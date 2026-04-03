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「サッカー界にとって良くない！」――ミケル・アルテタ監督、イタリアのW杯出場逃しに苦渋の表情。アーセナル指揮官はリカルド・カラフィオリを「励まそう」と試みる
カラフィオリの国際舞台での失恋
イタリア代表が次回のワールドカップ出場権を逃したことは、アーセナルのロッカールーム、とりわけカラフィオリに大きな影響を与えている。アルテタ監督は、選手個人にとってもサッカー界全体にとっても事態の重大さを認め、アズーリが世界の舞台から姿を消すことの意味する歴史的な重みを指摘した。
金曜日の記者会見で、アルテタ監督はイタリアの悲劇に対しどのように対応するか問われた。 「彼を励まそうと思う。リッチーのためだけでなく、イタリアのため、そしてサッカー全体のためにもね」と彼は答えた。「あれほど情熱と歴史を持つ国がワールドカップに出場できないというのは、つらいことだ。サッカーにとっても良いことではないと思う。それは同時に、大会に出場する権利を得るために、あらゆる段階を乗り越えることの難しさを示しているのだ。」
- AFP
アズーリ、新たなアイデンティティを模索
ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督の辞任を受け、イタリア代表はUEFAネーションズリーグに向けて方向転換を図らなければならない。一方、イタリアサッカー連盟は、壊滅的な打撃を受けた技術・運営体制の再建という困難な課題に取り組むことになる。
後任はまだ決まっていないが、伝説的なフォワード、アレッサンドロ・デル・ピエロは、秩序を回復し、新世代の才能を育成することを目指し、アントニオ・コンテの監督復帰を公に支持している。
ベン・ホワイトのイングランド代表復帰とブーイング
カラフィオリが失望を噛みしめる中、ベン・ホワイトはトーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表に華々しく復帰した。ウルグアイや日本との親善試合で、ウェンブリーの観客の一部からブーイングを浴びたにもかかわらず、アルテタ監督は、この多才なスター選手がロンドン・コルニーに高揚した気分で戻り、新たな「スリー・ライオンズ」体制に対して前向きな姿勢を見せていると強調している。
アルテタ監督は観客の反応に関する懸念を即座に一蹴し、次のように述べた。「声のボリュームが小さかったので、（ブーイングは）聞こえなかった。彼の顔に浮かぶ大きな笑顔と、代表チームから戻ってきた様子、そして彼が皆に話していた良いこと――チームのこと、ミーティングの内容、トーマスや他のメンバーについて――を見ることができた。」
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カラバオ・カップ決勝での勢いを、シーズン終盤戦に活かす
アーセナルは、マンチェスター・シティに敗れたカラバオ・カップ決勝のショックからまだ立ち直りきれていないが、アルテタ監督はその悔しさをFAカップとプレミアリーグ優勝争いへの原動力に変える決意を固めている。スウェーデン代表での4ゴールを挙げ、チームをワールドカップ出場へと導いたヴィクトル・ヨケレスが自信満々で復帰した今、監督はチームに、シーズンで最も美しい時期となるこの時期に「最後の追い込み」を見せることを求めている。
決勝戦を振り返り、アルテタ監督は次のように語った。「あの決勝で勝利を掴めなかった時、我々が心に留めておくべきことは、この経験がシーズンのラストスパートに向けて、いかにチームを強くしてくれるかということだ」