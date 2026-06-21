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「サッカー界で最も厄介な男」の采配で、デクラン・ライスがコーナーキックを担当。この決断が、プレミアリーグ王者のアーセナルとワールドカップを目指すイングランド代表に好影響をもたらしている。
イングランドが成果を収めている
北米開催のワールドカップで、イングランド代表はライスのクロスを早速活用している。クロアチア戦の4-2勝利では、このMFの攻撃参加が随所に光り、ハリー・ケインへのアシストも生まれた。トーマス・トゥヘル率いるチームをさらに上のステージへ導こうとするライスの自信は、今、最高潮だ。
「時間が経つにつれて、コーナーキックでもサイドからのフリーキックでも、蹴るたびにアシストか危険なチャンスを作れると感じている」とライスはBBCスポーツに語った。「セットプレーでそんなメンタリティは良い。イングランドのファンは期待していい」
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ライスにおけるジョバー効果
ライスがトップクラスのコーナーキッカーに成長したのは偶然ではない。アーセナルのコーチ陣、特にニコ・ジョバーの戦略が実を結んだのだ。ライスはキャリア初期に眠っていた才能を引き出してくれたセットプレー専門コーチに感謝している。 この変化でアーセナルはセットプレーに強くなり、20年ぶりのリーグ優勝につながった。ジョバーの戦術は相手DFを混乱させ、ゲイリー・ネヴィルは彼を「最も厄介な男」と呼ぶ。ライスは「今はみんな［セットプレー］を楽しんでいるよね？」と笑った。
ライスは役割の変化をこう説明する。「以前はコーナーキックやセットプレーを蹴るなんて想像もしていなかった。でもニコ・ジョバーとアーセナルの監督は、誰も気づかなかった私の可能性を見いだしてくれた。『セットプレーで、ブカヨ・サカ以外のアーセナル選手には届かない場所にボールを送れる』と言ってくれた。その瞬間、私はその言葉を信じ、受け入れた」
トゥヘル監督のプレミアリーグ戦略
トーマス・トゥヘル監督は就任以来、イングランド代表にプレミアリーグ同様のハイインテンシティで戦術的なスタイルを求める。セットプレーも重視し、カンザスシティでの練習でも中心に据えている。代表合宿の時間は限られるが、選手はすでに動きを習得している。
ライスは準備についてこう説明した。「トーマスが就任して以来、このフォーメーションやセットプレーの取り方を取り入れてきた。 セットプレーの多くは動きや私のキックの方法が変わっておらず、過去1年間準備してきた内容です。選手たちは何が起こるか、私がどこにボールを供給するかを理解しています。つまり、ゲームプランは明確で、あとは私が実行するだけです。もちろん、選手たちはペナルティエリアでフリーになる必要があります。」
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ジェームズは体調への懸念を一蹴した
ライスがクロスの話題で注目される一方、チェルシーの主将リース・ジェームズもイングランド代表の右サイドバックとして存在感を示す。シーズン終盤にハムストリングを痛め代表戦の調整を欠場したジェームズは、自身の耐久力を巡る議論にうんざりしている。26歳の彼は昨季39試合に出場し、ピッチでのパフォーマンスに集中すると語った。
「いつも怪我や出場可否を話題にされるのは正直退屈だ」とジェームズはメディアに語った。「僕の仕事は、ピッチに立っている間にベストを尽くすことだけだ。最初は偏見があるのも分かるが、すぐに飽きる。 前回のけがをする前は長い間コンディションを保っていたし、余計な声にはあまり耳を貸さない。ただ自分自身と自分の体に集中し、ベストを尽くして、所属するチームに貢献することだけを考えている。」