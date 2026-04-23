New York Red Bulls
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「サッカー界にもレッドブル・ニューヨークにも良いタイミングだ」。ユルゲン・クロップ監督は、レッドブルズが1億1200万ドルを投じて建てた新トレーニングセンターを見て、指導者としての日々を懐かしんだ。
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盛大なオープニング
レッドブルズは新施設の開所式に多額を投資し、パラグライダーも登場させた。しかし、最も場を盛り上げたのはユルゲン・クロップだった。彼はこの最先端施設を見て、一瞬だけ現場を離れる生活を考え直したと認めた。
「今朝、中に入った瞬間、『ああ、これなら恋しくなるかも』と思った。監督を辞めてから、何も恋しくなかったけどね」とクロップは語った。
「でも、天気の良い日にあんな建物に入ると……天気が良くなかったのは本当に良かった。そうでなければ、もしかしたら（監督業に）戻っていたかもしれない。本当に最高だったよ」
2024年にリヴァプールを退任して以来、複数の監督職と噂されてきた。58歳の彼はチャンピオンズリーグ制覇をはじめ、ドルトムントとリヴァプールで3度のリーグ優勝、国内カップも複数制している。
それでも彼はレッドブル・プロジェクトへの関与を続けており、レアル・マドリード監督就任の可能性については「ナンセンスだ」と否定した。
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「ブラジルを説得する必要はなかった」
この施設はニューヨーク・レッドブルズのホームスタジアムであり、ワールドカップ期間中はブラジル代表の拠点としても使用される。
クロップ氏は、レッドブルのスポーツ部門がほとんど説得することなく、世界屈指の代表チームを確保できたと強調した。
クロップは「ブラジル代表を説得する必要はなかった。彼らは施設を見て、ここに来たいと思った」と語った。「ただし、私たちにもサッカーチームがあるので、彼らが建物全体を占領しないよう注意は必要だった」
「説得は不要だった。ましてやカルロ（アンチェロッティ）を説得する必要などない。彼は良いものを見ればすぐ分かる人だし、実際に施設を見て気に入ってくれた」
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スターたちが来場
クロップ、アンリ、マッカーティ、ライト＝フィリップスに加え、ペトキー、ロブレス、ミアラといったレッドブルズの元主力選手も出席した。
レッドブルズ・パフォーマンス・センターはニュージャージー州モリス・タウンシップの80エーカーの敷地にあり、トップチームとアカデミーを一つに集める最先端施設だ。 延べ床面積8万8000平方フィート超の2階建てメインビルには、8面のピッチ（うち5面は温水設備で年間使用可）が隣接。ハイドロセラピー、5000平方フィートのウェルネスラボ、統合型選手トラッキング技術など高性能インフラを備え、MLS屈指のトレーニング環境を目指す長期投資となっている。
レッドブル・ニューヨークのスポーツ部門責任者ジュリアン・デ・グズマン氏は「選手一人ひとりの道のりは異なります。私たちの役目は、各選手が成長し、強みを伸ばし、トップチームへ続く道筋を理解できるよう、最適な環境と機会を提供することです。この施設こそが、その道なのです」と語った。
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次は何が待っているのでしょうか？
ニューヨーク・レッドブルズは土曜、アウェイでFCシンシナティと対戦し、試合に復帰する。