レッドブルズは新施設の開所式に多額を投資し、パラグライダーも登場させた。しかし、最も場を盛り上げたのはユルゲン・クロップだった。彼はこの最先端施設を見て、一瞬だけ現場を離れる生活を考え直したと認めた。

「今朝、中に入った瞬間、『ああ、これなら恋しくなるかも』と思った。監督を辞めてから、何も恋しくなかったけどね」とクロップは語った。

「でも、天気の良い日にあんな建物に入ると……天気が良くなかったのは本当に良かった。そうでなければ、もしかしたら（監督業に）戻っていたかもしれない。本当に最高だったよ」

2024年にリヴァプールを退任して以来、複数の監督職と噂されてきた。58歳の彼はチャンピオンズリーグ制覇をはじめ、ドルトムントとリヴァプールで3度のリーグ優勝、国内カップも複数制している。

それでも彼はレッドブル・プロジェクトへの関与を続けており、レアル・マドリード監督就任の可能性については「ナンセンスだ」と否定した。