ライスがトップクラスのコーナーキッカーに成長したのは偶然ではない。アーセナルのコーチ陣、特にニコ・ジョバーの戦略が実を結んだのだ。ライスはキャリア初期に眠っていた才能を引き出してくれたセットプレー専門コーチに感謝している。 この変化でアーセナルはセットプレーに強くなり、20年ぶりのリーグ優勝につながった。ジョバーの戦術は相手DFを混乱させ、ゲイリー・ネヴィルは彼を「最も厄介な男」と呼ぶ。ライスは「今はみんな［セットプレー］を楽しんでいるよね？」と笑った。

ライスは役割の変化をこう説明する。「以前はコーナーキックやセットプレーを蹴るなんて想像もしていなかった。でもニコ・ジョバーとアーセナルの監督は、誰も気づかなかった私の可能性を見いだしてくれた。『セットプレーで、ブカヨ・サカ以外のアーセナル選手には届かない場所にボールを送れる』と言ってくれた。その瞬間、私はその言葉を信じ、受け入れた」