イングランド代表では1972～1982年に63試合21得点を記録。現役引退後は監督として指導者になった。 リヴァプールに次ぐ「第二の愛」であるニューカッスルは、彼のキャリアの始まりであり終わりでもあった。1992年から1997年まで「マグパイズ」を率い、サー・アレックス・ファーガソン率いるマンチェスター・ユナイテッドとプレミアリーグ優勝を争い、チームを欧州の舞台へ復帰させた。2008年1月16日、サム・アラダイスの解任を受け再び指揮を執った。 クラブは残留したが、オーナーのマイク・アシュリーとの対立や補強方針の相違により、数か月後に辞任した。