノ氏には複数方面から監視の目が強まっている。スイスサッカー協会（SFV）は最近、最近の論争を包括的に再評価した結果、「リーダーシップ、ガバナンス、透明性、意思決定プロセス」への懸念を理由に、同氏への支持を撤回した。
- AFP
シティとFIFAに迫る期限
マンチェスター・シティにとって、当面の焦点はプレミアリーグの有罪評決に対して控訴するための10月2日の期限である。処分内容はまだ確定しておらず、同クラブの長期的な国内支配は、今後科される制裁と控訴手続きの結果に完全に左右される可能性がある。
一方で、インファンティーノは2027年3月にFIFA会長として4期目を目指して立候補する準備を進めている。その運営スタイルや過去の取り組みに欧州の関係者が不満を抱く中、対抗馬となり得る人物は、同氏をその座から引きずり下ろすための正式なキャンペーンを始めるべく、11月18日までに名乗りを上げる必要がある。
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