イタリア代表が次回のワールドカップ出場権を逃したことは、アーセナルのロッカールーム、とりわけカラフィオリに大きな影響を与えている。アルテタ監督は、選手個人にとってもサッカー界全体にとっても事態の重大さを認め、アズーリが世界の舞台から姿を消すことの意味する歴史的な重みを指摘した。

金曜日の記者会見で、アルテタ監督はイタリアの悲劇に対しどのように対応するか問われた。 「彼を励まそうと思う。リッチーのためだけでなく、イタリアのため、そしてサッカー全体のためにもね」と彼は答えた。「あれほど情熱と歴史を持つ国がワールドカップに出場できないというのは、つらいことだ。サッカーにとっても良いことではないと思う。それは同時に、大会に出場する権利を得るために、あらゆる段階を乗り越えることの難しさを示しているのだ。」