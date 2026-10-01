これらの主張が最初に浮上した際、UEFAはインファンティーノ氏の行動を擁護し、調査機関に対して「解決策を見つけるための支援」を行うことはその権限の範囲内だと述べていた。インファンティーノ氏も同様に批判を退け、自身の役割は「議論し、対話し、書類をやり取りすること」だと主張した上で、自らの行動は徹底してプロフェッショナルなものだったと弁護していた。

PSGも当時、こうした告発を強く否定していた。フランスの強豪クラブは、「常に法律と規則を完全に順守して行動してきた」と主張し、サッカー史上でも最も厳しい監査を受けてきたクラブの一つであることを指摘していた。

こうした強い否定にもかかわらず、インファンティーノ氏には複数方面から監視の目が強まっている。スイスサッカー協会（SFV）は最近、最近の論争を包括的に再評価した結果、「リーダーシップ、ガバナンス、透明性、意思決定プロセス」への懸念を理由に、同氏への支持を撤回した。