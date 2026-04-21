サッカー場とバスケットボールコートを完備！バイエルン・ミュンヘンの監督、ヴィンセント・コンパニーが、イングランドの邸宅を巨額で売却する模様

英タブロイド紙『ザ・サン』によると、FCバイエルンの監督がサッカー場とバスケットボールコートを備えた邸宅を売却している。当初450万ユーロとされた価格が、現在は破格だという。

コンパニーは2008～2019年のマンチェスター・シティ在籍中、家族とこの家に住んでいたが、現在のオンライン物件情報には前所有者の記載はない。