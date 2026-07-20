イングランドと世界サッカー界が伝説的なアイコンを失った。 75歳で亡くなったケビン・キーガン氏は、1978年と1979年にバロンドールを獲得した名ストライカー。リヴァプールでは選手としてチームを象徴し、ニューカッスルの監督やイングランド代表監督としても人気を集めた。長らく重病を患っていた。
翻訳者：
サッカー界がケビン・キーガンの死を悼んでいる。75歳。長らく病気と闘っていた。2度のバロンドール受賞者で、リヴァプールとニューカッスルの象徴的存在だった。
経歴
ケビン・キーガンは1951年2月14日にドンカスターで生まれ、1968年から1971年までスカンソープ・ユナイテッドでプレーした後、1977年までリヴァプールで輝かしい活躍を続けた。 リヴァプールではイングランドリーグ3回、FAカップ1回、チャリティ・シールド2回、1977年チャンピオンズカップ、UEFAカップ2回の優勝に貢献した。 1977年にドイツ・ハンブルクへ移籍しブンデスリーガを制し、1980年にはチャンピオンズカップ決勝に進出したがノッティンガム・フォレストに敗れた。その夏イングランドに復帰し、サウサンプトン、ニューカッスル、ブラックタウン・シティでプレーした後、1985年に現役を引退した。
ニューカッスルでも伝説的存在
イングランド代表では1972～1982年に63試合21得点を記録。現役引退後は監督として指導者になった。 リヴァプールに次ぐ「第二の愛」であるニューカッスルは、彼のキャリアの始まりであり終わりでもあった。1992年から1997年まで「マグパイズ」を率い、サー・アレックス・ファーガソン率いるマンチェスター・ユナイテッドとプレミアリーグ優勝を争い、チームを欧州の舞台へ復帰させた。2008年1月16日、サム・アラダイスの解任を受け再び指揮を執った。 クラブは残留したが、オーナーのマイク・アシュリーとの対立や補強方針の相違により、数か月後に辞任した。
イングランド代表監督としての短い経験
ニューカッスルの監督を2度務めた合間に、1999年2月から2000年の欧州選手権終了までイングランド代表を率いた。 グレン・ホドル解任後の後任として就任し、スコットランドとのプレーオフを制して本大会出場権を獲得。しかしEURO2020では準々決勝でルーマニアに敗れ、期待外れの結果で解任された。2026年1月に進行の早い癌を公表し、先日亡くなった。
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