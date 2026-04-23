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「サッカー界にもレッドブル・ニューヨークにも良いタイミングだ」。ユルゲン・クロップ監督は、レッドブルズが1億1200万ドルを投じて建てた新トレーニングセンターを見て、指導者としての日々を懐かしんだ。

FCシンシナティ 対 ニューヨーク レッドブルズ
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ユルゲン・クロップ
T. Henry

ニューヨーク・レッドブルズは水曜日、総工費1億1200万ドルを投じた新トレーニング施設を公開し、ティエリ・アンリ、ダックス・マッカーティ、ブラッドリー・ライト＝フィリップスらクラブのレジェンドを招いた。レッドブルのスポーツ部門グローバル責任者ユルゲン・クロップもテープカットに出席し、完璧な施設を見て監督業に復帰しようかと冗談を飛ばした。

  • Inside Brazil's Main Training Camp for FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    盛大なオープニング

    レッドブルズは新施設の開所式に多額を投資し、パラグライダーも登場させた。しかし、最も場を盛り上げたのはユルゲン・クロップだった。彼はこの最先端施設を見て、一瞬だけ現場を離れる生活を考え直したと認めた。

    「今朝、中に入った瞬間、『ああ、これなら恋しくなるかも』と思った。監督を辞めてから、何も恋しくなかったけどね」とクロップは語った。

    「でも、天気の良い日にあんな建物に入ると……天気が良くなかったのは本当に良かった。そうでなければ、もしかしたら（監督業に）戻っていたかもしれない。本当に最高だったよ」

    2024年にリヴァプールを退任して以来、複数の監督職と噂されてきた。58歳の彼はチャンピオンズリーグ制覇をはじめ、ドルトムントとリヴァプールで3度のリーグ優勝、国内カップも複数制している。

    それでも彼はレッドブル・プロジェクトへの関与を続けており、レアル・マドリード監督就任の可能性については「ナンセンスだ」と否定した。

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  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    「ブラジルを説得する必要はなかった」

    この施設はニューヨーク・レッドブルズのホームスタジアムであり、ワールドカップ期間中はブラジル代表の拠点としても使用される。

    クロップ氏は、レッドブルのスポーツ部門がほとんど説得することなく、世界屈指の代表チームを確保できたと強調した。

    クロップは「ブラジル代表を説得する必要はなかった。彼らは施設を見て、ここに来たいと思った」と語った。「ただし、私たちにもサッカーチームがあるので、彼らが建物全体を占領しないよう注意は必要だった」

    「説得は不要だった。ましてやカルロ（アンチェロッティ）を説得する必要などない。彼は良いものを見ればすぐ分かる人だし、実際に施設を見て気に入ってくれた」

  • Inside Brazil's Main Training Camp for FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    スターたちが来場

    クロップ、アンリ、マッカーティ、ライト＝フィリップスに加え、ペトキー、ロブレス、ミアラといったレッドブルズの元主力選手も出席した。

    レッドブルズ・パフォーマンス・センターはニュージャージー州モリス・タウンシップの80エーカーの敷地にあり、トップチームとアカデミーを一つに集める最先端施設だ。 延べ床面積8万8000平方フィート超の2階建てメインビルには、8面のピッチ（うち5面は温水設備で年間使用可）が隣接。ハイドロセラピー、5000平方フィートのウェルネスラボ、統合型選手トラッキング技術など高性能インフラを備え、MLS屈指のトレーニング環境を目指す長期投資となっている。

    レッドブル・ニューヨークのスポーツ部門責任者ジュリアン・デ・グズマン氏は「選手一人ひとりの道のりは異なります。私たちの役目は、各選手が成長し、強みを伸ばし、トップチームへ続く道筋を理解できるよう、最適な環境と機会を提供することです。この施設こそが、その道なのです」と語った。

  • New York Red Bulls v New England RevolutionGetty Images Sport

    次は何が待っているのでしょうか？

    ニューヨーク・レッドブルズは土曜、アウェイでFCシンシナティと対戦し、試合に復帰する。

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