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サッカー場とバスケットボールコートを完備！バイエルン・ミュンヘンの監督、ヴィンセント・コンパニーが、イングランドの邸宅を巨額で売却する模様

ブンデスリーガ
ヴァンサン・コンパニ
バイエルン

バイエルン・ミュンヘンの監督、ヴィンセント・コンパニが、イングランドの邸宅を売却する見込みだ。

6つの寝室、屋内プール、ゲームルーム、フィットネスルームを備えた約700平方メートルの邸宅。マンチェスター近郊のヘイル・バーンズにあるこの家は、約400万ユーロで purchase 可能で、かつてヴィンセント・コンパニーが住んでいた家です。

  • 英タブロイド紙『ザ・サン』によると、FCバイエルンの監督がサッカー場とバスケットボールコートを備えた邸宅を売却している。当初450万ユーロとされた価格が、現在は破格だという。

    コンパニーは2008～2019年のマンチェスター・シティ在籍中、家族とこの家に住んでいたが、現在のオンライン物件情報には前所有者の記載はない。

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  • KompanyGetty Images

    ヴィンセント・コンパニがバイエルン・ミュンヘンを再びリーグ優勝に導いた

    現在、このベルギー人監督はミュンヘンに定着し、2年目で2度目のドイツリーグ制覇を達成した。2024年末の『Bild』紙によると、彼は高級住宅街グリューンヴァルトの一軒家に引っ越した。その家は、かつてバイエルンのライバルであるボルシア・ドルトムントの代表ラース・リッケンが住んでいた。

    屋内プールやサウナ、図書室などを備えたこの家で、コンパニは贅沢な暮らしを満喫している。

  • ヴィンセント・コンパニ：監督経歴一覧


    期間

    クラブ

    2019-2022年

    RSCアンデルレヒト（2019/20シーズンは選手兼監督）

    2022年～2024年

    バーンリーFC

    2024年以降

    FCバイエルン・ミュンヘン


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